Haos în Japonia după cutremurul de 7,1: mall prăbușit, oameni blocați sub dărâmături și mii de evacuări în Kyushu. Avertizare de tsunami și peste 60 de replici

Potrivit informațiilor transmise de postul public japonez NHK, citând Agenția Națională de Poliție, între 20 și 30 de angajați ai centrului comercial Aeon Mall Kumamoto sunt în continuare de negăsit. Echipele de intervenție încearcă să stabilească dacă aceștia sunt prinși sub clădirea avariată, potrivit BBC.

Operațiune de salvare de amploare după prăbușirea centrului comercial

Primele informații arată că angajații centrului comercial au reușit să evacueze majoritatea clienților imediat după producerea seismului. La scurt timp după evacuare, în interiorul clădirii s-ar fi produs o explozie, urmată de prăbușirea unei părți importante a etajului al doilea.

Martorii au relatat că au observat fum dens și nori de praf ridicându-se din clădire, în timp ce echipele de pompieri și salvatori au intervenit de urgență pentru căutarea persoanelor surprinse în interior.

Imagini aeriene surprinse de presa internațională arată amploarea distrugerilor produse la centrul comercial, unde structura clădirii a fost grav afectată.

Poliția: între 20 și 30 de angajați sunt încă dispăruți

Conform surselor din cadrul poliției japoneze, contactul cu aproximativ 20-30 de angajați ai mall-ului a fost pierdut după cutremur.

Autoritățile desfășoară operațiuni complexe de căutare și salvare, existând temeri că mai multe persoane sunt blocate sub dărâmături.

Premierul Japoniei a anunțat că aproximativ 3.600 de militari din Forțele de Autoapărare au fost mobilizați pentru a participa la intervențiile de salvare și pentru sprijinirea populației afectate.

The moment the 6.8-magnitude #earthquake struck a shopping center in #Kumamoto (Japan, about an hour ago). pic.twitter.com/60mnb4SLVe — Alex Terry (@AlexTerry17482) July 28, 2026

Avertizare privind un posibil al doilea cutremur major

Agenția Meteorologică Japoneză avertizează populația că riscul unor replici puternice rămâne extrem de ridicat.

Experții atrag atenția asupra fenomenului cunoscut în Japonia drept „cutremurul din a doua zi”, făcând referire la seria de seisme devastatoare din Kumamoto din 2016, când replica produsă la o zi după primul cutremur a fost chiar mai puternică și a provocat peste 200 de decese.

Autoritățile le recomandă locuitorilor să urmărească permanent informațiile oficiale transmise prin radio și televiziune și să fie pregătiți pentru noi ordine de evacuare.

Peste 60 de replici au fost deja înregistrate

Agenția Meteorologică Japoneză a confirmat că, după seismul principal, au fost înregistrate deja 61 de replici.

Acestea au avut intensități cuprinse între nivelurile unu și șase pe scara seismică japoneză, diferită de scara Richter utilizată la nivel internațional.

În Japonia, intensitatea seismică este clasificată pe o scară de la zero la șapte. Nivelul maxim indică mișcări extrem de violente, capabile să deplaseze mobilierul, să distrugă clădiri vulnerabile și să provoace prăbușiri structurale.

Avertizare de tsunami și evacuări pe insula Kyushu

După producerea seismului, Agenția Meteorologică Japoneză a emis o avertizare de tsunami pentru mările Ariake și Yatsushiro, estimând valuri de până la un metru.

Autoritățile au ordonat evacuarea imediată a zonelor de coastă și au transmis populației să nu intre în mare și să evite apropierea de litoral până la ridicarea avertizării.

Guvernul japonez a emis, de asemenea, alerte de urgență pentru prefecturile Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita și Miyazaki.

Ulterior, avertizarea de tsunami a fost retrasă, însă autoritățile continuă să monitorizeze evoluția situației.

Transportul feroviar și aerian, grav afectat

Operatorul feroviar JR Kyushu a suspendat circulația mai multor trenuri, inclusiv serviciile de mare viteză Shinkansen, pentru efectuarea verificărilor de siguranță asupra infrastructurii.

În același timp, Aeroportul Haneda din Tokyo înregistrează întârzieri și anulări ale zborurilor interne și internaționale. Peste 40 de curse au fost afectate, inclusiv conexiuni spre regiunile din sud-vestul Japoniei.

Companiile aeriene le recomandă pasagerilor să verifice în timp real situația zborurilor înainte de deplasarea către aeroport.

Centralele nucleare nu au fost afectate

Vești încurajatoare vin din partea operatorilor centralelor nucleare din regiune.

Compania Kyushu Electric Power a anunțat că nu au fost constatate probleme la centralele nucleare Sendai și Genkai.

La rândul său, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a confirmat că centrala nucleară Sendai, situată la aproximativ 100 de kilometri de epicentru, funcționează în condiții normale și nu au fost identificate probleme de siguranță.

A video clip is being shared of what appears to be Kumamoto Castle during today's earthquake. It was seriously damaged by a 2016 earthquake and repair work has been underway for years. The clouds of dust indicate it may have sustained further damage.pic.twitter.com/yMPb6Wr9DQ https://t.co/IblWNrqTcj — Jeffrey J. Hall ???????????????? (@mrjeffu) July 28, 2026

Mii de locuințe fără electricitate și infrastructură afectată

Cutremurul s-a produs la ora locală 16:27, la o adâncime de aproximativ 10 kilometri, în apropierea orașului Kumamoto.

Mii de gospodării au rămas fără alimentare cu energie electrică, iar numeroase drumuri au fost avariate. Printre imaginile devenite simbol ale dezastrului se numără și prăbușirea unei porțiuni din zidurile istoricului Castel Kumamoto.

Potrivit Centrului de Avertizare pentru Tsunami din Pacific al Statelor Unite, nu există risc de propagare a unui tsunami către alte state din regiunea Pacificului, pericolul fiind limitat la zonele de coastă ale Japoniei.