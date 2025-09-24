Cum acționează escrocii pentru a „hipnotiza” victimele și cum se pot apăra cei vizați de infractori

Una dintre cele mai cunoscute metode prin care românii creduli devin victimele escrocilor este „metoda accidentul” - escrocii caută persoane cu vârsta peste 60 de ani pe care le contactează telefonic, spunându-le că trebuie să dea urgent o sumă mare de bani pentru a-și ajuta fiul, fiica sau un nepot care ar fi produs un accident rutier. Deși există campanii de informare făcute de Poliția Română și de mass-media, de peste 15 ani, escrocii încă au succes, iar noile cazuri apar după ce trece o perioadă de timp după ultimul val de atacuri, iar oamenii uită. Mai grav este că mulți români au ajuns să refuze să se mai informeze, iar astfel nu pot fi avertizați în legătură cu pericolul. Trecerea de la mass-media la rețelele de socializare sporește numărul victimelor.

Poliția Română postează permanent materiale de informare pe site-urile proprii și pe paginile de pe rețelele de socializare administrate de Ministerul Afacerilor Interne, dar românii nu se informează direct din aceste surse. Mass-media a reprezentat o modalitate de diseminare a informației mult timp, iar campaniile pe care polițiștii le-au făcut în colaborare cu jurnaliștii au frânat evoluția unui fenomen precum escrocarea prin „metoda accidentul”, însă s-a ajuns la un refuz al multor români de a se mai informa din presă, mai ales după ce au luat avânt rețelele de socializare, iar astfel pot avea mai mult succes infractorii care caută în special victime neinformate.

În cazul atacurilor infractorilor prin „metoda accidentul” se poate constata o anumită frecvență a cazurilor raportate la Poliție. Între două valuri de astfel de atacuri poate trece mai mult de un an, timp în care acționează memoria de scurtă durată. Practic, oamenii uită că există un anumit pericol și devin victime, pentru că nu mai sunt conectați la sursele de informare – a explicat, pentru Jurnalul, Dan Antonescu, fost șef al Serviciului Omoruri din cadrul Poliției Capitalei.

Campaniile de informare nu mai ajung la public

Polițistul a participat, pro bono, la aproape toate campaniile de informare și conștientizare a pericolelor de acest fel care au fost făcute de Poliție, multe fiind diseminate în mass-media, dar și în mijloacele de transport în comun și în spații frecventate de potențialele victime. A făcut și propriile anchete, descoperind victime ale escrocilor pe care le-a intervievat, în ultimii ani, iar concluzia la care a ajuns, în urma cercetărilor personale, este că escrocii reușesc să păcălească inclusiv oameni informați, care au aflat că există astfel de metode de operare, cunoșteau chiar detaliile acțiunilor din cazuri similare, dar au povestit că în momentul în care au fost ei cei contactați de infractori nu au mai raționat corect și nu s-au putut gândi că ei sunt cei care devin victime. Psihologii vorbesc despre o „înghețare” a creierului, în contact cu situația în care victima nu s-a gândit că ar putea ajunge.

Mai grav este fenomenul care îi îndepărtează pe români de sursele de informare, după extinderea noului trend al pseudoinformării de pe rețelele de socializare. Mulți au renunțat la a mai citi ziare sau la a mai urmări știrile de la posturile TV sau radio, crezând că pot găsi informație validă pe Facebook, Instagram sau TikTok, însă astfel nu pot afla care sunt fenomenele infracționale de care ar trebui să se ferească.

Mai multe variante ale modului de operare

Metoda accidentul are o variantă cu avocatul care cere banii pentru a-l reprezenta în instanță pe cel care ar fi produs un accident sau pentru a plăti presupuse daune unei persoane vătămate, dar există și o variantă în care victimelor li se spune că o rudă apropiată a suferit un accident să trebuie să fie operată de urgență la o clinică privată.

Un astfel de infractor care a reușit să obțină 38.000 de lei de la o persoană din Bucureşti, în luna iunie, folosind „metoda accidentul”, a fost prins de Poliție recent și este cercetat penal, în stare de arest. Acesta a contactat telefonic victima, pretinzând că este avocat și are nevoie urgent de bani pentru a-l reprezenta în instanță pe nepotul victimei.

Suma pe care a cerut-o inițial era de 50.000 lei pentru acordarea de îngrijiri medicale victimei, dar și-a schimbat explicațiile, devenind avocat, iar astfel a reușit să convingă victima să-i dea adresa de acasă, unde infractorul s-a deplasat pentru a lua banii - suma de aproximativ 38.000 lei, așa cum reiese din rechizitoriu. Fapta pentru care inculpatul este anchetat penal este înşelăciune.

În aprilie 2024 a fost înregistrat alt caz din această serie cu mod de operare similar. O femeie de 75 de ani din Alba Iulia a fost victima unei înşelătorii prin „metoda accidentul” și i-a dat infractorului 6.500 de euro şi 16.000 de lei. În acest caz, escrocul şi-a atribuit calitatea de medic, iar banii au fost ceruți sub pretextul că o rudă a victimei ar fi fost implicată într-un accident şi trebuie să fie supusă unei intervenţii chirurgicale, într-o clinică privată, iar aceasta costă 54.000 de lei. În aceeași perioadă, tot în Alba Iulia, un bărbat de 82 de ani a fost păgubit cu suma de 32.000 de lei, tot prin „metoda accidentul”.

Polițiștii au mai descoperit că escrocii acționează, în cele mai multe cazuri, în același timp într-o anumită zonă, până când se mediatizează cazurile și se opresc. Explicația pentru apariția mai multor cazuri similare în aceeași regiune a țării, în aceeași perioadă relativ scurtă de timp este că un astfel de infractor sau de grup infracțional nu se poate deplasa pe distanțe lungi. De obicei, atunci când se descoperă un caz în care se aplică „metoda accidentul”, polițiștii caută mai multe victime ale aceluiași escroc în proximitate.

Recomandări pentru a depăși starea de panică

Pentru a putea ieși din starea de panică pe care o provoacă escrocul, victima ar trebui să știe prin ce metode se poate apăra.

„Infractorii se întorc la metodele pe care le-au constatat a fi extrem de eficiente, după ce trece un timp suficient de lung în care astfel de cazuri nu mai sunt prezentate în mass-media. Iar cei care nu mai au încredere în mass-media și s-au refugiat în rețelele de socializare nu mai au acces la informație, referitor la aceste acțiuni. Credulitatea îi face victime ale înșelăciunii. Prima grijă a celui care este contactat de un astfel de infractor este să închidă telefonul și să sune persoana despre care a primit vestea că ar fi fost implicată într-un accident. Escrocii sunt considerați cei mai inteligenți infractori și puterea lor de convingere se bazează pe ceea ce-i comunică victimei, mizând pe emoția și frica victimei. Dar victima își poate reveni din acea stare emoțională, dacă i se lasă măcar câteva minute libere, ca apoi să gândească rațional”, a explicat polițistul Dan Antonescu.

Polițiștii le recomandă în continuare celor care primesc astfel de apeluri telefonice să contacteze imediat rudele despre care se presupune că au fost implicate într-un accident, pentru a verifica veridicitatea informaţiilor, apoi să sune la Poliție.