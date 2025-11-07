Noua lege RCA, votată de Parlament fără amendamentele în favoarea asigurătorilor

Modificările Legii RCA privind polița de asigurare obligatorie pentru mașini a fost votată de Parlamentul României doar pentru a se transpune în legislația românească o directivă europeană, dar fără amendamentele care ar fi adus prejudicii grave celor aproape 10 milioane de asigurați, în favoarea companiilor care vând polițele RCA. Semnalul de alarmă care a stat la baza eliminării listei de amendamente a fost tras de Confederația Operatorilor și Transportatorilor din România (COTAR). Se introduc asigurarea trotinetelor care au o masa de peste 25 kg sau ating o viteză de peste 25 de kilometri la oră și de creșterea limitelor privind despăgubirile - impuse de Uniunea Europeană. Asigurătorii ar fi dorit să fie folosită această ocazie pentru a se introduce în lege câteva prevederi pe care încearcă să le impună de mai mulți ani, în defavoarea asiguraților, printre acestea fiind decizia unilaterală a companiei de asigurări privind valoarea despăgubirilor.

România ar fi trebuit să transpună Directiva europeană nr. 2021/2118 privind asigurările obligatorii RCA de mai mulți ani, dar termenul a fost depășit, țara noastră fiind în risc de infringement - urma trimiterea în judecată la Curtea de Justiție a UE și plata unor amenzi uriașe, până la modificarea legislației. De moment au profitat, încă o dată în ultimii 5 ani, companiile de asigurări care au fost sprijinite de un grup de parlamentari pentru a introduce în textul de lege unele amendamente absurde.

Astfel, decizia privind valoarea despăgubirii de la service la asigurător ar fi fost bazată pe negocierea daunei direct între asigurător și păgubit, fără ca service-ul auto care face reparația să poată interveni - ceea ce ducea inclusiv la coplată, adică șoferii păgubiți în urma unor accidente pentru care nu sunt vinovați ar fi scos bani din buzunar pentru a acoperi diferența de cost dintre piesele auto second hand și cele noi sau pentru servicii de mai bună calitate. De asemenea, asigurătorul ar fi decis și la ce service auto se poate repara mașina.

Risc de infringement pentru erori de legiferare

Toate amendamentele pe care le-a criticat COTAR, înainte de votul Parlamentului, au fost introduse de deputatul care reprezintă minoritatea rutenilor din România, Iulius Marian Firczak (care deține o firmă de brokeraj în asigurări) - având aviz pozitiv din partea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), deși multe erau în mod evident neconstituționale și încălcau mai multe legi interne sau europene, ducând la risc de infringement, în baza art. 258 din TFUE, pentru legiferarea greșită.

Legea RCA nr. 132/2017 s-ar fi modificat în defavoarea tuturor posesorilor de mașini din România, dacă deputații ar fi votat acele amendamente care încălcau articolele 44, 45, 135 și 136 din Constituția României, precum și prevederile Convenției Europene a Drepturilor Omului, din perspectiva dreptului de proprietate privată al consumatorilor și persoanelor prejudiciate - pe listă fiind încălcarea dreptului la desfășurarea unei activități economice în mod liber, crearea unor grave discriminări și contradicția cu prevederile legislației naționale și internaționale în materia concurenței

Amendamentele mai încălcau și prevederile Codului Civil și ale Legii nr. 237/2015 referitoare la regimul juridic și competențele societăților de asigurare, principiul reparării integrale a prejudiciului și alte prevederi din legislația națională și internațională. Costul reparațiilor urma să fie calculat exclusiv de către firma de asigurări, fără să se țină cont de costul real rezultat din devizul întocmit de unitatea reparatoare. Soluția tehnică de reparație și alegerea calității pieselor de schimb urmau să fie stabilite exclusiv de către firma de asigurări, care nu are competențe în repararea și întreținerea vehiculelor rutiere.

Lista doleanțelor companiilor de asigurări

Păgubitul RCA urma să-și piardă dreptul de a împuternici prin mandat o persoană fizică sau un service care să îi reprezinte interesele în procedurile birocratice de instrumentare a dosarelor de daună, dar și dreptul de a-și alege liber unitatea reparatoare și pe cel de a primi o mașină la schimb, din partea service-ului.

Niciun alt amendament nu a fost luat în considerare, inițial, înainte de votul din Camera Deputaților, însă după ce COTAR a explicat ce riscuri sunt dacă se va vota legea în acea formă, situația s-a schimbat, iar votul a fost dat pe un text de modificare legislativă din care au fost scoase amendamentele - doar cu modificările solicitate de UE.

Susținerea pentru amendamentele introduse la votul din Camera Deputaților a venit atât din partea ASF, cât și din cea a Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare (UNSAR), respectiv a Biroului Asigurătorilor de Autovehicule (BAAR) - nefiind prima oară când cele patru entități se aliază în susținerea intereselor asigurătorilor.

Despăgubiri subevaluate și evaziune fiscală

O altă latură a modificărilor legislative pe care încearcă asigurătorii, de mai mulți ani, să le introducă în legislația privind polițele RCA este trimiterea păgubiților la reparații în unități care lucrează în „regie proprie” - despre care COTAR a explicat, în mai multe rânduri, că generează despăgubiri subevaluate, care nu acoperă prejudiciul real și deschide calea directă către evaziune fiscală, muncă la negru și funcționarea atelierelor clandestine, toate acestea punând în pericol siguranța pe drumurile publice.

De altfel, rapoartele anuale ale R.A.R și M.A.I. arată că deja peste 50% din mașinile controlate în trafic circulă neconform și pun în pericol siguranța și viața oamenilor. De altfel, din calculele făcute de membrii COTAR reiese că și în prezent, pagubele acoperite de asigurarea RCA sunt subevaluate - în peste 80% din cazuri păgubiții RCA ar primi din partea firmelor de asigurări o ofertă de despăgubire subevaluată cu 30-65% față de cuantumul despăgubirii pe care aceștia ar fi îndreptățiți să o primească, în caz de daună. Deputatul Firczak mai propunea ca termenul de contestare a ofertei de despăgubire transmis de către firma de asigurări păgubitului RCA să scadă de la 3 ani la 60 de zile, după acest termen urmând ca oferta transmisă de firmele de asigurări să fie considerată acceptată tacit de către păgubitul RCA.

Lupta începută cu 5 ani în urmă pe amendamentele scoase și de această dată din textul de modificare legislativă nu se termină aici. Conform lui Florin Pandele, vicepreședinte COTAR, vicepreședintele ASF Sorin Mititelu ar fi declarat că va iniția un nou proiect de lege similar și îl va trece prin Parlament, până la finalul mandatului său.