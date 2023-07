PNL pregătește răzbunarea de la Timișoara

Funcția actualului edil USR, Dominic Fritz, este amenințată serios chiar de cel pe care l-a învins, în septembrie 2020. Liberalii, dar și progresiștii locali, au realizat, în ultimele săptămâni, sondaje interne, potrivit cărora fostul primar Nicolae Robu ar avea o intenție de vot de 43 la sută, în timp ce Fritz se bucură de o cotă de vot de 24,5-27 de procente. PNL Timiș i-ar fi propus, potrivit presei locale, lui Nicolae Robu să candideze din partea partidului, la alegerile locale de anul viitor, în tandem cu actualul președinte al Consiliului Județean, Alin Nica.

Conform unor informații din mediul politic local, PNL Timiș a luat decizia de a-l susține la alegerile pentru funcția de primar al municipiului Timișoara, care vor avea loc anul viitor, pe fostul edil liberal Nicolae Robu. Decizia s-ar întemeia pe rezultatele unui sondaj de opinie comandat de filiala județeană liberală, conform căruia Nicolae Robu se situează, în prezent, pe primul loc în preferințele electoratului municipal, cu un scor de 43 de procente. Același sondaj îl plasează pe actualul primar USR, Dominic Fritz, la doar 24,5 la sută.

Interesant este că, potrivit acelorași surse, și Uniunea Salvați România a comandat, la rândul ei, un sondaj cu aceeași temă, rezultatele dându-l, de asemenea, pe Nicolae Robu pe primul loc, tot cu 43 de procente. În timp ce Dominic Fritz ar obține, de această dată, 27 de procente. Conform presei locale, după centralizarea rezultatelor din sondajul PNL, președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, l-ar fi invitat pe Nicolae Robu să accepte să candideze din partea PNL la Primăria Municipiului Timișoara și să îl sprijine, în schimb, pe el să candideze din nou la Consiliul Județean Timiș.

Miza acestei mișcări vizează și Consiliul Local

De remarcat este și faptul că Nicolae Robu a anunțat, încă de anul trecut, că va candida pentru un nou mandat la conducerea Primăriei Municipiului Timișoara, susținând că, dacă nu va fi desemnat pentru această candidatură de PNL, o va face ca independent.

Miza unei candidaturi din partea PNL a lui Nicolae Robu este însă mult mai complexă. Pe 27 septembrie 2020, Robu pierdea alegerile locale, cu un scor de 29,87 la sută, în fața lui Dominic Fritz, care a obținut, atunci, 53,25 la sută. Pe locul al treilea s-a clasat candidatul Alianței PSD-PUSL, Voichița Lăzureanu, care a obținut 6,25 la sută din voturi.

Atragerea lui Nicolae Robu alături de PNL, pentru alegerile locale din 2024, ar însemna sporirea șanselor pentru liberali și în Consiliul Local. În 2020, în urma alegerilor pierdute de Robu, PNL a obținut 9 mandate în Consiliul Local, USR a obținut 13 mandate, PSD doar 3 și Pro România două.

Nicolae Robu a devenit primar al municipiului Timișoara în 2012, când a candidat pe listele USL, obținând 51,6%. În ultimele luni, Robu a demarat o adevărată campanie electorală pe contul său de socializare, criticând vehement toate acțiunile administrației Fritz.

Din zestre fac parte și două dosare penale

Posibilul viitor candidat al PNL la Primăria Timișoara vine însă, pe lângă cifrele din sondaje, și cu unele probleme de natură penală. În 2017, Nicolae Robu a fost pus sub urmărire penală de către DNA , alături de un alt fost primar al Timișoarei, Gheorghe Ciuhandu, într-un dosar privind 967 de imobile din centrul vechi al orașului, procurorii spunând, la momentul respectiv, că acestea au fost „deposedate de la statul român”, fiind cauzat un prejudiciu de 40 de milioane de euro. Dosarul a fost trimis în judecată în 30 decembrie 2019, Robu fiind acuzat de două fapte de abuz în serviciu.

Apoi, la data de 10 martie 2023, DNA Timișoara a anunțat începerea urmăririi penale împotriva lui Nicolae Robu într-un nou dosar penal care privește tot abuzul în serviciu și care este legat, de această dată, de emiterea, în 2018, a unei autorizații de construire a unui imobil, cu nesocotirea condițiilor din certificatul de urbanism.

Achitat definitiv, și Gabriel Oprea anunță că revine în „politica mare”

Dacă la Timișoara se pregătește să revină în politica locală Nicolae Robu, la București se pregătește să revină, în politica mare, celebrul general Gabriel Oprea.

Săptămâna aceasta, mai exact pe 26 iulie, Curtea de Apel București l-a achitat definitiv pe Gabriel Oprea în dosarul privind accidentul de circulație în urma căruia și-a pierdut viața polițistul rutier Bogdan Gigină. Instanța a respins ca nefondat apelul declarat de DNA împotriva sentinței din 6 martie 2023 pronunțată de Tribunalul București.

Conform acestei sentințe, Gabriel Oprea a fost achitat în temeiul articolului 296 alineat 5 Cod procedură penală, raportat la articolul 16 alineat 1 Cod procedură penală, pentru infracțiunea de ucidere din culpă. Pe înțelesul larg, instanța a constatat că fapta pentru care Gabriel Oprea a fost trimis în judecată nu există.

În 2018, DNA l-a trimis în judecată pe Oprea pentru ucidere din culpă, fiind acuzat că, din 2014, de când a preluat funcția de ministru al Afacerilor Interne, a dispus, cu încălcarea dispozițiilor legale privind însoțirea demnitarilor de către Poliția Rutieră, însoțirea sa permanentă de către un dispozitiv de Poliție Rutieră, iar din iunie 2015 a dispus ca din acest dispozitiv să facă parte și un polițist rutier motociclist. DNA a considerat că, astfel, Gabriel Oprea și-a conferit în mod discreționar drepturi necuvenite de cadrul legal.

După achitarea sa definitivă în acest dosar, Gabriel Oprea a remis un comunicat de presă în care precizează: „Am fost doborât, am fost lovit, am fost exclus, dar am învins, m-am ridicat și voi reveni în politica mare”.

