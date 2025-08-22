Primarul Brașovului elimină și ultimele chioșcuri de ziare din oraș

Unele au motivat desființarea punctelor de vânzare a ziarelor și revistelor tipărite prin proiecte de modernizare urbană, așa cum s-a întâmplat la Cluj-Napoca și la București. Primarul Brașovului, George Scripcaru, a vrut să le desființeze fără motiv, încă din anul 2016, când orașul avea 70 de astfel de chioșcuri. Atunci a renunțat la acțiune, după ce a fost atacat de presa locală. Dar în ultimii 9 ani au mai rămas doar 12 chioșcuri în oraș, fiind desființate în perioade diferite. Acum merge mai departe cu eliminarea presei tipărite din oraș, dar de data aceasta doar a notificat firmele care vând ziare că li se vor ridica 6 chioșcuri din cele 12 rămase, fără hotărâre de Consiliu Local și fără a-i primi pe reprezentanții firmelor în audiență.

Publicațiile tipărite dispar, mai ales pentru că mulți edili au eliminat chioșcurile de ziare, nu pentru că publicul preferă să citească online. Există în continuare public pentru publicațiile tipărite, dar cei care erau obișnuiți să le cumpere de la chioșcuri nu mai au unde să le găsească. Firmele de distribuție ar trebui să încheie contracte cu alte spații în care se poate vinde presa, dar costurile prea mari îi determină să renunțe, de la un an la altul, iar pe lângă afacerile lor, cele mai afectate sunt publicațiile tipărite.

Brașovul a devenit cap de listă în războiul cu presa tipărită. Actualul primar, George Scripcaru, a început o adevărată operațiune de eliminare a chioșcurilor de ziare din oraș în anul 2016, într-un mandat anterior, pe vremea când Brașovul avea cea mai mare astfel de rețea de vânzare a presei, cu 70 de chioșcuri. Chiar dacă a renunțat atunci la inițiativa pe care o pusese pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local, în urma presiunilor pe care le-a făcut și care au fost continuate de fostul primar USR, Allen Coliban, din cele 70 de chioșcuri au mai rămas 12, fiind desființate anual mai multe puncte de vânzare a presei.

În 20 de ani s-au eliminat peste 90%

Peste o săptămână vor mai fi doar 6 chioșcuri de ziare în tot Brașovul, după ce ieri au fost scoase contoarele de energie electrică din cele 6 chioșcuri care urmează să fie desființate. Reprezentanții firmei Calliope care închiriaseră aceste chioșcuri spun că li s-a comunicat pur și simplu că va veni o firmă să le demonteze, peste câteva zile, dar tot ei, cei cărora le sunt afectate grav afacerile, trebuie să plătească și toate cheltuielile de demolare.

Un studiu făcut de trustul Ringier, în anul 2005, arată că în acea perioadă Spania avea circa 40.000 de puncte de vânzare a presei, iar România avea circa 12.000, fiind pe locurile fruntașe în topurile internaționale, în acest domeniu. De atunci până acum au mai rămas circa 200 de chioșcuri de ziare în toată țara, în contextul internațional actual în care s-a declarat „război total” dezinformării, iar eliminarea printului nu e altceva decât încurajarea celor care creează și propagă „fake news” pe internet - unde conținutul poate fi foarte ușor modificat, în lipsa presei tipărite.

Firmele au închiriat legal și au plătit taxe și impozite

Companiile de difuzare a presei au făcut un Memoriu către primarul Brașovului, cerând să fie primiți reprezentanții acestora în audiență, dar nu au reușit să ajungă la el. În anul 2022, în luna martie, S.C. Calliope S.R.L., reprezentată legal prin Moroianu Geamăn Adrian Tudor, a preluat de la S.C. Arca Press S.R.L. rețeaua de difuzare presă și carte din județul Brașov, în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 75/130/02.03.2022 și a Actului Adițional nr. 4/09.03.2022 la Contractul de asociațiune în participație din 29.04.1996 prin care S.C. Calliope S.R.L. a devenit Asociat cu S.C. Revolut S.R.L. - reprezentanta Asociației Brașov - Decembrie 1989 (Asociația Luptătorilor, Răniților și Urmașilor Eroilor Brașov - Decembrie 1989). Arca Press S.R.L. a decis să vândă respectiva rețea către S.C. Calliope S.R.L. tocmai pentru că S.C. Calliope S.R.L. este un important agent economic în domeniu, cu o tradiție și experiență de 35 de ani și o rețea de difuzare a presei scrise centrale și locale și a cărții pe raza județelor Prahova, Dâmbovița și Brașov.

Desființarea punctelor de difuzare reduce accesul la informație și la cultură

„Dezafectarea celor 14 chioșcuri, solicitată de S.A.P.U.C., ar face ca Municipiul Brașov să rămână fără distribuție de presă și carte. Ca urmare, încetarea activității Rețelei de difuzare presă și carte a S.C. Calliope S.R.L. va conduce la încetarea activității editurilor din Municipiul Brașov: S.C. Smart Social Communications Star S.R.L. - cotidianul «Transilvania Expres», S.C. CityPress S.R.L. - cotidianul «Bună Ziua Brașov», S.C. M ST M Consulting S.R.L. - săptămânalul «Monitorul Expres» și S.C. Editor BL49 S.R.L. - săptămânalul în limba maghiară «Brassoi Lapok». Nu în ultimul rând, trebuie avut în vedere și faptul că sute de salariați își asigură traiul familiilor prin salariile plătite de cele cinci societăți angajatoare”, se arată în memoriul adresat primarului Scripcaru, pe care acesta pur și simplu l-a ignorat.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹