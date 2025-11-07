Liviu Negoiță: „Primăria Capitalei are angajați 35.000 de funcționari”

Iar, la nivelul celor 6 primării de sectoare lucrează încă 35.000 de persoane. Pe lângă salarii, aceștia mai primesc un spor de muncă în condiții vătămătoare de 1.500 de lei pe lună. Cum este cazul arhitectului-șef, cu un salariu de 22.000 de lei pe lună. Capitala are nevoie de modernizarea infrastructurii și de dezvoltarea urbanistică. Negoiță a mai dezvăluit că, dacă, înainte ca Nicușor Dan să devină primar general, Bucureștiul contribuia la PIB-ul României cu 37,8%, la plecarea lui Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, Capitala mai contribuia la PIB cu 29,5%. Asta, după marea luptă cu „rechinii imobiliari” care a blocat dezvoltarea orașului.

Liviu Negoiță, candidatul umanist la Primăria Capitalei, a dezvăluit, în cadrul unei conferințe de presă susținută, ieri, la sediul PUSL, că a intrat în această competiție electorală ca urmare a unei dezamăgiri profunde pe care o resimte ca fost primar de sector. „Dezamăgirea a venit din faptul că mi s-a promis că o să trăim mai bine în București, că o să avem apă caldă și căldură, că o să avem un trafic rezonabil, o infrastructură, dar nimic din toate acestea nu s-a întâmplat”, a precizat Liviu Negoiță.

Conform candidatului PUSL, bugetul Primăriei Capitalei pe anul 2025 a fost de aproximativ 2.200.000.000 de euro, iar „această sumă este folosită în proporție de 70% pentru cheltuieli de personal și pentru cheltuieli de întreținere. Ar mai rămâne, din datele pe care le avem, publicate de Primăria Capitalei, 2,1 miliarde de lei pentru investiții. Am extras câteva date din capitolul investiții. Două obiective prevăzute în buget și finanțate sunt pasajul de la Piața Constituției și pasajul de la Piața Palatului. Nu a început nimic! Nu s-a făcut nimic și, în continuare, urmează să suferim, noi, ca bucureșteni, siliți să trăim în această situație greu de imaginat în București”.

Tramvaie noi, pe șine dinainte de 1989

Potrivit lui Liviu Negoiță, „toți cei care au venit și au mințit, escrocând votul bucureștenilor, pleacă de la o realitate că, de fapt, noi încercăm să facem un trafic civilizat pe o infrastructură veche, dinainte de 1989. Atât timp cât nu rezolvi infrastructura Bucureștiului, degeaba începi să aduci, din fonduri europene, 100 de tramvaie noi. Aceste 100 de tramvaie noi, când le aduci într-un spațiu nemodernizat, degeaba le aduci. Nu au cum să se miște”.

O a doua dezvăluire importantă făcută de candidatul umanist se referă la faptul că, pe lângă că nu s-a implicat în marile lucrări de modernizare a infrastructurii și să modernizeze, în principal, liniile de tramvai, să termine inelul median și drumurile radiale, Primăria Capitalei are cel mai consistent aparat bugetar din administrația locală.

„În Primăria Capitalei lucrează 35.000 de oameni, la care se mai adaugă încă 35.000 de funcționari din primăriile de sector. În total, avem 70.000 de funcționari. Am văzut că, la nivelul Coaliției, era o mare discuție dacă să fie disponibilizați 13.000 de funcționari din administrația locală. În București lucrează 70.000 de funcționari, iar salariile sunt pe măsură. Spre exemplu, arhitectul-șef are un salariu de 22.000 de lei pe lună, iar marea parte a funcționarilor mai primesc un spor de condiții vătămătoare de 1.500 de lei pe lună. Dacă arhitectul-șef, care nu face altceva decât să blocheze urbanistic acest oraș, ia 22.000 de lei pe lună salariu și 1.500 de lei spor de condiții vătămătoare, cât ar trebui să primească bucureștenii, în condițiile de poluare din București, pentru care Primăria Capitalei nu a făcut nimic?”, a adăugat candidatul umanist.

„Nu mai vrem să fim mințiți”

Conform lui Negoiță, orașul se află în această situație și le propune celor care își doresc votul bucureștenilor să facă un contract ferm, sub forma unei declarații, „ca să nu mai fim mințiți”: „când rezolvă problema PUG-ului? Când rezolvă problema infrastructurii? Când închid inelul median și când rezolvă problema drumurilor radiale? Nu merge cu răspunsuri de genul «într-un mandat, două», nouă ne trebuie date certe și ferme, pentru ca să știm pe cine votăm și pe cine tragem la răspundere”, a adăugat acesta.

Liviu Negoiță arată că, după ce și-a terminat mandatele de primar al Sectorului 3, în anul 2012, „Sectorul 3 a fost singurul sector din București cu toate străzile cu utilități publice - apă, canal, gaze. Astăzi, găsim în Sectorul 1, care este cel mai bogat din București, străzi de pământ. În 2025! Eu am terminat această activitate pe infrastructură în 2012. Ori suntem serioși atunci când abordăm Bucureștiul, ori încercăm să-i mințim pe oameni. Oamenii sunt speriați, supuși unor frici false că «vedeți că vin rechinii imobiliari, votați-mă pe mine». Acest lucru s-a întâmplat cu Nicușor Dan. Eu cred că oamenii nu mai pot fi păcăliți în halul acesta”.

Negoiță: Aș înființa cel mai tare departament de atragere a fondurilor UE

Cea mai acută prioritate a Bucureștiului este cea a finanțării, candidatul umanist arătând că „nu poți să te dezvolți, dacă 70% dintr-un buget de 2 miliarde de euro se alocă spre subvenționarea termică, subvenționarea transportului în comun, plata salariilor etc. Avem nevoie de bani. Numai că și banii puțini pe care îi avem nu au fost folosiți pentru cele două parcări, spre exemplu, sau pentru modernizarea infrastructurii. Eu, ca primar, aș înființa cel mai tare departament de atragere de fonduri europene pentru infrastructura Bucureștiului”.

Liviu Negoiță acuză că, în patru ani, fosta administrație, în frunte cu Nicușor Dan, a atras din fondurile alocate doar 2,1 miliarde de euro. În timp ce a avut la dispoziție fonduri de 13 miliarde de euro. „Nicușor Dan nu a făcut altceva decât să împartă sărăcia”. A concluzionat candidatul umanist.

PUG-ul este cel care stabilește cine construiește și unde, nu primarul

Singura modalitate de a însănătoși Bucureștiul în ceea ce privește domeniul imobiliar este aprobarea unui Plan Urbanistic General (PUG), arată Liviu Negoiță. Acesta a subliniat că „fostul primar general a ieșit cu această declarație că se lucrează la PUG, dar nu s-a făcut nimic. Săptămâna trecută, acel Colectiv de pe lângă Universitatea «Ion Mincu» a oprit relația comercială (cu Primăria Capitalei - n.red.), pentru că nu a fost plătit”.

În aceeași conferință de presă, Liviu Negoiță a adăugat că orice oraș normal se dezvoltă în baza unei legislații. „Nu poți tu, ca primar, să decizi cine trebuie să construiască și cine nu, pentru că este aberant. Aceste lucruri sunt reglementate printr-un PUG redactat și aprobat. Din PUG aflăm unde este zonă verde, unde avem un regim de maximum P+4, unde avem maximum P+20. Așa se face în lumea civilizată. La noi, nu s-a dorit. Mai mult, au fost în București procese celebre între doi USR-iști - fostul primar de la Sectorul 2 și Nicușor Dan - în care s-au contestat PUZ-urile. Bucureștiul este făcut sandvici din punct de vedere urbanistic. Când Nicușor Dan a venit la Primăria Capitalei și și-a impus propria administrație, Capitala contribuia la PIB-ul României cu 37,8%. La plecarea domniei sale a ajuns la 29,5%. Din cauza faptului că Bucureștiul nu s-a mai dezvoltat. Nu poți să omori acest oraș, pe ideea că tu aperi spațiile verzi. Uitați-vă cum arată parcurile. Nu există niciun spațiu verde nou amenajat”, a adăugat Liviu Negoiță.