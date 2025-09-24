Se pregătește un regulament pentru trotinete în București, după modelul altor capitale europene

Marile orașe ale Europei și câteva din România au impus deja restricții pentru trotinetele electrice, iar Primăria Capitalei pregătește un regulament pentru aceste vehicule. S-au introdus noi reguli în Codul Rutier pentru utilizatori, iar firmele care închiriază aceste vehicule au, la rândul lor, măsuri de protecție și regulamente, dar numărul accidentelor tot nu s-a diminuat, iar cauza principală este viteza excesivă și lipsa de cunoștințe legate de traficul rutier a utilizatorilor.

Primăria Capitalei a pregătit un regulament pentru circulația și parcarea trotinetelor electrice, promovat de primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. Acest regulament ar putea fi adoptat până la finalul anului. Se vor stabili zone de parcare și reguli de circulație, pentru a preveni accidentele, blocarea spațiilor publice și nerespectarea Codului rutier.

Astfel de măsuri au mai fost luate și în alte orașe europene, în țări precum Franța, Grecia, Austria, Spania, Irlanda, Cehia sau Lituania. În România, trotinetele de închiriat au fost interzise în orașele Timișoara, Brașov și Constanța, de anul trecut, după ce s-a constatat că utilizatorii lor nu au nici măcar cunoștințe minime privind circulația pe drumurile publice și le abandonau frecvent în locuri interzise.

Statisticile care arată creșterea numărului de accidente au stat la baza deciziilor luate în marile orașe. Datele Poliției Române arată că în 2022, accidentele cu trotinetiști au ajuns la 2.218 - 268 de persoane rănite grav și 13 decedate -, iar 962 de minori au fost vinovați de accidente cu trotinete. În primele 10 luni ale anului 2023, au fost înregistrate 1.865 de accidente cu trotinetiști. În total, din 2021 până în 2024, 24 de persoane și-au pierdut viața în accidente cu trotinete electrice, iar 374 de persoane au fost grav rănite, cele mai multe cazuri fiind în București, unde s-au înregistrat 187 de accidente grave din 396 la nivel de țară.

Regulamentul este în dezbatere publică

Primarul interimar al Capitalei nu consideră că ar trebui să fie interzise trotinetele electrice, dar susține reglementarea modului de utilizare a acestora. Este deja în dezbatere publică regulamentul pentru utilizarea trotinetelor de închiriat din București, proiectul de reglementare având două componente: una pentru cele care sunt în regim de ridesharing și una pentru cele aflate în proprietatea utilizatorilor, iar documentul ar urma să fie adoptat de PMB în luna decembrie, conform declarațiilor primarului interimar.

Dincolo de accidentele care se produc, a menționat el, există și alte probleme, precum abandonarea trotinetelor pe spațiile verzi sau nerespectarea regulilor de circulație. Regulamentul pentru București a fost inspirat de cele adoptate în alte capitale europene.

S-a preluat modelul altor capitale europene

Încă din anul 2023, primele vizate au fost firmele care închiriază trotinete, dar s-au impus noi reguli și restricții inclusiv pentru persoanele care dețin astfel de vehicule. Parisul a fost prima capitală europeană care a zdruncinat din temelii mitul trotinetei electrice care rezolvă problema traficului rutier și a poluării. În urma unui referendum organizat în primăvara anului 2023, capitala Franței a fost prima din Europa care a interzis trotinetele electrice de închiriat, retrăgând până la 1 septembrie 2023 15.000 de trotinete din trafic.

Decizia a avut la bază problemele de siguranță create de aceste vehicule, după ce, în 2022 au fost raportate 459 de accidente grave, soldate cu trei decese în Paris. Referendumul a trecut cu 90% din voturi, deși prezența la vot a fost de doar 7,5%. Trotinetele de închiriat existau la Paris din anul 2018. Doar locuitorii Parisului care dețin astfel de trotinete le pot folosi în continuare.

Altă problemă este legată de actele de vandalism. Multe trotinete erau aruncate în Râul Sena care traversează capitala Franței – același fenomen întâlnindu-se și în capitala Cehiei, Praga. Altele erau abandonate în spațiul public, încurcând circulația autovehiculelor și a pietonilor, așa cum se întâmplă în toate orașele în care se pot închiria trotinete, inclusiv în București.

Aceleași motive l-au determinat și pe primarul Atenei să ia o decizie similară, acesta afirmând că dorește să pună capăt haosului din trafic. În capitala Greciei circulau, până anul acesta, 5.000 de trotinete electrice închiriate de 7 companii, dar fără nicio regulă stabilită prin legislația rutieră, astfel încât s-a ajuns la o situație critică.

De asemenea, Austria și Spania au început eliminarea trotinetelor electrice, autoritățile invocând tot haosul pe care utilizatorii acestora îl creează. La Viena s-au introdus primele restricții privind folosirea acestor vehicule din 2023, prin interzicerea parcării lor în locuri nepermise și impunerea unor spații special amenajate unde pot fi lăsate de utilizatori.

Grecia a schimbat și codul rutier, astfel încât trotinetele electrice să nu mai poată circula pe drumurile publice unde limita de viteză este mai mare de 50 km/h, iar viteza lor maximă nu trebuie să depășească 25 km/h, purtarea căștii de protecție fiind obligatorie. Și România a introdus noile reguli din Codul Rutier, pornind de la modelul Greciei, la fel ca alte țări europene, dar este nevoie și de reglementări speciale pentru fiecare oraș în parte.