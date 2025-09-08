Prima zi de școală, cu profesorii în stradă: începe scandalul

Nu toți profesorii vor fi în fața Guvernului, pentru că nu-și permit să meargă la București din alte zone ale țării, dar aproape toți vor participa la o formă de protest. Sunt și unități de învățământ care nu încep astăzi cursurile, iar acolo unde încep, elevilor li se comunică situația creată de măsurile Guvernului. În cele mai multe școli și licee, deschiderea anului se va face doar de către directori, fără prezența celorlalți profesori. Măsurile de austeritate afectează inclusiv activitatea directorilor, care se tem că urmează să fie înlocuiți cu manageri, iar ceea ce se întâmplă în prezent este un prim pas către viitoarele modificări legislative care le vor desființa posturile.

Sindicatele din învățământ refac, astăzi, traseul parcurs de cele ale polițiștilor în anul 2010, la celebrul miting pornit din fața Guvernului, în marș spre Palatul Cotroceni, unde s-a strigat: „Ieși afară, javră ordinară!”. Președintele României era Traian Băsescu, iar Guvernul condus de Emil Boc aplicase, în perioada de criză economică, măsuri similare cu cele ale Guvernului Bolojan. Sindicaliștii care au participat și atunci la proteste spun că nici măcar Guvernul Boc nu a luat decizii atât de nocive pentru toate sectoarele economiei și mai ales pentru învățământ.

Astăzi, protestul profesorilor începe de la prima oră, în aproape toate școlile din țară, iar la București, manifestanții se întâlnesc la ora 11.00 în Piaţa Victoriei şi vor pleca împreună în marș spre Palatul Cotroceni. Sunt și alte sindicate care au declarat că li se alătură.

Cadrele didactice critică măsurile Guvernului, pe care îl numesc iresponsabil, spunând că este dispus să distrugă sistemul de învăţământ românesc prin măsurile pe care le adoptă. „Creşterea normei didactice, una dintre măsurile cu care se mândreşte actualul Executiv, înseamnă, în realitate, o tăiere mascată a veniturilor încasate de cadrele didactice cu 10-20%. Este ceea ce Guvernul Bolojan nu recunoaşte! Prin urmare, marea reformă a educaţiei înseamnă şi mai puţini bani alocaţi învăţământului, venituri şi mai mici, oameni şi mai nemulţumiţi”, a transmis, ieri, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), cerându-le părinţilor şi elevilor să înțeleagă situația în care profesorii au fost aduși de Guvernul Bolojan, „sub umbrela reformelor aducătoare de reduceri a cheltuielilor” care „aruncă în aer învăţământul din România”.

Scade calitatea actului didactic

Una dintre așa-zisele soluții găsite de Guvern este comasarea – atât a claselor, cât și a școlilor, ceea ce va deteriora semnificativ actul didactic – explică profesorii. „Forţarea cadrelor didactice să predea mai multe materii, din arii curriculare diferite, doar pentru a-şi face norma didactică, înseamnă reducerea calităţii în educaţie! Multe dintre unităţile de învăţământ se vor confrunta cu această problemă a predării „mozaic”. Cum poţi să aştepţi ca un profesor de educaţie fizică să predea biologie sau unul de limba română fizică sau chimie la acelaşi standard de calitate cu colegii care au pregătirea necesară? Aceste lucruri nu contează nici măcar pentru ministrul Educaţiei, Daniel David”, transmite Simion Hăncescu, președintele FSLI.

Marius Nistor, președintele FSE „Spiru Haret”, a explicat că aceste măsuri reprezintă răzbunarea politicienilor pe profesori, pentru greva din anul 2023, în urma căreia s-au obținut majorări semnificative de venituri, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru personalul contractual, îmbunătățindu-se mult și condițiile de lucru în unitățile de învățământ. Marius Nistor a respins, deocamdată, ideea declanșării grevei, dar sunt alți lideri de sindicat care optează pentru această formă de protest.

Greva s-ar putea declanșa și în următoatele luni – așa cum s-a întâmplat în anul 2008, când profesorii au inițiat acțiuni de protest după ce s-a votat o lege care le majora salariul cu 50%, a fost promulgată de președintele Băsescu, dar prorogată de Guvernul Tăriceanu, până la 1 aprilie 2009, deși Executivul știa că România va intra în criză economică și nu vor fi bani.

Chiar dacă astăzi este mai mult o zi de boicot decât de proteste de amploare, sindicatele spun că este doar un prim pas dintr-o serie de viitoare acțiuni, pentru că încă mai există speranța în posibilitatea de negociere și de revenire la normalitate. Niciodată nu s-a mai întâmplat, în ultimii 30 de ani, ca Executivul să nu cheme sindicatele la negocieri și să nu dea măcar un pas înapoi, în astfel de situații.

Directorii participă la boicot

Pe de altă parte, profesorii care au reușit să-și completeze norma didactică mărită de la 18 la 20 de ore pe săptămână și ar putea să rămână la catedră, cu salariile întregi, se tem să meargă la proteste de stradă în prima zi de școală, pentru că nu-și permit să-și riște locurile de muncă. Ministerul Educației i-a anunțat că angajații din sistem pot lipsi de la ore pe 8 septembrie doar dacă cer în avans o zi fără plată sau au concediu medical, nefiind un conflict de muncă declarat, astfel încât participarea la acțiunile de protest anunțate nu este permisă, în timpul serviciului. Cei care vor lipsi de la ore pentru a protesta în fața Guvernului și la Palatul Cotroceni nu-și vor primi banii pentru ziua de astăzi.

Chiar și în aceste condiții, pe grupurile de discuții ale cadrelor didactice din întreaga țară sunt îndemnuri la participarea la protestul de astăzi, mulți directori fiind dispuși să-și „acopere” colegii, pentru a nu le fi tăiată ziua de muncă din salariu.

De altfel, directorii unităților de învățământ au fost cei mai afectați de măsurile Guvernului Bolojan, fiind obligați să refacă încadrările profesorilor de cinci ori, în urma deciziilor luate de la o zi la alta, în ultimele două luni. Unii au renunțat și la concediu, pentru a putea rezolva situația încadrărilor.

În noul context, mulți directori fie au demisionat deja, fie urmează să ia această decizie, preferând să se întoarcă la catedră. Munca acestora va fi mai dificilă de acum înainte, iar mulți dintre ei nu vor să-și lase subalternii fără locuri de muncă, după creșterea normei didactice.

