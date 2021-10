Prognoză sumbră: încă două săptămâni până la vârful valului 4

România a înregistrat ieri cel mai mare număr de cazuri noi de COVID-19 de la începutul pandemiei - 18.863, cel mai mare număr de decese - 574 și cel mai mare număr de pacienți în stare gravă, la Terapie Intensivă - 1.805, dar medicii spun că greul abia acum începe. „Vom pierde peste 3.000 de vieți până duminică”, estimează medicul și cercetătorul Octavian Jurma, potrivit căruia abia din această săptămână „vedem în spitale impactul zilelor cu peste 15.000 de cazuri noi pe zi”. Vârful valului 4 al pandemiei se va vedea în 2 – 3 săptămâni, iar intrarea pe o pantă descendentă abia în luna noiembrie, conform analizei realizate de acesta. Până vom ajunge în vârf, încă un milion de români se vor mai îmbolnăvi.

Potrivit predicțiilor cercetătorilor de la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor a Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, realizate pe baza cifrelor comunicate de autorități, vârful valului 4 al pandemiei de COVID-19 va fi atins în cursul acestei săptămâni, în România. „Modelul nostru de previziune arată că în cursul acestei săptămâni numărul cazurilor noi zilnice va putea atinge un nou record absolut. În același timp, rata de creștere a cazurilor se încetinește, ceea ce indică faptul că suntem aproape de platoul valului 4”, au scris aceștia luni, într-o postare pe Facebook, alături de un grafic ce indică intrarea în platou chiar din săptămâna 18-24 octombrie.

5.000 de români uciși de COVID în 14 zile

Însă, o altă predicție a medicului și cercetătorului timișorean Octavian Jurma, realizată pe baza debutului acestei săptămâni, este mult mai sumbră.

Chiar dacă săptămâna aceasta a debutat cu 261 decese, cifrele de luni reflectă practic ce s-a întâmplat în weekend, astfel că cele de marți de obicei se dublează.

„Din nefericire, nu doar numărul de cazuri noi se dublează în valul 4-Delta de pe luni pe marți în România, ci cel al numărului de decese. Acest debut înseamnă că vom depăși și pragul de 500 de decese pe zi în această săptămână (probabil chiar mâine) și vom pierde peste 3.000 de vieți până duminică la ora 13”, a scris Jurma ieri dimineață, pe Facebook, iar cifrele anunțate de Grupul de Comunicare Strategică au confirmat prognoza.

„Săptămâna trecută am depășit pragul de 100.000 de cazuri noi pe săptămână. Acumulăm acum mai multe cazuri într-o săptămână decât într-o lună în toată luna octombrie 2020 din valul 2, sau în luna aprilie din valul 3-Alpha. La o rată de detecție de 1:5, în realitate acum se îmbolnăvesc săptămânal jumătate de milion de români (500.000). Tot săptămâna trecută am înregistrat 2.361 de morți. În ultimele 14 zile aproape 5.000 de români au fost uciși de COVID-19. Vom continua la acest nivel stratosferic încă cel puțin 2 săptămâni”, arată medicul, precizând că „abia din săptămâna asta o să vedem în spitale impactul zilelor cu peste 15.000 de cazuri noi pe zi”.

Potrivit calculelor făcute de acesta, în prezent avem de 25 de ori mai multe cazuri decât în urmă cu 8 săptămâni și de 20 de ori mai multe cazuri decât în vârful valului 1, când „am stat 30 de zile în carantină ca să nu ajungem ca Lombardia”.

Valul Delta, mai mare decât valurile 2 și 3 la un loc

Cu noul record absolut de cazuri înregistrat ieri, România intră în „scenariul de coșmar” despre care cercetătorul vorbea în vară, „cel al unui val mai mare decât valurile 2 și 3 combinate, cu toate consecințele acestuia”. Jurma estimează că, în următoarele două săptămâni, deși cifrele oficiale vor fi limitate de testarea insuficientă, se vor îmbolnăvi circa un milion de români, iar 10.000 dintre ei își vor pierde viața.

„1 milion de români se vor mai îmbolnăvi în următoarele 2 săptămâni, dintre care vom depista doar 200.000. 10.000 de români vor fi uciși de COVID-19 în următoarele 2 săptămâni, dintre care vom depista doar 5.000. Nu vă arăt aceste cifre ca să vă îngrozesc, ci ca să vă trezesc. Politicienii (Parlament, Guvern, Președinte) trag de timp cu circul politic și ne amețesc cu minciunile lor populiste în speranța că vor scăpa și din valul 4 fără carantină pentru că au scăpat cu 10.000 de morți pe val și până acum”, arată specialistul.

„Acum am ajuns mai rău ca Lombardia pentru că am refuzat carantina de 30 de zile și prin asta am refuzat să mai avem vreodată doar 500 de cazuri pe zi în vârful unui val. Acum le arătăm noi italienilor cum arată un val pandemic în care politicienii au luat locul medicilor”, spune Octavian Jurma

Când va fi vârful?

La rata de testare scăzută din România, este greu de spus cu exactitate când va fi vârful valului 4, însă, cel mai probabil, îl vom vedea în următoarele 2-3 săptămâni. „Dar acesta (n.r. - vârful valului 4) poate fi «văzut» doar în retrospectivă, când vom avea o săptămână descendentă”, mai spune Octavian Jurma, subliniind că, pentru sistemul medical din țara noastră, fiecare săptămână până la atingerea vârfului este devastatoare.

„Prognoza curentă rămâne conservator optimistă în așteptarea unui vârf până la finalul lunii octombrie și intrarea pe o pantă descendentă la începutul lunii noiembrie”, este de părere Jurma.

Medicii mai spun că, prin refuzul românilor de a se vaccina, în țara noastră ar putea să apară o nouă mutație a virusului SARS-CoV-2. „Am ajuns să îngrozim Organizația Mondială a Sănătății cu ce facem noi în țară pe subiectul ăsta, iar asta o să ne aducă în mod sigur o «dragoste și o stimă nețărmurită» din partea celorlalte țări, mai ales dacă ne punem să clocim o tulpină autohtonă, cât să schimbe echilibrul epidemiologic global”, spune chirurgul gălățean Paul Ichim.

Peste 22.000 de infectați, neluați în calcul la incidență

În raportul zilnic al autorităților este prezentată incidența medie a localităților și județelor, însă, în calcularea ratei de infectare nu sunt prinse și cazurile noi depistate prin teste, dar pentru care DSP-urile nu au făcut încă anchete epidemiologice pentru a putea fi repartizate pe județe. Ieri, numărul „cazurilor noi nealocate pe județe”, care sunt raportate într-un județ fictiv, „județul 43”, a ajuns la 22.502. Practic, incidența reală în localitățile din care provin aceste „cazuri nealocate” este mai mare decât în rapoartele oficiale.

Ziua celui mai negru bilanț

Nu mai puțin de 18.863 infectări cu coronavirus au fost raportate de luni până marți, acesta fiind un nou record absolut de cazuri noi de la începutul pandemiei. Potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategică, încă 574 de persoane infectate cu COVID-19 au murit, un alt record absolut, iar la ATI sunt internate 1.805 de persoane – cel mai mare de până acum.