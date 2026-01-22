Proteste: Sindicaliștii îl acuză pe ministrul Culturii că încalcă legea dialogului social

Sindicaliștii îl acuză pe ministrul Demeter András István că încalcă Legea dialogului social și îi cer demisia, lansând și o petiție în acest sens. După noile reduceri de bugete și în așteptarea majorării salariului minim pe economie care va mai face să cadă „sub prag” - adică sub nivelul de salarizare al muncitorilor necalificați alte categorii de angajați cu studii superioare din instituțiile culturale, Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă „CulturMedia” cere intervenția de urgență a Parlamentului, Guvernului și președintelui României, pentru a scoate acest domeniu din colaps. Mai multe personalități ale lumii culturale s-au alăturat demersurilor sindicale, semnând petiția online în care solicită demiterea sau demisia ministrului Culturii.

Sindicaliștii din cultură protestează din 15 ianuarie în fața Ministerului Culturii, în ger, acuzând reprezentanții ministerului de resort că au creat un blocaj instituțional, prin management dezastruos și prin refuzul total de dialog din partea ministrului de resort.

Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă „CulturMedia” continuă protestele declanșate în data de 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale, în fața Ministerului de resort, pentru a atrage atenția asupra stării critice în care a ajuns acest domeniu, cerând demisia sau demiterea ministrului Demeter András István care „evită constant orice formă de dialog social, nealocând nici măcar un minut pentru a discuta cu reprezentanții salariaților din cultură și presă”. Sindicatele consideră această atitudine „jignitoare și periculoasă, în condițiile în care Cultura se află în pragul colapsului: subfinanțată cronic, lipsită de o strategie națională coerentă și grav afectată de un management ministerial iresponsabil”.

Petiția pentru demiterea ministrului strânge sute de semnături, online ( https://www.petitieonline.com/demiterea_ministrului_culturii ). Motivele pentru care se cere demiterea ministrului sunt cele care au dus la blocajul instituțional. „Subminarea resursei umane din cultură. Muzeele, bibliotecile, teatrele și celelalte instituții de cultură funcționează cu personal insuficient, salarii derizorii și un volum de muncă crescut, inclusiv în weekenduri și în zilele de sărbătoare legală. Lipsa oricărei strategii de protejare a personalului calificat conduce la depopularea sistemului și la riscuri reale asupra patrimoniului cultural”, se precizează în textul petiției.

Sindicatele îl acuză pe ministru și de „incapacitate managerială și lipsă de viziune strategică”: „Mandatul actual este caracterizat de absența unor politici coerente de dezvoltare, modernizare și digitalizare a culturii. Ministerul Culturii a devenit un actor pasiv, incapabil să apere interesele domeniului pe care îl gestionează”, arată „CulturMedia”.

„Tunul imobiliar” care se pregătește prin desființarea INP

Protestele vizează și intenția de a desființa Institutul Național al Patrimoniului - o instituție fundamentală în protecția patrimoniului cultural. Reprezentanți ai sindicatelor au declarat, pentru Jurnalul, că se caută variante pentru o comasare a INP cu ministerul, printr-o formă de preluare a instituției care ar urma să se transforme în departament, pentru că nu se poate face comasarea în baza legii care permite acest lucru în cazul instituțiilor cu mai puțin de 50 de angajați, INP având 120.

În acest caz, s-ar crea un conflict de interese între minister și departamentul care acum este institut și poate face cercetare independent, pentru ministerul de resort. O altă problemă este legată de proiectele pe fonduri europene sau PNRR care sunt în derulare și s-ar putea închide, dacă instituția va fi desființată. A treia problemă a unei astfel de modificări ar fi politizarea și numirea în funcții a unor persoane mai puțin specializate pentru activitățile derulate de INP.

Principalii beneficiari ai unei astfel de decizii ar fi dezvoltatorii imobiliari și autoritățile locale care ar putea primi mai ușor avize, încălcând legislația din domeniul patrimoniului, pentru că o astfel de transformare a institutului în departament al ministerului de resort i-ar ajuta mai mult pe cei care vor să construiască sau să modifice planurile de urbanism fără a mai ține cont de distrugerea patrimoniului, pentru că avizarea se obține greu de la INP sau nu se poate obține deloc, dacă se constată afectarea unor monumente istorice importante.

Până în prezent s-au strâns peste 15.000 de semnături pentru petiția împotriva acestei decizii, însă ministrul Culturii nu a abandonat acest demers „care urmărește, în fapt, instituirea controlului politic asupra instituțiilor de cultură” - arată sindicatele, în petiția pentru demiterea ministrului.

Politizarea instituțiilor și măsluirea concursurilor

Sindicaliștii acuză și intenția de politizare a instituțiilor de cultură. „Această intenție se manifestă inclusiv prin inițiativa de a promova o lege a managementului cultural în care directorii să fie numiți fără un concurs real. Practic, autoritatea care organizează concursul își arogă dreptul de a invita un singur candidat. Orice persoană care ar îndeplini condițiile legale de participare este astfel blocată în mod nejustificat și contrar prevederilor constituționale care garantează accesul liber la funcțiile publice”, se arată în textul petiției.

De asemenea, sindicatele atrag atenția asupra faptului că au fost marcate de grave probleme de organizare concursurile de proiecte de management organizate în instituțiile de cultură, în mandatul actualului ministru, existând suspiciuni serioase privind încălcarea principiilor de legalitate, transparență și egalitate de șanse, precum și temerea justificată că această practică va continua, în condițiile în care orice tentativă de corectare a acestor derapaje a avut loc doar în urma unor proteste îndelungate și a presiunii publice.

„În mod repetat, au fost introduse condiții de participare care exced prevederile legale în vigoare și care limitează drastic aria de selecție a candidaților. Aceste condiții restrictive, formulate arbitrar în anunțurile de concurs, au avut ca efect excluderea nejustificată a unor potențiali candidați care îndeplinesc criteriile legale generale, creând suspiciunea legitimă că procedurile au fost concepute pentru a împiedica participarea reală și competitivă și pentru a favoriza candidați prestabiliți”, se mai arată în textul petiției pentru demiterea ministrului Culturii.