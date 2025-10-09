Rafinăria Petromidia riscă o amendă de până la 500.000 de lei

Rafinăria Petromidia din Năvodari, aparținând grupului kazah KazMunayGas, a fost sancționată de inspectorii de mediu, în urma sesizărilor primite din partea locuitorilor din zonă care reclamau persistența unui miros înțepător. Verificările făcute la fața locului pe parcursul mai multor zile de către Garda de Mediu Constanța au scos la iveală nereguli majore. Aceasta este cea de-a doua amendă pe care rafinăria o primește din cauza emanării unor mirosuri grele, după cea primită în luna august.

„În urma controlului, Garda Națională de Mediu a dispus închiderea temporară a unei instalații din Rafinăria Năvodari, ca urmare a unei scurgeri de amoniac detectate în sistemul de răcire”, potrivit unei postări pe Facebook a reprezentanților Gărzii.

„Acțiunea de control și verificare nu ar fi fost posibilă fără sesizările multiple pe care le-am primit cu privire la mirosul înțepător din proximitatea rafinăriei (în special pe timpul nopții)”, se precizează în postare.

Ce au descoperit inspectorii

Nereguli majore din care inspectorii de mediu au subliniat: coroziuni, neetanșeități, o scurgere de amoniac în instalația de frig, precum și o lipsă de comunicare cu autoritatea de mediu, atunci când au descoperit, încă din luna iulie 2025, pierderea de amoniac în sistemul de apă de răcire.

Amoniacul este o substanță toxică și iritantă, iar operatorul petrolier a crescut neobișnuit de mult consumul acesteia, fapt care ar indica o pierdere în sistem. Spre exemplu, numai în luna septembrie aprovizionarea cu amoniac a crescut la 7.000 kg, arată inspectorii de mediu.

„Pe lângă scurgerea evidentă de amoniac din sistem, sursă a disconfortului olfactiv din zonă, am descoperit și alte eliberări necontrolate de substanțe periculoase și gaz în atmosferă și sol, cel mai probabil din cauza unor coroziuni și neetanșeități”, conform acestora.

În aceste condițiile, experții GNM au dispus oprirea (în termen de 72 de ore) instalației de frig, odată cu punerea în siguranță a acesteia și remedierea scurgerii de amoniac detectate. Aceasta este prioritatea numărul unu. Totodată, ei au solicitat revizuirea Autorizației Integrate de Mediu pentru a include fluxul de amoniac al instalației de frig.

Operatorul va trebui să prezinte documentele de achiziție amoniac și informațiile despre toate incidentele/disfuncționalitățile din instalații pentru perioada iulie-septembrie 2025.

În plus, societatea este pasibilă de o sancțiune contravențională cuprinsă între 150.000 şi 500.000 lei pentru nerespectarea obligației de a informa imediat autoritatea de mediu și de a lua măsuri pentru restabilirea conformității în cel mai scurt timp.

Amendă de 250.000 de lei, tot din cauza emanațiilor poluante

Incidentul nu este singular, rafinăria fiind amendată de mai multe ori de către inspectorii de mediu. Ultima dată, rafinăria a fost sancționată după ce în perioada iulie-august locuitorii din zonă au reclamat în repetate rânduri discoforul produs de poluarea olfactivă.

Din verificările efectuate și a rezultatelor monitorizărilor din zonă, rezultă faptul că s-au depășit valorile maxime admise la indicatorul hidrogen sulfurat precum și la indicatorii azotat amoniacal și fosfor total. Astfel, s-a constatat că societatea nu a luat toate măsurile necesare pentru prevenirea poluării factorilor de mediu aer și apă în exploatarea instalațiilor, faptă prevăzută în Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

Pentru remedierea situației și restabilirea conformității cu legislația în vigoare, comisarii GNM CJ Constanța au impus o serie de măsuri cu caracter obligatoriu. De asemenea, operatorul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 250.000 lei. La vremea respectivă, aspectele semnalate au rămas în atenția inspectorilor de mediu.

Revizie, explozie, amendă

În luna august august rafinăria a mai încasat o amendă de 100.000 de lei de la Garda de Mediu Constanța, pentru că nu a luat măsurile necesare pentru prevenirea poluării în timpul lucrărilor de revizie ca urmare a exploziei care a avut loc pe data de 2 iulie. Reamintim că atunci o explozie puternică, urmată de un incendiu, a avut loc la Petromidia. Directorul general al Rompetrol Rafinare, Felix Crudu-Teşloveanu, a afirmat atunci că incendiul de la Petromidia a apărut la instalaţia de hidrofinare benzină, iar suflul propagat a generat încă trei focare, cauza probabilă fiind fisurarea unei conducte. Din verificările ulterioare efectuate de către inspectorii de mediu s-a constatat ca în timpul efectuării lucrărilor de reparații și revizie nu s-au luat măsurile necesare pentru prevenirea poluării, iar pentru neconformitățile constatate s-a aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 100. 000 lei.