Jandarmii primesc reguli de folosire a calului: doar între 0 și 30 de grade

Caii Jandarmeriei Române nu vor mai putea fi scoși la antrenamente în exterior și nici la proteste atunci când temperaturile coboară sub 0°C sau depășesc 30°C și nici în condiții meteorologice extreme, precum ploaie torențială, grindină, ceață densă, viscol sau furtună, prevede un proiect de ordin al ministrului Afacerilor Interne, ce vizează alinierea la standardele europene și internaționale privind bunăstarea animalelor de serviciu. Conform documentului pus în dezbatere publică, nici rasele de cabaline care vor participa la menținerea ordinii publice nu vor mai fi alese la întâmplare, ci „pe sprânceană”, printre cele menționate în proiectul de ordin regăsindu-se: Pursângele englez, Pursângele arab, Calul Românesc de sport și Furioso North-Star - o rasă creată în secolul al XIX-lea special pentru cavaleria austro-ungară.

Reglementările actuale, mai exact Instrucțiunile ministrului Administrației și Internelor nr. 636/2005 privind producerea și folosirea animalelor de serviciu în structurile Ministerului Afacerilor Interne, care stabilesc, printre altele, și cum sunt folosite efectivele cabaline de către personalul MAI, „nu mai corespund realităților operaționale” și nici standardelor actuale privind bunăstarea animalelor, spun reprezentanții Ministerului de Interne, astfel că este necesară actualizarea regulilor privind întrebuințarea cailor de serviciu.

„Din anul 2005 până în prezent, standardele internaționale și europene privind bunăstarea animalelor de serviciu au evoluat semnificativ, sens în care caii de serviciu trebuie să beneficieze de condiții optime de hrană, adăpost, îngrijire medicală și repaus”, se arată în referatul care însoțește proiectul de ordin al viceprim-ministrului, ministrul Afacerilor Interne privind caii de serviciu și utilizarea acestora în misiunile din competența Jandarmeriei Române.

Proiectul are ca scop eficientizarea activităților cu cai și alinierea la standardele europene și internaționale privind bunăstarea animalelor de serviciu, stabilind norme detaliate pentru utilizarea, îngrijirea, asistența veterinară, dresajul, atestarea cuplurilor ecvestre, organizarea și responsabilitățile structurilor deținătoare de efective cabaline.

„Descurajarea acțiunilor stradale violente”

În primul rând, documentul stabilește clar situațiile în care Jandarmeria poate folosi caii.

„Caii de serviciu pot fi folosiți pentru:

a) asigurarea/restabilirea ordinii publice;

b) menținerea ordinii și siguranței publice;

c) prevenirea și combaterea faptelor antisociale, descurajarea acțiunilor stradale violente;

d) acțiuni de căutare-salvare;

e) consolidarea imaginii pozitive a instituției prin participarea la activități de reprezentare/protocol de interes național/internațional, respectiv concursuri, competiții de specialitate”, prevede proiectul de ordin, urmând ca „tacticile și procedeele” pentru executarea misiunilor să fie stabilite ulterior, prin ordin al inspectorului general al Jandarmeriei Române.

Se interzic metodele de pedepsire și epuizarea fizică sau psihică a animalului

De asemenea, sunt stabilite clar modalitățile de predresaj, dresaj și antrenament al cailor de serviciu și condițiile de participare a acestora la misiunile jandarmilor.

Deoarece animalele trebuie să învețe să nu se teamă de incendii sau de zgomotele puternice, precum petardele, dresajele și antrenamentele „se desfășoară în locuri, medii și condiții cât mai apropiate de situațiile operative”, însă sunt introduse limitări importante legat de condițiile meteo în care se pot desfășura acestea.

„Predresajul/dresajul/antrenamentul nu se efectuează în mediul exterior atunci când temperaturile sunt sub 0°C sau peste 30°C, precum și în condiții de polei, viscol, ceață densă, oraje (fulgere însoțite de tunete - n.r.), ploaie torențială, grindină sau alte asemenea condiții meteorologice extreme care nu permit folosirea cailor de serviciu. Se interzice expunerea continuă a calului la lumină artificială sau întuneric pentru o perioadă mai mare de 48 de ore”, stipulează proiectul de act normativ.

Vor fi interzise, de asemenea:

- toate echipamentele care produc șocuri electrice, obiectele ascuțite sau contondente;

- toate metodele care presupun pedepsirea sau corecția calului de serviciu prin loviri, răniri, inducerea fricii, legarea membrelor, legare la punct fix pentru perioade lungi;

- orice forme de dopaj;

- toate metodele care duc la epuizarea fizică sau psihică a animalului.

În condițiile meteorologice extreme menționate mai sus, precum și în cazul în care temperatura coboară sub -10°C sau urcă peste 30°C, nici patrula ecvestră nu se va folosi, excepție făcând situațiile de urgență.

„În situații de urgență, când este necesară utilizarea calului în medii cu temperaturi peste 30°C, perioadele de lucru efectiv nu vor depăși 120 de minute, cu acordarea repausului necesar refacerii capacității fiziologice de lucru a acestora, care să fie cel puțin jumătate din durata efectivă de folosire”, prevede proiectul.

Totodată, ca și în cazul câinilor de serviciu, este prevăzută dezvoltarea, la nivelul MAI, a unei aplicații informatice, care va transpune în format digital întreaga activitate cu caii de serviciu și care „va permite realizarea de statistici și evaluări în sprijinul deciziei de nivel strategic, iar la nivel tactic-operațional va urmări creșterea eficienței și eficacității folosirii cailor de serviciu în misiunile și exercițiile desfășurate de personalul MAI”.

Calul va fi considerat „pregătit de misiune” după o perioadă de cel puțin un an de dresaj.

Ce rase vor fi folosite

Dacă reglementările actuale nu impun o rasă anume pentru misiunile jandarmilor, conform noilor reguli vor putea fi folosite doar anumite rase de cai, alese pe spânceană: „La nivelul Jandarmeriei Române se selecționează, în principal, următoarele rase de cai: Gidran, Furioso North-Star, Nonius Mare, Lipițan, Pursânge englez, Cal Românesc de sport, Pursânge arab”.

Pursângele arab, spre exemplu, este una dintre cele mai vechi rase de cai, care are reputația de a fi inteligent și rezistent, iar calul pursânge englez este o rasă creată în Anglia secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea și este cunoscută pentru utilizarea sa în cursele de cai.

Rasa Furioso North Star a fost creată în secolul al XIX-lea special pentru cavaleria austro-ungară, în prezent fiind apreciată mai ales de către pasionații de echitație.

Gidran este o rasă de cai dezvoltată în Ungaria, tot în secolul XIX, și conform Wikipedia „este o rasă pe cale de dispariție astăzi, cu doar aproximativ 200 de reprezentanți în viață în întreaga lume”.

Majoritatea cailor aflați acum în custodia Jandarmeriei sunt din rasa Nonius, creată tot în Ungaria, pentru nevoile cavaleriei, Calul de Sport Românesc este o rasă relativ nouă, dezvoltată în țara noastră, iar rasa Lipițan, originară din Slovenia, este una dintre cele mai vechi rase de cai din Europa. Lipițanii sunt considerați „balerinii” din lumea cailor, fiind faimoși în toată lumea pentru grația cu care execută mișcări complicate de dresaj.

Instrucțiunile vechi vor fi abrogate la intrarea în vigoare a noului ordin, prevederile referitoare la câinii de serviciu fiind reglementate separat.