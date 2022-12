Dați cărțile pe față!

În lumina tulbure de decembrie, peste drum de coastele betonate din care țâșnesc bont spre cer verticalele Casei Presei, sediul „Scânteii” de odinioară, razant cu aceste amintiri împachetate astăzi în ou și oțet se strecurau grupuri-grupuri de copii-pițigoi: „Io vreau «Pisicile războinice» și «Fram»”, a răzbătut, în ton subțire, vocea unei codane cu obrajii roșii ca focul. „Vai, fată, nu le-ai citit? Mama mi le-a descărcat de pe net. Mi-a luat vreo trei săptămâni, seară de seară, să învăț toate numele mâțelor din poveste”. „Fetița-net” e contrată sec de un puști pistruiat, miop și ursuz ca un bursuc: „Alida, nu-i poveste, e roman pentru copii”. Zumzetul copilașilor s-a amestecat apoi în vacarmul unei muzichii ușor deocheate ce răzbătea dinspre tarabele cu halva, vin fiert și cozonac secuiesc (gol ca moartea din zahăr). Struniți de o supervizoare slăbănoagă, blondă, ce-și umfla fața inspirând și expirând dintr-o „electronică”, copiii-pițigoi s-au repliat bodogănind dinspre dulciurile îndoielnice. Au pășit de mână, doisprezece prichindei, pe sub un „B2” uriaș, numele pavilionului care găzduiește, zilele acestea, târgul de carte Gaudeamus.

Intrarea e „moca”

Ca să pătrunzi în universul fascinant al cărților nu trebuie să scoți din buzunar niciun leu. E „moca!”, după cum a constatat rumânul mustăcios din fața mea. Asta nu înseamnă că oamenii au dat buzna la cultură. Nici pomeneală! Nu din prima zi. Printre standurile editurilor cu pretenții puteau trece braț la braț patru burtoși și-o capră-n lanț. „Ce pârtie!”, a comentat din nou mustăciosul, completat imediat de tovarășa aplecată spre lectură: „Ți-am zis că dacă venim în prima zi nu ne călcăm pe picioare”. „Da’, dar în ultima sunt reducerile mai mari!”. Mustăciosul avea și n-avea dreptate. Se știe că în ultimele ore ale târgului strălucesc chilipirurile. Și totuși, după un tur condensat în patruzeci de minute am remarcat că vânzătorii de lumină au ales să joace tare încă din prima zi. „Pandora M” (editură din portofoliul grupului „Trei”, care publică și literatură contemporană, la bătaie cu „Humanitas Fiction”), casa unor romane pur și simplu de calitate, își vindea bijuteriile cu 30% reducere (rivala propunea o reducere de doar 10%).

Șapte cărți cu moț

Vă las, în trena Pandorei, câteva titluri: „Meteorii” a lui Michel Tournier (veche, deci bună), „Confiteor” a catalanului Jaume Cabré (854 de pagini splendide), „Tyll” a neamțului Daniel Kehlmann (384 de foi de libertate absolută a înțelepciunii), „Shuggie Bain” a scoțianului american Douglas Stuart (roman sfâșietor - câștigător al Booker Prize în 2020), „Cea mai tainică amintire a oamenilor” de Mohamed Mbougar Sarr (Premiul Goncourt în 2021), „În toate a fost frumusețe” de Manuel Vilas (o carte-rană-balsam, Prix Femina Étranger în 2019), „Fizica tristeții” a bulgarului Gheorghi Gospodinov (un regal memorialistic). Mă opresc aici cu Pandora, măcar să accesați una dintre cele șapte recomandări. Ah, era să uit. Tot aici au văzut lumina tiparului scrierile laureatei cu Premiul Nobel pentru Literatură pe anul în curs, franțuzoaica Annie Ernaux. Nu i-am citit confesiunile, deci nu mă pot pronunța. Rețineți: dacă renunțați la două pachete de țigări sau la o sticlă de (rumeguș, nu vin) „Babanu”, vă puteți achiziționa oricare dintre titlurile menționate.

Dostoievski, la papion

„Trei” nu e însă singura ștampilă editorială care mizează, după trei ani de târg online, pe febra prețurilor accesibile. La doi pași de „C.J. Jung. Opere complete” și „Sigmund Freud. Opere esențiale” (la ofertă, evident) veți da piept - dacă pășiți sub bolta Gaudeamusului - cu romanele nobelizate (anul trecut) ale profesorului Abdulrazak Gurnah. Patru i-a tipărit până acum „Litera”, toate rupte dintr-o durere atât de delicat exprimată încât te întrebi cum poate scrie un tip cu un nume atât de zgrunțuros așa de fin. Cea mai nouă poveste marca Gurnah răspunde la numele „Pe țărm” și costă 44,90 de lei. Nu vă speriați, cea mai mare editură din România are volume pentru toate pușculițele. Și discounturi „faraonice” (cum am auzit-o pe o damă cu toc entuziasmându-se la raft), de 75%. Da, 75%, am scris corect. O ultimă observație dinspre „Litera”: tot aici a fost concepută o colecție-trăsnet în amintirea clasicilor. Dacă nu-i ai pe Dostoievski, Shakespeare, Orwell etc. cartonați și elegant împachetați îi poți lua acasă pe sume modice (și, atenție!, bine traduși). Dar, hai, gata, că v-am zăpăcit cu cărțile! Să știți că la Gaudeamus găsiți și cafea - de la nenea Florescu - , și baclavale, și brizbrizuri, și fete și băieți cu vino-ncoa. De nu credeți, mergeți să vă convingeți singure/singuri.

Cu mic cu mare, la joaca de-a cititul

Dacă nu știi unde să ieși cu copilul azi, du-te la Gaudeamus! E cald, luminos și condiții berechet pentru distracție și relaxare. Editura Polirom, de pildă, organizează de la ora 14.00 un atelier pentru lectură și o mare repriză de joacă la care vor lua parte și elevii Liceului „Elena Cuza” din București. Între două partide de zbenguială puteți asalta rafturile cu cărți. Sunt doldora cu noutăți pentru cei mici: „Anisia și manuscrisul mistic”, de Cosmin Perța; „Goblini contra pitici”, de Philip Reeve, „Aici odihnește Arthur” (tot de Philip Reeve); „Potkin și Stubbs. Peligan City sub asediul fantomelor”, de Sophie Green.

Români și străini

Titluri noi veți găsi și dacă scotociți după volumele colecției Polirom Junior Istorie: „Suntem de neoprit. Cum am luat în stăpânire lumea”, de Yuval Noah Harari; „Aventuri în timp. Vikingii”; „Aventuri în timp. Cleopatra” (ambele semnate de Dominic Sandbrook). Bine, nu trebuie să rămâneți blocați în literatura pentru pitici. Dacă vreți (și) adrenalină, prizați următoarele lansări în direct: „Donnatela”, de Beatris Serediuc (de la ora 17.00), „Fericire”, de George C. Dumitru (de la ora 17.30), „Sevraj”, de Liviu Surugiu (de la ora 18.00). Ori poate preferați literatura străină, printre cele mai noi titluri numărându-se: „Căpitanul e dus cu pluta și marinarii au fugit cu vasul”, de Charles Bukowski, „Butcher’s Crossing”, de John Williams, „Prietenul armean”, de Andreï Makine, „Abisuri personale” (ce revenire!), de Gianfranco Calligarich, „Fericirea lupului”, de Paolo Cognetti.

Fabule indiene la cutie, pisici și super-pisici

La standul grupului editorial ALL vânzoleala era cuvântul de ordine. Explicația? Discountul standard, valabil pentru titlurile din toate domeniile, era (și probabil mai este) de 50%. Atrăgeau atenția următoarele tentații: „Panchatantra” - o cutie elegantă plină cu zece volume, în total o sută douăzeci de fabule indiene, chintesența învățămintelor din țara lui Mahatma Gandhi; „Totul despre... Descoperă lumea, întrebare cu întrebare” - în esență șapte enciclopedii viu colorate (servite tot la cutie). Fiecare volum reprezintă o sursă de cunoștințe temeinice, abordând domenii precum lumea animalelor, știință și tehnologie, spațiul cosmic&terestru, corpul uman, natura și locurile uimitoare de pe planetă.

Banii trag la feline mici

Aici am regăsit ceata de copii-pițigoi prinsă în hora Pisicilor Războinice și a Pisicilor Super Războinice. „Ți-am spus că au apărut cărți noi și nu m-ai crezut. Uite, vezi? Câți bani ne-a dat mama? Hai, lasă, nu te mai gândi la cozonacul ăla gol pe dinăuntru, mai bine ne luăm noile «Pisici»”. Bursucelul pistruiat și miop și-a întins gâtul scurt spre fetița cu obraji roșii ca focul, numărând din buze bancnotele spălăcite de zece lei pe care aceasta le răsfira cu grijă dintr-un portofel-maimuțică. „La fix!”, a decretat triumfător. Iar fata cu vorbe subțiri, învinsă de exuberanța frățiorului, a întins bănuții. Apoi a înșfăcat „Pisicile”.

Stați cu ochii pe „Evenimentul istoric”!

Dacă vă era dor de nea Nicu, îl aflați la standul „Evenimentul istoric”. Tot aici găsiți mai multe volume incitante din lumea spionilor și a lecțiilor (de istorie) care nu se predau la școală. Strecurați o privire, merită!

Târgul Gaudeamus va fi deschis, între orele 10.00 și 20.00, până duminică, 11 decembrie

200 de jucători din domeniul editorial își prezintă ofertele la „Gaudeamus”

600 de evenimente editoriale - lansări de carte, dezbateri, analize - au fost deja programate în cadrul târgului Gaudeamus. Programul acestora este (re)actualizat pe website-ul gaudeamus.ro

29 este numărul edițiilor târgului Gaudeamus, un eveniment cultural intrat deja în istorie

7.900 de metri pătrați măsoară cel mai mare pavilion expozițional din România, rezervat standurilor și spațiilor dedicate evenimentelor editoriale la „Gaudeamus”

››› Vezi galeria foto ‹‹‹