Târgul oierilor din nordul Dâmboviței concurează cu Târgul de Fete de pe Muntele Găina

Anul acesta s-a desfășurat în perioada 19-21 septembrie, ajungând la cea de-a XXXIII-a ediție. Este una dintre cele mai vechi și renumite sărbători din județul Dâmbovița, iar ca număr de participanți a depășit deja renumitul Târg de Fete de pe Muntele Găina, din județul Alba. Dacă în alte județe se organizează sărbătoarea tradițională Răvășitul Oilor la stâne, între ciobani, localnici și câțiva meșteri locali, pe platoul dintre dealurile de la poalele Bucegilor, la Vârful lui In, în comuna dâmbovițeană Runcu, sărbătoarea a devenit un adevărat festival care atrage comercianți, meșteri tradiționali și mai ales ciobani veniți din toate zonele țării, iar numărul vizitatorilor a trecut de 60.000, conform estimărilor polițiștilor.

Toate drumurile duc la Runcu, la crucea de pe Vârful lui In, în această perioadă a anului, când aici durează trei zile și trei nopți, ca-n poveștile tradiționale românești, „Răvășitul Oilor”. Târgul și bâlciul s-au combinat aici, cu muzică tradițională, grătare încinse și un adevărat festin pentru gurmanzi.

Pe dealurile din nordul județului Dâmbovița șe urcă foarte greu, în cele trei zile de festival, mai ales în ultima zi, care este cea mai aglomerată, însă nimeni nu abandonează. Sunt oameni veniți aici de la sute de kilometri, pentru că au auzit de marele târg tradițional, la fel cum știu și de organizarea Târgului de Fete de pe muntele Găina, din Alba.

Cele două târguri au foarte multe similitudini. Chiar și drumul e aproape la fel de greu de parcurs. Odată ajunși sus, priveliștea este uimitoare, iar viața satului tradițional este expusă miilor de vizitatori care abia își pot face loc printre standurile comercianților, veniți și ei de la sute de kilometri, pentru trei zile și trei nopți.

Maria și Vasile au ajuns la „Răvășitul Oilor”, la Runcu, de joi, veniți tocmai din Teleorman. Sunt din familii de ciobani și se laudă că fac cea mai bună pastramă. Au concurență serioasă la târg, pentru că sunt oieri veniți din toate zonele Dâmboviței, din Argeș, din Prahova, din Brașov și chiar din Maramureș.

Cei doi soți au rezistat până duminică, dormind, ca toți ceilalți comercianți și meșteri populari, în mașină. Unii au adus corturi. Alții dorm și în timpul zilei, răpuși de oboseală, duminica, în ultima zi a târgului, înainte de a pleca înapoi, spre casă.

Vizitatorii vin la cumpărături, dar și la distracție

Dar toți sunt mulțumiți, pentru că au făcut vânzare bună și nu au venit degeaba. Efortul a meritat, spun toți cei pe care i-am întrebat, ieri, la spartul târgului de la Vârful lui In. Toți merg la astfel de festivaluri și târguri tradiționale din toată țara, dar oricât de greu ar fi drumul, nu pot rata „Răvășitul Oilor” de la Runcu, în niciun an, pentru că – spun ei – este unul dintre cele mai mari din țară.

Printre producătorii locali s-au strecurat și din ce în ce mai mulți comercianți de produse mai puțin tradiționale, însă își au și ei rolul lor în economia locală. Mulți dintre cei care vin la târg să-și cumpere produse sunt localnici din județul Dâmbovița care nu caută doar produse tradiționale, ci și cele necesare în gospodărie – de la oale și găleți până la unelte de lucru în grădină. Iar standurile cu produse sunt pentru fiecare.

Și pentru că e prilej de bâlci, copiii care ajung aici sunt cei mai fericiți, testând, pe rând, toate mașinuțele specifice unor astfel de locuri. Zona de jocuri și carusel e completată de scena pe care cântă artiști populari. Nu există manele. Autoritățile locale au grijă să mențină atmosfera tradițională cu muzică bună, fie populară sau ușoară, iar locul dedicat inițial eroilor care au luptat pentru apărarea acestor localități, în cele două războaie mondiale, este transformat în cea mai mare zonă de sărbătoare a satului românesc tradițional.

Primarul își dorește să dezvolte turismul

Primarul de la Runcu, Gheorghe Brebeanu, este unul dintre cei care au contribuit cel mai mult la extinderea acestui festival, de la an la an, până când a ajuns unul dintre cele mai mari din țară. Vârful lui In a fost ales ca loc de desfășurare, fiind culmea care străjuiește comuna ca o prelungire pitorească a Leaotei.

Primarul își dorește să dezvolte aici turismul, pentru că zona are tot ce îi trebuie: „Răvășitul oilor este sărbătoarea care ne definește. Brandul nostru de comună. Tradițiile și obiceiurile populare sunt respectate cu sfințenie la Runcu. Datorită acestor elemente, la care s-a adăugat și pitorescul locurilor, în zona noastră s-a dezvoltat și turismul. Avem pensiuni, baze de agrement montan. Avem un renume la care ținem și pe care vrem să-l sporim și mai mult”, spune Gheorghe Brebeanu.

Întreaga regiune din nordul județului Dâmbovița este ideală pentru agroturism și turism montan, în Runcu, Pietroșița, Moroeni și Buciumeni, fiind și foarte aproape de Sinaia și de platoul Bucegi.

