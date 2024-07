Rețeaua de electricitate devine pericol public

În România anului 2024 vorbim despre mașini electrice și stații de alimentare, dar rețelele noastre de electricitate sunt vechi de 60-70 de ani și încep să ia foc, provocând incendii. Există proiecte de înlocuire a echipamentelor deteriorate și de îngropare a cablurilor, dar se derulează până în 2026. În acest timp, stâlpii echipați cu piese din anii ’60 pot să ardă oricând, punând în pericol viețile oamenilor și localitățile în care sunt amplasați.

Exact așa s-a întâmplat sâmbătă, în localitatea 2 Mai, de lângă Vama Veche. O pasăre s-a așezat pe un stâlp, s-a făcut arc electric și a fost declanșat imediat un incendiu. Flacăra de pe stâlp s-a menținut circa 3 minute, timp în care focul s-a extins și la vegetația din curtea casei unde e amplasat stâlpul Enel. Norocul a fost, în acest caz, că atât proprietarul casei a cărei curte începuse să ardă, cât și vecinii au intervenit imediat, s-a apelat serviciul de urgență 112, au fost alertați și pompierii, însă nu în fiecare zi se întâmplă să fie toată lumea acasă.

„Nu este prima oară când se întâmplă. Acum câteva luni a luat foc, tot așa, când a fost furtună. Astăzi, norocul a făcut să fiu acasă. Chiar am vrut să plec, de mai multe ori, dar ceva m-a ținut pe loc. Am auzit bubuitura și am sărit din pat, pentru că dormeam. Am crezut că s-a auzit de la aerul condiționat, dar am ieșit în curte și am văzut cum deja ardea iarba și se extindea incendiul. Totul e uscat, de jur-împrejur. Am pus imediat mâna e furtun, care era lăsat în curte, și așa am reușit să sting eu incendiul, până să ajungă pompierii. Am făcut sesizări la Enel și după ce a luat foc prima oară, dar au venit aici și au spus că totul este în regulă și nu e niciun pericol”, spune omul în curtea căruia s-a produs incendiul, a doua oară de la începutul acestui an.

Toți vecinii sunt terorizați

Alt vecin alerga deja cu furtunul pe stradă, după ce a văzut flacăra de pe stâlp, neștiind dacă e cineva în casa unde începuse incendiul. Vecinul a mărturisit că toată lumea stă cu frică, mai ales acum, când nu a mai plouat de aproape două luni și totul e uscat, iar casele sunt foarte apropiate, deci flăcările s-ar putea extinde în câteva minute, mai ales dacă bate vântul - ceea ce se întâmplase chiar sâmbătă, când a-nceput să ardă vegetația din curtea în care e amplasat stâlpul cu probleme.

Pompierii au ajuns la fața locului după circa 20 de minute de la apelul la 112 - apelul fiind dat imediat după ce s-a aprins flacăra de pe stâlp. Mai mult de 20 de minute nu pot face, cu autoutilitara pentru stingerea incendiilor, din Vama Veche până în satul cel mai apropiat, 2 Mai.

În acest timp, flăcările ar fi cuprins câteva case, dacă incendiul nu ar fi fost stins de proprietar. Și pompierii au recunoscut că acolo este un pericol permanent și se poate repeta oricând, că aceeași situație este cu fiecare astfel de stâlp de electricitate pe care sunt montate echipamente din anii ’60, dar au spus că nu există nicio procedură prin care să le poată impune celor de la Enel să-și schimbe echipamentele, pentru a se preveni incendiile. Și polițiștii care au ajuns la fața locului au spus că nu intră în atribuțiile lor să le pună în vedere celor de la Enel să îndepărteze pericolul de incendiu.

Exact ca drobul de sare din poveste

Practic, pompierii au explicat ceva asemănător cu povestea drobului de sare: oamenii din zonă ar trebui să stea cu frica-n sân încă doi ani, până când Enel își termină proiectul de îngropare a cablurilor în zona 2 Mai-Vama Veche și ajung pe strada cu probleme. Aceeași explicație au dat-o și cei din echipa Enel care a fost chemată la fața locului. Aceștia spun că proiectul a-nceput și în toamna anului viitor ar trebui să poată fi desființat stâlpul din curtea celui prejudiciat, dar până atunci nu se va schimba nimic. Lângă stâlpul care a ars deja de două ori în ultimele luni mai este unul cu același tip de echipamente din anii ’60, la fel de periculos, dar se vor desființa doar după îngroparea cablurilor, fără o intervenție de urgență.

Purtătoarea de cuvânt a companiei Enel a răspuns imediat solicitării noastre, cerând lămuriri din interiorul companiei, însă și de aici am primit același tip de răspuns: „Zona 2 Mai și Vama Veche este în planul de investiții - modernizare de linii și posturi noi”. Răspunsul confirmă ceea ce spuneau și membrii echipei trimise la constatare, după incendiu, doar că investițiile se vor face peste cel puțin un an, nu imediat, deși pompierii au constatat că în orice moment se poate repeta incidentul și s-ar putea transforma într-o tragedie.

Cum focul s-a extins ieri în doar 3 minute la curtea în care e amplasat stâlpul, o întârziere de 20 de minute la un astfel de incendiu ar cuprinde și casele din vecinătate, iar dacă pompierii ar fi anunțați abia după izbucnirea unui incendiu de mari proporții și ar face cele 20 de minute necesare pentru a se deplasa din Vama Veche spre 2 Mai, într-o zi cu vânt s-ar face scrum casele din zona respectivă.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹