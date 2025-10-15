Pilonul II de pensii: bagi 10 lei, primești 8. Românii pierd 20% din contribuția la pensia privată obligatorie

Legea pensiilor private din Pilonul II va fi modificată, iar o analiză a confederației sindicale „Cartel Alfa” arată că în forma propusă pentru a fi votată de Parlament se vor restitui contribuabililor sume mai mici decât cele cotizate. Pentru ca Pilonul II să devină cu adevărat un „plus”, randamentele obținute din investițiile acestuia ar trebui să depășească pierderea de punctaj din Pilonul I, la care se adaugă și inflația. În practică s-a constatat că acest lucru nu se întâmplă constant. Această diferență, repetată lună de lună, are un efect semnificativ asupra pensiei finale. „Cartel Alfa” cere modificarea proiectului, susținând mai multe amendamente.

Legea de plată a pensiilor din Pilonul II presupune plăți eșalonate, pe o perioadă limitată, pentru contribuabili. Proiectul legii care reglementează partea a doua a Pilonului II, referitor la modul de plată al pensiilor, urmează să fie adoptată în curând, prin votul Parlamentului.

„Proiectul de lege, în forma actuală, prevede ca cei care au contribuit la Pilonul II și îndeplinesc condițiile de pensionare să primească într-o singură tranșă 30% din banii acumulați, iar apoi, plăți lunare, timp de 8 ani. Astfel, potrivit propunerii legislative, odată îndeplinite condițiile de pensionare, Pilonul II nu oferă pensii pe toată durata vieții, ci doar plăți eșalonate pe o perioadă limitată”, explică analiștii CNS „Cartel Alfa”, explicând că în absența unui randament constant al fondului, care să compenseze atât devalorizarea contribuțiilor, prin efectul inflației, cât și diminuarea punctajului din pensia publică, Pilonul II nu reprezintă un „plus” real, ci mai degrabă o substituție parțială, pe o perioada limitată de timp, de 8 ani.

Pierderi semnificative de venituri

Sindicaliștii arată că se poate anticipa că după 8 ani, adică atunci când contribuabilul ajunge la vârsta de 74 de ani, când plățile din Pilonul II vor înceta, viitorii pensionari se vor confrunta cu o pierdere semnificativă de venituri, fără să mai aibă capacitatea de a o suplini printr-o activitate suplimentară.

Analiștii „Cartel Alfa” spun că în acest moment, înainte de votul din Parlament, este responsabilitatea decidenților politici să protejeze viitorul cetățenilor la vârsta a treia și viitorul financiar al românilor, nu să transforme contribuțiile obligatorii într-un joc de investiții cu rezultate nesigure. CNS „Cartel Alfa” solicită membrilor Comisiei de muncă din Parlamentul României să adopte amendamentele necesare pentru a face din Pilonul II cu adevărat un instrument complementar de asigurare la bătrânețe.

„Pilonul I trebuie păstrat ca pilon stabil și garantat, iar Pilonul II trebuie reglementat clar, cu randamente minime și protecție reală pentru viitorii pensionari. În lipsa acestor completări legislative trebuie să ne punem întrebarea de ce Pilonul II este obligatoriu, și decidentii politici își asumă decizia de a trimite în sărăcie lucie viitoarele generații de pensionari.

Pensia privată înlocuiește doar parțial ce se pierde din Pilonul I

Sindicatele spun că deși mulți cred că acest sistem reprezintă un bonus la pensia de stat, realitatea este cu totul alta: pensia din pilonul II înlocuiește doar parțial ceea ce se pierde prin diminuarea punctajului din pensia publică.

„Sistemul public de pensii are două componente principale: Pilonul I – este pensia de stat, finanțată prin contribuțiile actualilor angajați, din care se plătesc pensiile celor deja retrași din activitate. Funcționează după principiul solidarității între generații, adică fiecare salariat de azi contribuie la siguranța financiară a pensionarilor de azi, urmând ca, la rândul său, să beneficieze din contribuțiile generațiilor viitoare”, subliniază „Cartel Alfa”.

Este un sistem garantat de stat, ceea ce înseamnă că pensia este sigură, indiferent de fluctuațiile pieței financiare. Robustețea Pilonului I este dependentă însă de numărul contribuabililor, fiind afectată de evoluțiile demografice.

Pilonul II – este tot un sistem public, obligatoriu, dar administrat privat. O parte din contribuțiile salariatului se virează lunar într-un cont individual, care se capitalizează și poate fi retras atunci când persoana îndeplinește condițiile de pensionare.

Pilonul II depinde însă de performanța investițiilor și, conform legislației în vigoare, nu garantează o creștere mai mare decât inflația. Pilonul I rămâne coloana vertebrală a protecției sociale la bătrânețe în România, spun sindicatele.

Pilonul II nu reprezintă un adaos la pensia publică

Analiștii mai explică de ce este o percepție greșită în legătură cu faptul că Pilonul II este un plus față de pensia de stat.

Punctajul pentru pensia Pilonul I se micșorează în funcție de contribuția individuală la Pilonul II. Legea 360 / 2024 Art 85 (12).

În situația asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar stabilit în condițiile prezentei legi se corectează cu raportul dintre cota de contribuție de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii de asigurat, prevăzută de Codul fiscal, din care s-a dedus cota de contribuție aferentă fondului de pensii administrat privat și cota de contribuție prevăzută pentru persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, potrivit Codului Fiscal, sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale.

Astfel, o parte din contribuția la pensie (CAS) este redirecționată către fondul privat. 4,75% merg către Pilonul II (administrat privat) 20,25% către Pilonul I (sistemul public).

Procentele au variat în timp, iar transferul contribuției în totalitate către angajat, care a avut loc în anul 2018, face calculele complicate.

„Pentru simplitate, ne referim la procentele actuale. De exemplu, o persoană care câștigă jumătate din salariul mediu național ar trebui să primească 0,5 puncte pentru Pilonul I, dar, din cauza contribuției la Pilonul II, ajunge să primească doar 0,41 puncte. Asta înseamnă o reducere de aproximativ 20%”, explică analiștii CNS „Cartel Alfa”.

Pilonul I e singurul stabilizator financiar în criza economică

„Nivelul și stabilitatea pensiilor pentru marea majoritate a cetățenilor sunt determinate de soliditatea acestui pilon. Mai mult decât atât, așa cum a subliniat J. Stiglitz, laureat al premiului Nobel pentru economie, în perioada crizei financiare din perioada 2008-2010, pilonul I de pensii a fost singurul stabilizator financiar. Pilonul II, sistemul de pensii administrate privat, este unul complementar sistemului public, având rolul de a atenua riscurile demografice ale sistemului de pensii publice pilon I și pentru a asigura împreună un nivel decent al veniturilor la bătrânețe”, mai arată sindicatele.

Scandalul modificării legii a izbucnit în august

Anul acesta, în luna august, a izbucnit un scandal legat de Pilonul II de pensii private. Legea care reglementează Pilonul II de pensii private este din anul 2004, iar colectarea banilor a început în 2008, dar nimeni nu a observat o anomalie.

Problemele Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat au fost ignorate mai mult de două decenii. O prevedere a acestei legi ar fi permis retragerea integrală a sumelor care constituie pensia privată obligatorie, din Pilonul II.

S-a vorbit despre retragerea banilor de către un număr mare de persoane în același timp, acțiune care ar fi creat probleme grave fondurilor de pensii private, deși analiștii bancari au venit, ulterior, cu asigurări privind imposibilitatea creării unui dezechilibru. Premierul Ilie Bolojan a recunoscut că proiectul de lege i-a fost dat chiar de către ASF, pentru că autoritatea a constatat anomalia și încearcă să elimine efectele acestei scăpări din lege. Președintele ASF, Alexandru Petrescu, a explicat că nu există nicăieri în Europa sistem de pensii din care să poți retrage toți banii, iar pentru modificarea legii au fost luate în calcul mediile europene ale pensiilor private, atât în ceea ce privește suma forfetară care poate fi retrasă, limitată la 25%, cât și perioada maximă de 10 ani pentru care pot fi stabilite tranșe lunare, ca să se evite situația în care sute de mii de oameni ar vrea să-și retragă brusc banii din Pilonul II, destabilizând sistemul.

De asemenea, ar fi mai rentabil ca pensionarii să primească banii în tranșe lunare, pentru că pot plăti impozite mai mici sau deloc. Dar ceea ce a rezultat din proiectul de modificare legislativă al Guvernului a creat o nouă problemă, respectiv o diminuare cu 20% a sumei care va fi restituită eșalonat.

