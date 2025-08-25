S-a calculat ajutorul României pentru Ucraina. Suntem pe locul 24, în cadrul coaliției

Deși SUA rămân cel mai mare donator global de ajutor militar și financiar către Ucraina, Europa a depășit recent SUA în ceea ce privește achizițiile de apărare pentru Ucraina. De la începutul războiului, statele membre ale UE, Regatul Unit, Islanda, Norvegia și Elveția au alocat Ucrainei 35 de miliarde de euro (41 de miliarde de dolari) constând în ajutor militar provenit de la industriile de apărare, arată datele din Ukraine Support Tracker (Urmărirea asistenței pentru Ucraina) aparținând Institutului Kiel pentru Economia Mondială (IfW Kiel). Datele centralizate arată o creștere clară a achizițiilor în domeniul apărării în ultimele luni provenite din Europa. „Ajutorul militar acordat Ucrainei este din ce în ce mai mult determinat de capacitatea industriei de apărare”, a declarat Taro Nishikawa, șeful de proiect al Ukraine Support Tracker. „Europa a achiziționat acum mai mult prin noi contracte de apărare decât Statele Unite, marcând o trecere clară de la utilizarea arsenalelor la producția industrială”, a subliniat acesta.

Ce ajutor a primit Ucraina până acum

Până în prezent, Ucraina a primit peste 309 miliarde de euro (360 de miliarde de dolari) sub formă de ajutor militar, financiar și umanitar, potrivit Institutului Kiel:

- Ajutor militar - 149,26 de miliarde de euro (174 de miliarde de dolari - folosind cursul de schimb actual de 1 euro = 1,17 dolari)

- Ajutor financiar - 139,34 de miliarde de euro (163 de miliarde de dolari)

- Ajutor umanitar - 21,04 miliarde de euro (24 de miliarde de dolari)

Cei mai mari donatori

SUA au angajat cea mai mare sumă de ajutor pentru Ucraina, oferind 114,64 de miliarde de euro (134 de miliarde de dolari) între 24 ianuarie 2022 și 30 iunie 2025, din care:

- Ajutor militar - 64,6 miliarde de euro (75 de miliarde de dolari)

- Ajutor financiar - 46,6 miliarde de euro (54 de miliarde de dolari)

- Ajutor umanitar - 3,4 miliarde de euro (4 miliarde de dolari).

Reamintim că la începutul lunii martie 2025, ajutorul militar american a fost întrerupt pentru scurt timp, dar a fost reluat pe 11 martie, după ce Ucraina a semnalat deschiderea către un posibil armistițiu.

La rândul său, UE (Comisia și Consiliul) este al doilea cel mai mare donator, cu 63,19 miliarde de euro (74 de miliarde de dolari), urmată de Germania (21,29 de miliarde de euro sau 25 de miliarde de dolari), Regatul Unit (18,6 miliarde de euro sau 21 de miliarde de dolari) și Japonia (13,57 de miliarde de euro sau 15 miliarde de dolari).

La cât se ridică ajutorul oferit de România

Conform ultimelor date integrate de Ukraine Support Tracker, România ocupa în 2023 poziția 24, în rândul celor 31 de state europene care ofereau ajutor Ucrainei (financiare, umanitare și militare). Datele se prezentau astfel:

- Alocări totale

0,487 de miliarde € (Locul: 24)

0,196% din PIB (Locul: 22)

- Alocări umanitare

0,123 de miliarde € (Locul: 21)

0,049% din PIB (Locul: 17)

- Alocări financiare

niciun ajutor promis (Locul: n/a)

niciun ajutor promis (Locul: n/a)

- Alocări militare

0,364 de miliarde € (Locul: 20)

0,146% din PIB (Locul: 21)

Aceste cifre nu includ și ajutoarele militare acordate Ucrainei pentru care ulterior țara noastră a fost despăgubită prin intermediul Comisiei Europene și prin donațiile făcute în compensație de alte state.

Diferența dintre promisiuni și alocări efective

Potrivit Institutului Kiel, țările europene au alocat împreună 167,4 miliarde de euro (195 de miliarde de dolari) pentru războiul din Ucraina, mai mult decât cele 114,6 miliarde de euro (134 de miliarde de dolari) alocate de SUA. Ajutorul alocat se referă la fonduri sau resurse care au fost efectiv puse deoparte, livrate sau angajate oficial pentru a fi utilizate de Ucraina.

Acesta este însă diferit de ajutorul promis, care este reprezentat de bani sau echipamente promise de o țară, dar care nu au fost încă livrate sau puse deoparte oficial. În total, Europa a promis 257,4 miliarde de euro (300 de miliarde de dolari), iar SUA - 119 miliarde de euro (139 de miliarde de dolari).

Armele primite de Ucraina

Ucraina a primit diverse sisteme de arme de la aliații săi, inclusiv vehicule blindate, artilerie, aeronave, sisteme de apărare aeriană, drone, rachete și o gamă largă de echipamente de sprijin. Potrivit Institutului Kiel, Polonia a furnizat vecinului său cel mai mare număr de tancuri, în total 354, în timp ce SUA sunt lidere în furnizarea de vehicule de luptă pentru infanterie (305), obuziere (201), sisteme de apărare aeriană (18) și lansatoare de rachete HIMARS (41).

HIMARS, capabile să lovească ținte de doar câțiva metri lățime de la aproape 80 km distanță, au oferit Ucrainei o capacitate vitală de atac de precizie la distanță lungă, care a încetinit avansul Rusiei la începutul războiului.

Țările care au alocat cel mai mult din PIB

Ca procent din PIB, de la declanșarea războiului și până pe 30 iunie 2025, Danemarca se plasează pe primul loc în Europa cu 2,9% din PIB. Pe locurile următoare se plasează Estonia cu 2,8% din PIB, Lituania 2,2% din PIB, Letonia cu 1,8% din PIB, Suedia cu 1,4% și Finlanda cu 1,3% din PIB.

SUA au schimbat politica de sprijin

Pentru prima dată de la începutul administrației Trump, Statele Unite au aprobat exporturi majore de arme către Ucraina în luna mai - dar nu ca ajutor militar. Acestea sunt vânzări pe care Kievul trebuie să le finanțeze singur. În schimb, țările europene și-au continuat sprijinul pentru Ucraina: Germania a alocat un pachet de ajutor militar în valoare de 5 miliarde de euro, cel mai mare ajutor bilateral din actualizare. Norvegia a urmat cu 1,5 miliarde de euro, urmată de o contribuție belgiană de 1,2 miliarde de euro. Țările de Jos, Regatul Unit și Danemarca au alocat fiecare între 500 și 600 de milioane de euro.

Contracte tot mai multe pentru industria de apărare europeană

Din cele 10,5 miliarde euro alocate sub forma ajutorului militar european alocat în mai și iunie 2025, cel puțin 4,6 miliarde de euro sunt canalizate spre contracte de achiziții cu companii din industria de apărare, mai degrabă decât să fie folosite pentru achiziții de arme din stocurile existente. Aceste contracte au fost atribuite în principal firmelor cu sediul în Europa și Ucraina, ceea ce arată rolul tot mai mare al producției de apărare în asistența militară, conform Ukraine Support Tracker.

De la începutul războiului și până în iunie 2025, Europa a alocat cel puțin 35,1 miliarde de euro în ajutor militar prin achiziții de apărare, cu 4,4 miliarde de euro mai mult decât Statele Unite. „Ajutorul militar acordat Ucrainei este din ce în ce mai mult determinat de capacitatea industriei de apărare”, spune Taro Nishikawa, șeful de proiect al Ukraine Support Tracker. „Europa a achiziționat acum mai multe prin noi contracte de apărare decât Statele Unite, marcând o trecere clară de la utilizarea arsenalelor la producția industrială. Pentru a asigura furnizarea la timp și eficientă a ajutorului promis, Europa are nevoie, prin urmare, de o industrie de apărare puternică și rezistentă”, a subliniat acesta.

În mai și iunie 2025, europenii au menținut un nivel constant ridicat de sprijin pentru Ucraina, în special în ceea ce privește ajutorul militar. O proporție semnificativă a armelor furnizate nu mai provine din stocuri, ci sunt achiziționate direct, prin intermediul industriei de apărare. Aceasta înseamnă că Europa este acum lider și în ceea ce privește volumul total de ajutor militar furnizat prin industria de apărare de la începutul războiului.

Mecanismul de împrumut ERA, o gură de oxigen financiar

Sprijinul financiar pentru Ucraina se bazează acum în mare măsură pe mecanismul de împrumut ERA. Această inițiativă, lansată de G7 și Comisia Europeană, oferă Ucrainei un total de 45 de miliarde de euro în împrumuturi, finanțate din venituri din active rusești blocate. În mai și iunie, UE a deblocat două miliarde de euro, Canada a contribuit cu 1,5 miliarde de euro, iar Japonia a alocat aproximativ 2,8 miliarde de euro.

„Mecanismul de împrumut ERA este un instrument-cheie pentru asigurarea stabilității financiare a Ucrainei pe fondul creșterii costurilor de reconstrucție și al presiunilor economice cauzate de războiul în curs”, spune Nishikawa. „Cu toate acestea, pe măsură ce asistența promisă în octombrie 2024 este deblocată treptat, iar fondurile disponibile se diminuează, rămâne incert dacă donatorii pot susține acest nivel de sprijin pe termen lung”. Grupul G7 a alocat recent aproximativ 6,3 miliarde de euro sub formă de ajutor financiar - în mare parte datorită mecanismului de împrumut ERA, conform celei mai recente actualizări a urmăririi sprijinului pentru Ucraina care acoperă ajutorul raportat până în iunie 2025.

Despre instrumentul de urmărire a sprijinului pentru Ucraina

Ukraine Support Tracker, administrat de IfW Kiel, înregistrează sistematic sprijinul public recunoscut, promis de guvernele a 31 de țări occidentale de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, pe 24 februarie 2022. De asemenea, sunt incluse Australia, Coreea de Sud, Turcia, Norvegia, Noua Zeelandă, Elveția, Turcia, China, Taiwan, India și Islanda. Acesta include angajamentele făcute de guvernele acestor țări guvernului ucrainean. Ajutorul promis de Comisia UE și Banca Europeană de Investiții este contabilizat separat, la fel ca și donațiile private sau cele de la organizații internaționale, precum FMI. De asemenea, nu include ajutorul acordat de vecinii Ucrainei, legat de primirea refugiaților. Ajutorul în natură, cum ar fi proviziile medicale, alimentele sau echipamentul militar, este estimat folosind prețurile pieței sau informațiile din operațiunile de ajutor anterioare.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹