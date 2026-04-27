România, printre țările cu cea mai scumpă benzină din lume

Tensiunile din Orientul Mijlociu, care sunt încă departe de a se calma, pun o presiune mare asupra comerțului cu petrol, iar efectele nu au întârziat să apară. Prețurile la benzină și motorină au crescut aproape peste tot în lume. Instabilitatea geopolitică a devenit o sursă pentru scumpiri, iar în final, ceea ce rămâne este o povară tot mai mare pentru oameni. O analiză realizată de site-ul de analize statistice visualcapitalist.com pe baza datelor de la GlobalPetrolPrices arată că prețurile la benzină variază dramatic pe tot globul, unii șoferi plătind de peste 170 de ori mai mult pe galon decât alții. Media globală se situează la 5,58 USD pe galon (1,47 dolari/litru; 1 galon=3,78541 litri), în mijlocul unui interval cuprins de la 0,09 USD (0,023 dolari/l) în Libia la 15,65 USD (4,13 dolari/l)în Hong Kong. Într-un top format din 170 de țări, România se plasează pe locul 149, cu un preț de 7,91 USD pe galon (2,09 dolari/l), în condițiile în care pe prima poziție este plasată țara cu cea mai ieftină benzină.

În țările bogate în petrol, precum Libia și Iran, combustibilul este puternic subvenționat, ceea ce îl face mai ieftin decât apa îmbuteliată în unele cazuri. Între timp, regiunile dense, dependente de importuri, precum Hong Kong, se confruntă cu cele mai mari prețuri din lume. Cea mai ieftină benzină se află în națiunile bogate în petrol, iar Libia se află în fruntea listei, cu doar 0,09 USD pe galon, urmată de Iran și Venezuela, toate sub 0,15 USD. În aceste țări, guvernele subvenționează combustibilul pentru a menține stabilitatea politică și a sprijini consumul intern. În Libia, benzina este chiar mai ieftină decât apa îmbuteliată.

Benzina de la noi, mai scumpă decât cea din Bulgaria

Cu un preț de 7,91 USD pe galon, țara noastră se numără printre țările cu cea mai scumpă benzină din lume. La nivel UE devansăm ca preț țări precum Croația (7,38 USD pe galon), Polonia (7,41), Cehia (7,42), Estonia (7,57), Luxemburg (7,72), Suedia (7,79), Austria (7,85) Italia (7,85) etc. De asemenea, în Bulgaria benzina este mult mai ieftină (6,39) comparativ cu ce se vinde în benzinăriile de la noi, în țara vecină fiind a doua cea mai ieftină benzină din UE, după Malta, unde se comercializează cu 5,88.

Cum stau SUA

În Statele Unite, prețurile benzinei se situează aproape de media globală, de aproximativ 4,45 USD pe galon în 2026. Acest preț relativ moderat reflectă un echilibru între producția internă de petrol și taxele pe combustibil relativ mici față de Europa. Deși SUA sunt unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume, prețurile fluctuează în continuare în funcție de piețele globale de țiței și de capacitatea de rafinare.

Cea mai scumpă benzină se găsește în regiunile cu venituri mari, dependente de importuri. Hong Kong conduce la nivel global cu 15,65 USD pe galon, urmat de țări europene precum Olanda și Danemarca. De asemenea, în vârful piramidei țărilor cu cele mai mari prețuri mai regăsim Israelul și Malawi.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹