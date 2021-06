S-a testat: grătarele de pe Dealul Negru nu se pot stinge

Micii de Dedulești sunt la fel de rezistenți ca și secretul rețetei lor. Nici comisarii Protecției Consumatorului nu le-au rezistat. Nu s-au așezat la masă, ci au mers în control, iar apoi au anunțat că au închis patru din cinci terase. A doua zi toate erau deschise. Afaceriștii spun că a fost posibil pentru că și-au remediat problemele, în timp ce Protecția Consumatorului a aflat de situație de la reporterii noștri.

Un comunicat al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului anunța marți că s-au stins grătarele la Dedulești. Patru din cinci erau în neregulă după cum susțineau comisarii. Iar dacă unor proprietari de terase li s-a reproșat că nu aveau afișat gramajul, la alții a fost vorba despre probleme legate de igienă. „Principalele abateri constatate de comisari au fost: utilizarea de spații frigorifice neigienizate, nerespectarea condițiilor de depozitare a produselor, nerespectarea temperaturii de păstrare indicată de producător. Au fost controlați 5 operatori economici, la 4 dintre aceștia oprindu-se temporar prestarea serviciului de alimentație publică”, scrie în comunicatul Protecției Consumatorului. Tot acolo se precizează că pentru acest control au mers pe teren Claudiu Dolot, președintele ANPC, Paul Anghel, directorul ANPC.

Am mers să vedem cum arată Dealul Deduleștiului fără mititei și nu mică ne-a fost surpriza când am găsit deschise toate terasele. Toți afaceriștii ne-au spus că și-au remediat toate problemele.

Mititeii, renumiți pentru dimensiuni

Terasele erau pline de clienți, deși nu era legal. Chiar dacă au remediat ce era de remediat, proprietarii firmelor ar fi trebuit să anunțe mai întâi autoritățile și să primească un accept pentru redeschidere. Vestea că micii sunt din nou în farfurii a ajuns până la ANPC la București și a fost trimis iar un control. „Am trimis o nouă echipă în control. Înainte de a deschide, operatorii economici aveau obligația să depună hârtiile la Protecția Consumatorului și să li se dea aviz. Înțeleg că ar fi trimis astăzi, dar în același timp au și deschis. Vom reveni cu rezultatele acestor verificări”, ne-a spus Paul Anghel, directorul ANPC. Într-un final, mititeii au câștigat și au rămas pe grătare. Cel mai tare s-au bucurat angajații, mulți dintre ei, din zonă. „Avem 40 și ceva de kilometri până la Pitești. 30 și ceva până la Vâlcea. Unde să ne ducem să lucrăm? E greu și aici, la grătar. E cald, dar unde este ușor? Am remediat ce ne-au cerut și ne vedem de treabă. Micii ăștia sunt renumiți în toată țara, principala calitatea este dimensiunea lor. Au 90 de grame cruzi, 80 de grame fripți. Ceilalți mititei sunt chiar mititei, nu ca ai noștri”, ne spune unul dintre cei care se ocupă de grătare.

„Noi chiar ne-am bucurat că au venit (inspectorii ANPC - n.n.). Vă spun că am învățat o grămadă de lucruri. A fost ca un curs. Nu știam noi că trebuie să avem gramajul pentru fiecare mic, cârnat. Asta e. Am pus etichete și am aprins grătarul”

angajată de pe Dealul Negru

78 de kilograme de produse alimentare ce urmau să ajungă pe mesele clienților au fost retrase. Carnea nu era conformă pentru consum, au spus comisarii, care au dat și amenzi de 93.000 de lei.