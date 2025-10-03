Sighișoara, fără șosea de centură pentru că doi funcționari sunt certați. Scandal în Ministerul Transporturilor

Problemele pe care le creează Compania Națională de Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR) sunt din ce în ce mai grave, compania fiind luată „pe persoană fizică” de directorul general care avizează doar ce vrea și când vrea. În cazul variantei ocolitoare pentru Sighișoara, de exemplu, proiectul riscă să piardă finanțarea, blocându-se în avizul pe care directorul CNAIR nu vrea să-l dea pentru a se începe lucrările pe porțiuni. Scandalul din interiorul Ministerului Transporturilor este acum între departamentul de autorizare și directorul CNAIR. De la Autorizare i s-a cerut proiectantului refacerea unor porțiuni neconforme, dar același departament cere avizul CNAIR pentru cele care sunt în regulă, așa cum se procedează în mod curent, pentru a putea fi începute lucrările. Însă directorul refuză să avizeze tronsoane din respectivul drum, ceea ce poate duce la anularea întregului proiect, prin pierderea banilor alocați, din cauza întârzierilor prea mari.

În anul 2023 autoritățile din Mureș și Ministerul Transporturilor anunțau că se va construi varianta de ocolire a orașului Sighișoara, un drum cu o lungime de 13,057 km, cu o bandă pe fiecare sens. În toamna anului 2023 a fost semnat de DRDP Brașov contractul de atribuire în valoare de peste 257 de milioane de lei cu asocierea SC CLEAN PREST ACTIV SRL – SC T DANCOR ROMCONSTRUCT SRL – ILCI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. – SC PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL, în vederea realizării acestui proiect care ar fi trebuit să aibă o durată de execuție de 38 luni - 14 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție.

Perioada de proiectare a trecut, dar anumite porțiuni din proiect au fost trimise pentru refacere la firma care s-a ocupat de această parte a lucrării, fiind descoperite neconformități cu situația din teren. În astfel de condiții, drumarii primesc „undă verde” pentru a se apuca de lucru pe porțiunile proiectate corect, pentru care se poate obține autorizație chiar dacă alte părți ale proiectului se refac.

O situație similară este chiar acum în cazul DN 71, unde s-a „decupat” din proiect podul orașului Pucioasa și deja au început lucrările, chiar dacă restul proiectului se reface. Altele sunt pe Autostrada A6, pe două tronsoane unde s-au obținut autorizațiile parțial.

Astfel de probleme apar, în proiectare, din cauza condițiilor impuse pentru licitații, pentru că pe piață au rămas foarte puține firme care participă la aceste licitații și au probleme inclusiv cu resursa umană. Dar atât Ministerul Transporturilor, cât și CNAIR au reușit să țină situația sub control, în cele mai multe dintre cazuri, cerând refacerea proiectării, acolo unde s-au descoperit greșeli, și demarând lucrările pe porțiunile proiectate corect.

În cazul centurii Sighișoarei, situația s-a blocat în momentul în care persoana desemnată cu autorizarea începerii lucrărilor în cadrul Ministerului Transporturilor a respins anumite părți din proiect, dar a cerut avizul CNAIR pentru loturile de drum proiectate corect. Fiind în conflict, personal, cu directorul general al CNAIR, acesta a decis să refuze avizarea, deși statul are de pierdut, dacă proiectul va fi abandonat.

Șeful CNAIR a lăsat DRDP Brașov să gestioneze situația, dar refuză începerea lucrărilor pe porțiuni, sub pretextul că nu se poate face acest lucru, din punct de vedere legal. Toate celelalte situații similare au primit însă avizul pentru începerea lucrărilor pe porțiunile care nu au fost retrimise la corectare.

Beneficiarul nu a participat nici măcar la întâlnirile de lucru

Săptămâna trecută, Mara Paraipan, consilier superior de execuție în cadrul Ministerului Transporturilor, a transmis un memoriu către ministrul Ciprian Șerban, pentru a-i explica situația, dar nici așa nu s-a putut debloca proiectul, pentru că singurul care poate lua această decizie este directorul CNAIR.

Până la transmiterea acestui memoriu, în cadrul ministerului au mai fost făcute demersuri pentru deblocare, de exemplu, au avut loc ședințe de lucru, încă din luna martie, pentru a se stabili corecțiile pe care ar trebui să le facă proiectantul, în unele situații, dar așa se procedează în multe alte cazuri. Atunci când nu se procedează astfel, apar probleme și mai grave, pentru că se dau avize pe o proiectare greșită și pagubele sunt mult mai mari.

Beneficiarul proiectului – DRDP Brașov – a participat doar la ședința organizată în luna martie, deși instituția ar fi trebuit să fie interesată de modul în care se analizează acest proiect și de corecțiile cerute de la minister.

În ultimele 7 luni, Mara Paraipan a scris 37 de pagini cu observații pentru proiect și a organizat 7 întâlniri de lucru. Pe 8 septembrie, constructorul a transmis o solicitare către DRDP Brașov, pentru semnarea cererii și a anexei în vederea autorizării lucrărilor în etapa I a proiectului, dar nu a primit niciun răspuns. La mijlocul lunii septembrie, consilierul care dă autorizațiile pentru lucrări a întrebat constructorul dacă cererea a fost aprobată, dar a aflat că directorul DRDP Brașov, Alexandru Duțu, refuză să o semneze, motivând că i-ar fi interzis acest lucru directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. A mai fost organizată o ședință de lucru a doua zi, pe 17 septembrie, dar DRDP Brașov nu a participat, deși se știa cât de gravă este situația.

Cristian Pistol și Mara Paraipan se acuză acum reciproc pentru situația în care s-a ajuns, în cazul centurii Sighișoarei, o acuzație fiind de abuz în serviciu – în cazul directorului CNAIR -, cealaltă fiind de neglijență în serviciu, în cazul consilierului MT.

Traficul infernal ar putea fi degajat

Necesitatea construirii acestei variante ocolitoare pentru Sighișoara este maximă, pentru că orașul este traversat de la est spre vest de DN 13 Brașov- Târgu Mureș, încadrat ca drum european E60, care în partea de nord-vest este intersectat de DN 14 Sighișoara-Sibiu, iar în zona centrală se intersectează cu DJ 106. Traficul intens generat de aceste drumuri, spre care merg și străzile adiacente, conduce frecvent la congestionări ale traficului, blocaje și aglomerații urbane, iar acestea nu ar mai exista dacă s-ar construi drumul ocolitor.

În februarie 2025, lucrurile păreau că merg în linie dreaptă și se va intra foarte curând în faza de execuție. Proiectarea fusese aprobată în Consiliul Tehnico – Economic din Ministerul Transporturilor și urma eliberarea Avizului de către CNAIR. Ordinul de începere a lucrărilor ar fi trebuit să fie dat de DRDP Brașov în primăvară, urmând ca firma să înceapă execuția lucrărilor în teren. În iulie 2024 s-a semnat și un act adițional, pentru stabilirea perioadei de proiectare și a celei de execuție. Termenul pentru proiectare a fost prelungit în iulie 2024, din cauza problemelor apărute în urma studiilor geotehnice.

Legea 255/2010, modificată până la distrugerea proiectelor

Adevărata problemă a acestui drum și a celorlalte pentru care apar situații de retrimitere a unor părți la reproiectare este Legea nr. 255/2010, schimbată de mai multe ori de către juriștii din cadrul CNAIR, pentru a facilita începerea proiectelor de infrastructură rutieră înaintea realizării studiilor de prefezabilitate și fezabilitate. Așa apar, ulterior, problemele care trebuie să fie corectate, pentru că mai multe articole din lege au fost modificate astfel încât să se facă exproprierile pentru drumuri înainte de începerea efectivă a proiectării, iar aceasta se bazează pe studii de prefezabilitate și fezabilitate inexistente.

Din aceste situații au de suferit, de fiecare dată, atât cei expropriați – aceiași juriști ai CNAIR modificând legea și pentru a da ca despăgubire sume infime, pentru care de fiecare dată urmează sute de procese în instanță -, dar și pentru firmele care câștigă aceste licitații și întârzie în fiecare caz cu proiectarea și cu execuția. Iar la final pierderea e a statului român, pentru că întârzierile duc la imposibilitatea de a mai beneficia de banii din fonduri europene sau PNRR.

În cazul centurii Sighișoarei sunt fonduri de la bugetul statului, dar la următoarea rectificare bugetară s-ar putea retrage, dacă proiectul rămâne blocat.

Suspiciuni de șpagă, în ancheta DNA

Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a fost chemat la audieri, la Direcția Națională Anticorupție, săptămâna trecută. Surse din Ministerul Transporturilor au declarat, pentru Jurnalul, că acesta ar fi cercetat pentru luare de mită – două apartamente, pentru avizarea a două sectoare de drum pe Autostrada Sibiu-Pitești, pe care le-ar fi cerut constructorilor.

