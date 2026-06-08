Sistemul de termoficare al Bucureștiului trimite 40% din apa fierbinte în pământ

Situația este generată de vechimea conductelor, starea de uzură și numărul ridicat de avarii. Guvernul vrea să impulsioneze investițiile în sistemul de încălzire centralizată a Capitalei și a decis săptămâna trecută, printr-un Memorandum, ca societatea Electrocentrale București (ELCEN), producătorul agentului termic, să fie exceptată de la obligația de a distribui minimum 90% din profitul net realizat în 2025 sub formă de dividende către acționari. Potrivit documentului, reprezentanții statului în Adunarea Generală a Acționarilor ELCEN vor fi mandatați să aprobe distribuirea a doar 50% din profitul net aferent anului 2025 sub formă de dividende, prin derogare de la regula stabilită de Guvern în luna aprilie, care prevedea repartizarea a cel puțin 90% din profitul companiilor de stat către buget. Astfel, compania va putea să păstreze o mare parte din bani pentru finanțarea investițiilor în infrastructura energetică a Capitalei. De asemenea, societatea va trece din patrimoniul Ministerului Energiei în cel al Primăriei Generale a Capitalei, asta neînsemnând însă fuziunea cu Termoenergetica, compania de distribuție a agentului termic.

Pierderile apă fierbinte ale sistemului de termoficare al Capitalei au crescut permanent în ultimii ani, din cauza vechimii conductelor care se sparg tot mai des. Ritmul lor de înlocuire este extrem de lent, ceea ce face ca pierderile să se acumuleze cu repeziciune în conturile companiei Termoenergetica, administratorul sistemului de termoficare. Avariile la rețea urmate de oprirea furnizării apei calde au devenit un lucru obișnuit pentru locuitorii Capitalei, mai ales în perioada sezonului rece. Potrivit termene.ro, Termoenergetica a încheiat anul 2025 cu o pierdere de peste 222 milioane de lei, în creștere față de 2024, când a fost de 208 milioane de lei. Astăzi, peste 60% din rețelele de transport și distribuție ale agentului termic sunt mai vechi de 25 de ani, în timp ce doar circa 18% au mai puțin de zece ani.

Primăria Generală a aprobat bilanțul energetic al Capitalei pe anul 2024, document în care se arată că: „În anul 2024, pierderile reale de energie termică din rețeaua de transport și distribuție aferentă PT/MT, cumulate, au reprezentat 37,73% din cantitatea totală de energie termică intrată în rețeaua de transport. Pentru aceeași perioadă, pierderile tehnologice de energie termică din rețeaua de transport și distribuție aferentă PT/MT, cumulate, au reprezentat 25,74% din cantitatea totală de energie termică intrată în rețeaua de transport, valoare recalculată”.

În bilanț se precizează că s-au înregistrat pierderi de aproape 1,75 milioane de megawați-oră (MWh), iar cele mai mari au fost înregistrate pe reţeaua termică primară: 1,35 milioane MWh, ceea ce înseamnă aproximativ 29% din energia intrată în rețea. Pierderile au fost foarte mari comparative cu pierderile tehnologice acceptate, de circa 20%. Referitor la rețeaua secundară de distribuție, pierderile reale au fost de 397.000 MWh, echivalentul a 12,6%, comparativ cu pragul tehnologic acceptat de 7,5%.

Termoenergetica are nevoie de investiţii de 1,4 miliarde de euro

Termoenergetica spune că ar avea nevoie de investiții de circa 1,4 miliarde de euro într-un scenariu optimist pentru ca pierderile reale să ajungă la nivelul pierderilor tehnologice. Asta ar însemna un venit suplimentar pentru societate de 76 milioane de euro anual. În ceea ce privește rețeaua de transport, se recomandă înlocuirea a 273 de kilometri de conducte vechi. Investiția se ridică la circa 819 milioane de euro și ar putea fi recuperată în 14 ani, potrivit bilanțului energetic. „Așadar, proprietarul rețelei de transport – PMB – ar trebui să aloce 4.166,50 mil. lei pentru modernizarea RT. Această investiție ar fi recuperată în 14 ani și ar conduce la o reducere anuală a pierderilor de 530.855,47 MWh/an, echivalentă cu un venit anual potențial de 295.686.496,80 lei/an.”, se arată în document. În cazul rețelei de distribuție, costurile pentru înlocuirea a 288 de kilometri de conducte vechi se ridică la 576 milioane de euro. Investiția ar duce la reducerea pierderilor cu aproape 175.000 MWh/an, echivalentă cu un venit anual de 90 milioane de lei. În 2024, au fost înregistrate 5.488 de avarii, dintre care: 2.625 de avarii pe rețeaua de transport și 2.863 pe rețeaua de distribuție.

Aproximativ o treime din punctele termice de cartier sunt într-o stare tehnică foarte rea, echipamentele sunt vechi, pierderile sunt mari, iar izolațiile sunt defectuoase.

ELCEN plătește dividende mai mici la bugetul de stat

Până va găsi bani necesari modernizării sistemului de transport și distribuție a energiei termice, Guvernul demis vrea să impulsioneze investițiile în modernizarea sistemului de producere a agentului. Acesta este în gestionarea societății Electrocentrale București și pentru aceasta ea va putea dispune de o parte mai mare din profitul realizat anul trecut. Prin derogare de la regula stabilită de Guvern în luna aprilie, care prevedea repartizarea a cel puțin 90% din profitul companiilor de stat către buget, societatea va putea reține anul acesta 50% din profitul său. Compania a solicitat această derogare în vederea asigurării fondurilor necesare finanțării investiției privind racordarea directă a CET Vest la sistemul național de transport al gazelor naturale operat de Transgaz. „ELCEN asigură agent termic pentru aproximativ 560.000 de apartamente, reprezentând circa 8.500 de blocuri și imobile din București, în care locuiesc aproximativ 1,5 milioane de persoane, precum și pentru aproximativ 5.400 de instituții publice, obiective sociale și agenți economici. Totodată, compania deține o cotă de aproximativ 4% din energia electrică livrată în Sistemul Energetic Național”, arată Guvernul. Investiția propusă pentru CET Vest are o valoare totală estimată la 73,2 milioane lei și o perioadă de implementare de 36 de luni, fiind inclusă în Programul multianual de investiții aferent perioadei 2026–2030.

Racordarea directă la rețeaua Transgaz va genera multiple beneficii: creșterea siguranței în alimentarea cu gaze naturale; reducerea costurilor și a vulnerabilităților în situații de criză; posibilitatea achiziționării combustibilului la prețuri mai avantajoase; creșterea eficienței energetice și modernizarea infrastructurii existente. ELCEN implementează în paralel trei proiecte prioritare de cogenerare de înaltă eficiență în cadrul CTE Grozăvești, CTE Progresul și CTE București Sud, finanțate din Fondul de Modernizare, cu o valoare totală de peste 4,2 miliarde lei. În condițiile aprobării repartizării a 50% din profitul net sub formă de dividende, suma de aproximativ 33,16 milioane lei, reprezentând diferența față de distribuirea de 90%, va rămâne la dispoziția societății și va fi destinată exclusiv finanțării investiției de racordare a CET Vest la conducta SNTGN Transgaz.

ELCEN trece în subordinea Primăriei Generale a Capitalei

O altă schimbare majoră în sistemul de alimentare cu energie termică a Bucureștiului este trecerea societății ELCEN din subordinea Ministerului Energiei în cea a Primăriei Capitalei. Procesul de transfer va fi gestionat de către primarul general, Ciprian Ciucu. „Pas important pentru preluarea ELCEN! Primarul general Ciprian Ciucu are acordul Consiliului General pentru a gestiona preluarea societăţii de la Ministerul Energiei. Este un demers care se discută încă din 2017, când s-a dat o ordonanţă de urgenţă pentru a trece pachetul de acţiuni de la Guvern la PMB. În 2025, consilierii generali şi-au dat acceptul pentru începerea transferului, însă fără vreo finalizare”, au transmis pe Facebook reprezentanții primăriei. „În Bucureşti, reţeaua este formată din ELCEN, care produce agentul termic în centrale, şi Termoenergetica, care transportă şi distribuie căldura către consumatori. Prin preluarea ELCEN, putem să ne asigurăm că producţia şi distribuţia agentului termic vor fi coordonate într-un sistem unitar şi facem investiţii şi modernizăm reţeaua de termoficare mult mai uşor”, se mai precizează în mesajul primăriei. Procedura de transfer a fost inițiată la finalul lunii mai, iar etapele de implementare vor fi coordonate de șeful Cancelariei prim-ministrului, urmând ca valoarea tranzacției să fie stabilită în urma unei evaluări de piață realizate de Ministerul Energiei în perioada următoare.

Electrocentrale a încheiat 2025 pe profit

Societatea ELCEN București a încheiat anul trecut cu un profit net de 128,41 milioane de lei, în scădere puternică față de 2024, când a raportat un profit net de 431,05 milioane de lei. Cifra de afaceri a fost de 2,68 miliarde de lei, iar numărul de angajați a scăzut de la 1.738 în 2024 la 1.694. La sfârșitul lunii aprilie avea de recuperat plăți restante de la Termoeneregetica în valoare de 1,63 miliarde de lei. Situația financiară a ELCEN este grevată și de datoriile istorice lăsate moștenire de fosta regie de distribuție a agentului termic – RADET (transformată ulterior în societatea Termoenergetica) care se apropiau de patru miliarde de lei, conform sumelor înscrise la masa credală.

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