Somnul nu este doar odihnă. Care este formula secretă de reparare a organismului

Într-un nou studiu, cercetătorii de la Universitatea din California, Berkeley, au reușit să cartografieze circuitele exacte ale creierului și să descopere, astfel, care este mecanismul special care reglează eliberarea „hormonului de creștere”, cu rol esențial nu doar în construirea și repararea mușchilor și a oaselor, ci și la arderea grăsimilor. Această descoperire ar putea deschide căi pentru tratarea afecțiunilor care vin la pachet cu tulburările de somn, inclusiv diabetul de tip 2 și boala Alzheimer.

Când dormim, organismul eliberează hormonul de creștere, construind și reparând mușchii și oasele.

Înțelegerea mecanismelor care se petrec în timpul somnului este cheia descifrării unei serii întregi de aspecte ale sănătății noastre, spun specialiștii.

„Oamenii știu că eliberarea hormonului de creștere este strâns legată de somn, dar numai prin prelevarea sângelui și verificarea nivelului hormonului de creștere în timpul somnului”, spune neurologul Xinlu Ding, de la UC Berkeley, autorul principal al studiului. Tocmai de aceea, echipa de cercetători a înregistrat activitatea neuronală la șoareci pentru a vedea exact ce se întâmplă și, astfel, să poată oferi „un circuit de bază la care să lucrăm în viitor pentru a dezvolta diferite tratamente”.

De ce contează atât de mult hormonul de creștere

Orice culturist știe că un somn profund și odihnitor stimulează hormonul de creștere, spun oamenii de știință, însă nu este vorba doar despre construirea mușchilor.

Hormonul de creștere reglează, de asemenea, metabolismul glucozei și al grăsimilor. Prin urmare, somnul insuficient sau de proastă calitate poate agrava riscurile de obezitate, diabet și boli cardiovasculare.

Acest hormon scade însă în mod natural, odată cu vârsta, iar la pachet cu această scădere vin și schimbările binecunoscute: pierderea musculară, subțierea oaselor, acumularea de grăsime, repararea mai lentă a leziunilor.

Somnul profund acționează ca un stimulator al hormonului

Descoperirile echipei de la UC Berkeley arată că încă putem avea acces doze semnificative de hormon de creștere, cu condiția să dormim bine.

Pe scurt, oamenii de știință au folosit instrumente genetice, de imagistică și optogenetică arătând modul în care doi hormoni peptidici mici acționează împreună ca un accelerator și o frână asupra hipofizei, pentru a produce hormon de creștere în diferite faze ale somnului.

Astfel, au constatat că, deși hormonul de creștere a crescut în ambele faze ale somnului (REM și non-REM), cei doi hormoni care stimulează și inhibă producția acestuia funcționează diferit în timpul celor două cicluri ale somnului.

Iar acest lucru sugerează că somnul și hormonul de creștere formează un sistem bine echilibrat.

„Somnul și hormonul de creștere formează un sistem bine echilibrat: prea puțin somn reduce eliberarea hormonului de creștere, iar prea mult hormon de creștere poate împinge creierul spre starea de veghe”, a explicat coautorul cercetării, Daniel Silverman, într-un comunicat al universității.

Potrivit acestuia, „somnul stimulează eliberarea hormonului de creștere, iar hormonul de creștere se alimentează pentru a regla starea de veghe, iar acest echilibru este esențial pentru creștere, reparare și sănătate metabolică”.

Mai mult, deoarece hormonul de creștere acționează parțial printr-o parte a creierului legată de starea de veghe, un echilibru adecvat ar putea avea un impact pozitiv asupra atenției și gândirii.

„Hormonul de creștere nu numai că vă ajută să vă construiți mușchii și oasele și să reduceți țesutul adipos, dar poate avea și beneficii cognitive”, a spus Ding, autorul principal al cercetării.

Cu alte cuvinte, cele mai profunde cicluri de somn acționează ca un stimulator de performanță încorporat în organism.

Descoperirile oferă o hartă pentru înțelegerea modului în care somnul și reglarea hormonală interacționează. Noul mecanism de feedback ar putea deschide căi pentru tratarea persoanelor cu tulburări de somn legate de afecțiuni metabolice precum diabetul, precum și boli degenerative precum Parkinson și Alzheimer.

Mesajul cercetătorilor este clar: protejarea ciclurilor somnului ar putea fi cea mai simplă și mai sigură modalitate de a menține chimia de reparare a corpului activă până la vârste mai înaintate, adică cea mai bună strategie pentru longevitate.