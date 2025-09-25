Studenții iau cu asalt Guvernul, pentru a-și cere bursele înapoi

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) poartă negocieri cu ministrul Educației, pentru recuperarea burselor și a banilor pentru transport, dar speranțe nu sunt pentru o astfel de revenire asupra deciziilor luate de Guvern. Pentru a forța Executivul să ia în considerare alocarea bugetară măcar pentru anul viitor, asociația a chemat studenții în Piața Victoriei, la începutul săptămânii viitoare, la două proteste. Liderii ANOSR așteaptă și o primă întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, care nu a stat de vorbă cu ei până acum. Impactul măsurilor de austeritate asupra mediului universitar ar putea fi devastator, dacă abandonul școlar va crește cu un procent foarte mare, începând de la finalul acestui an.

Studenții români au mari dificultăți în a se întreține în timpul anilor de facultate, iar bursele care li s-au acordat în ultimii doi ani, în urma unei serii lungi de negocieri cu miniștrii Educației, reușeau să-i ajute pe foarte mulți să rămână la studii. Deși ministrul Daniel David le-a recomandat să-și găsească un loc de muncă, acest lucru nu este posibil în România, pentru că majoritatea profesorilor nu acceptă absențele studenților, iar cei care lucrează și nu pot merge la cursuri riscă să fie exmatriculați.

ANOSR le cere tuturor studenților să iasă la proteste, în Piața Victoriei, pe 29 septembrie, pentru a-și cere înapoi bursele și decontarea transportului feroviar, dar va mai fi organizat un protest și la următoarea ședință de Guvern, când studenții speră să fie primiți pentru prima oară la negocieri cu Guvernul.

„Ne așteptăm să vină circa 2.000 de colegi în Piața Victoriei, luni, de la ora 16:00. E posibil să fie și mai mulți, ceea ce ar fi mai bine. Sperăm ca măcar pentru bugetul de anul următor să fie fonduri alocate pentru burse. Ministrul Educației ne-a spus că se va strădui să obțină bani pentru burse și pentru transportul feroviar, în cel mai bun caz din semestrul al doilea al anului universitar care începe acum, în cel mai rău caz, din semestrul întâi al următorului an universitar. Vom mai organiza un protest la viitoarea ședință de Guvern, de dimineață, pe 1 sau pe 2 octombrie, pentru că dorim să fim primiți pentru prima oară și la discuții”, a explicat, pentru Jurnalul, președintele ANOSR, Sergiu Covaci.

Primul impact se va vedea în luna noiembrie

Acesta crede că impactul tăierii burselor se va vedea în cursul lunii noiembrie, când vor crește foarte mult prețurile și facturile, iar cei care depindeau de acele burse nu vor mai putea să se întrețină. Datele centralizate de Ministerul Educației nu vor arăta imediat rata abandonului școlar, dar se va vedea în următorii ani. Cei care nu vor mai avea din ce trăi fie vor renunța imediat la facultate, fie vor încerca să termine studiile, dar angajarea în timpul facultății le va afecta performanța și nu se poate ști cât va putea rezista fiecare.

Citește pe Antena3.ro Horațiu Potra a fost reținut în Dubai. Omul lui Călin Georgescu era dat în urmărire internațională

ANOSR solicită reintroducerea subvenţiilor de transport şi a dreptului de a circula cu reducere de 90% pe orice rută, precum şi eliminarea prevederilor care diminuează drastic fondul de burse, dar şi perioada şi modul de acordare a acestora.

ANOSR a criticat ferm încă de la început atitudinea guvernanților de a adopta măsurile de austeritate fără consultarea actorilor interesați precum studenții, cadrele didactice și elevii, dar și ignoranța arătată față de toate acțiunile prin care studenții au demonstrat faptul că tăierea transportului feroviar și al fondului de burse sunt infime pentru reducerea deficitului bugetar și că acestea reprezintă un atac direct al Guvernului României asupra nevoilor de bază pe care studenții le au pentru continuarea parcursului educațional.

„Nu ne vom opri din a ne spune public nemulțumirile și așteptăm toată comunitatea studențească să iasă cu noi în stradă în 29.09.2025 pentru a face același lucru. Ne-am săturat să nu fim consultați, să nu conteze ceea credem și spunem și să ne lovim de ignoranță și aroganță”, au transmis studenții ANOSR, într-un comunicat de presă.

Abandonul universitar era deja 50%

Studenții acuză Guvernul că a uitat că dreptul la învățătură este garantat de Constituția României – deși nu li se ia acest drept prin măsurile de austeritate. În schimb, un abandon universitar masiv ar afecta chiar statul român, pentru că ar pune în dificultate gravă universitățile.

Politica actuală a Guvernului este diametral opusă față de cea a fostelor guverne din ultimii 8 ani, care au crescut treptat numărul și valoarea burselor acordate studenților, pentru a-i atrage în universități, mai ales în contextul crizei care lovește aceste instituții, prin scăderea cohortelor de absolvenți de liceu, de la un an la altul. Schimbarea radicală de strategie va goli și mai mult universitățile românești, condamnându-le la închidere.

Chiar ministrul David a susținut, în primul mandat, finanțarea puternică a universităților și a studenților, explicând că România are mai puțini studenți decât alte țări europene și are cel mai ridicat grad de abandon universitar.

Țara noastră este oricum pe ultimele locuri din Uniunea Europeană în privința procentului de tineri care fac studii universitare și pe primele locuri la abandonul anual al facultăților. Mulți dintre cei care primeau burse sociale se bazau pe transportul gratuit și pe alte facilități acordate de statul român, iar asociațiile studențești spun că după tăierea fondurilor vor fi foarte mulți obligați efectiv să renunțe la facultate, pentru a se putea întreține.

Este în scădere, de la un an la altul, și numărul absolvenților de liceu care aleg să studieze la o facultate din România. Anul acesta, procentul de promovare la Bacalaureat a fost mai mic decât în 2024, dar și numărul absolvenților a fost în scădere. Dintre cei care au reușit să ia examenul final, aproximativ 25% nu vor să meargă la facultate - unii nu vor să continue studiile, alții aleg o școală postuniversitară, pentru a învăța o meserie care să le aducă venituri, în cel mai scurt timp.

Anul acesta s-au înscris la bacalaureat doar 119.000 de absolvenți de liceu din promoția curentă - cu circa 10.000 mai puțini decât cu 10 ani în urmă, în timp ce 27.000 de absolvenți nu s-au înscris la examenul final, rata de absolvire fiind de circa 75%, după contestații, dar din totalul absolvenților ajungeau în universitățile românești mai puțin de 50%, acum șansele reducându-se maxim, după eliminarea facilităților acordate de stat. Statisticile arată îngrijorător și în legătură cu abandonul școlar, de la clasa I până la bacalaureat, pentru că în ultimii 10 ani s-au pierdut peste 60.000 de copii anual. Iar abandonul universitar este deja la 50%, înainte de a fi tăiate fondurile pentru burse și transport.