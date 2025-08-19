Trenurile CFR, întârziate din fabricație: Pentru cele 37 de garnituri Alstom mai avem de așteptat cel puțin 2 ani

A ajuns în România cel de-al cincilea tren Alstom din contractul care include 37 de rame electrice, semnat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), în 2022. Deși contractul în valoare totală de 1,7 miliarde de lei a fost achitat de România, producătorul de material rulant Alstom are o mare întârziere la livrarea trenurilor. Cu toate acestea, zvonurile referitoare la o potențială reziliere a contractului de către firma producătoare nu sunt confirmate de Guvern. Directorul general al CFR Călători a amenințat, de mai multe ori, că va da în judecată ARF și Alstom, dar nici măcar dacă producătorul va fi obligat să plătească penalități pentru întârziere nu poate renunța la contract. Până acum au ajuns în România 5 trenuri, alte 8 vor ajunge până la finalul anului, dar pentru restul vom aștepta cel puțin 2 ani până vor intra în circulație, incluzând și procedurile de câteva luni pe care trebuie să le parcurgă fiecare garnitură în parte, după ce ajunge la destinație.

Livrarea trenurilor Alstom a pornit cu mare întârziere, iar prima ramă electrică intrată în România a fost trimisă înapoi, în fabrică, pentru a fi modificată, după ce a fost testată pe căile ferate din țara noastră. Din cauza nerespectării termenului de livrare a izbucnit un imens scandal cu firma producătoare, inclusiv amenințări din partea statului român că se vor cere în instanță despăgubiri uriașe.

Cu toate acestea, nu se confirmă zvonul lansat de Asociația Pro Infrastructură – ONG înființat de fostul ministru USR Cătălin Drulă – că Alstom ar putea rezilia contractul privind livrarea celor 37 de trenuri noi în România, dacă penalitățile pentru întârzieri depășesc costul rezilierii. Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Ionuț Săvoiu a explicat, pentru Jurnalul, că în niciun caz nu vom rămâne doar cu patru trenuri din totalul de 37 și fără mentenanță, așa cum susține API.

„A intrat deja în țară cea de-a cincea ramă electrică, prima care a ajuns în România a fost retrimisă în fabrică, pentru a se aplica modificările cerute în urma unei liste de observații, după ce a fost testată, dar se va întoarce. Alte 4 rame vor ajunge în România în septembrie-octombrie, iar 4 vor mai veni până la finalul anului. Ar trebui ca toate cele 37 de trenuri Alstom să fie în țară până la finalul anului viitor”, a explicat secretarul de stat Ionuț Săvoiu.

ONG-ul înființat de Cătălin Drulă anunța, duminică seara, că se înregistrează o întârziere de 439 de zile la data de 28 martie 2025, când ar fi trebuit să se finalizeze livrarea trenurilor către România, ceea ce înseamnă că firma ar putea fi pusă să plătească penalități în valoare de 266 de milioane de lei, reprezentând circa 11% din valoarea contractului, ceea ce ar determina Alstom să rezilieze contractul.

Contractul a fost modificat prin act adițional

Licitația a fost lansată în aprilie 2020, iar contractul s-a semnat în martie 2022, după finalizarea contestațiilor. Cele 37 de trenuri electrice ar fi trebuit să ajungă în România în 20 de luni de la semnarea contractului, dintre care primele 20 de trenuri ar fi trebuit să se livreze până la finalul anului 2024, celelalte 17 fiind cumpărate în baza unui contract subsecvent.

În derularea acestui contract au intervenit mai multe situații care au dus la întârzieri, precum pandemia și războiul, ceea ce înseamnă că producătorul ar putea justifica întârzierile, astfel încât să nu plătească despăgubiri. De altfel, până acum doar s-a vorbit despre posibilitatea ca CFR Călători să dea compania în judecată, dar încă nu a existat nicio acțiune concretă, în acest sens.

Mai exact, la începutul lunii februarie 2025, Traian Preoteasa, directorul general al CFR Călători, anunța, într-o conferință de presă, că din cauza întârzierii livrării primelor 12 rame electrice din contract, compania feroviară a statului român a pierdut circa 30 de milioane de lei, iar CFR Călători ar fi urmat să dea în judecată Alstom, dar și ARF, pentru că autoritatea a încheiat cu producătorul francez un act adiţional, modificând graficul iniţial de livrare a ramelor. În acest fel s-au anulat penalităţile.

Termenul de livrare a fost extins până în ianuarie 2026, prin actul adițional nr. 3 din 30 septembrie 2024, când la contract s-a anexat un nou grafic de livrări. API susține că penalitățile se vor aplica, deși a fost modificat contractul, iar din această cauză ar dori Alstom să „rupă” contractul, însă ONG-ul este contrazis de toate declarațiile oficiale, atât de directorul CFR Călători, care încă de la începutul anului a precizat clar că după semnarea actului adițional nu se mai aplică penalitățile, cât și de reprezentanții Ministerului Transporturilor.

Neconcordanța actelor adiționale

O problemă a existat, însă, fiind semnalată de directorul general al CFR Călători: ARF a semnat un act adițional cu Alstom, dar nu are unul și cu CFR. „Noi am făcut licitaţii de adjudecare a ramelor – 13, 12, 17. Noi am semnat un contract cu ARF în decembrie 2023, în care aveam un grafic de livrare. Noi trebuia să avem cele 12 rame în februarie 2024. Este contractul semnat de ARF cu Alstom. A trecut un an. Noi n-avem nicio ramă preluată”, declara Traian Preoteasa în februarie.

Acesta a reluat declarațiile privind chemarea în instanță atât a ARF, cât și a producătorului francez, la începutul lunii iunie, cu ocazia lansării programului „Trenurile Soarelui” 2025, când directorul CFR Călători a anunțat că „se lucrează la dosar”. Dar nu a mers mai departe.

Acesta a mai explicat că s-au făcut alte patru grafice noi de livrare, însă nici acestea nu au fost respectate. „Cred că s-au făcut vreo patru grafice de livrare și nu a fost respectat niciunul. Trebuiau să vină până la 31 decembrie 2024, în martie 2025 trebuia să vină a patra. Nu au venit. Este un contract între ARF și Alstom, noi suntem beneficiarii finali. Noi avem un contract cu ARF. ARF, din punctul nostru de vedere, nu și-a realizat clauzele contractuale. Vom vedea ce se întâmplă”, a adăugat Preoteasa.

Milionul de euro pierdut din graba inaugurării

O altă problemă a acestui contract cu livrare întârziată este graba fostului premier, Marcel Ciolacu, și a fostului ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, de a lansa în circulație prima ramă electrică Alstom, care ar fi adus un prejudiciu de circa 1 milion de euro pentru CFR Călători, din cauza nerespectării prevederilor tehnice ale contractului.

Prin punerea în circulație a primului tren Alstom înainte de a se încheia recepția de către CFR Călători, de la ARF, s-a pierdut posibilitatea ca CFR Călători să opereze acest tren. Este vorba despre cea de-a doua unitate multiplă electrică (EMU) interregională, construită și furnizată de constructorul francez Alstom, în cadrul Contractului nr. RUIC 257/2022, cod SMIS 316400, încheiat de ARF cu Alstom Ferroviaria S.p.A. Inaugurarea ramei Alstom Coradia Stream RE-IR TS02 s-a făcut în noiembrie 2024, înainte ca aceasta să intre în proprietatea ARF, circulând în baza unui protocol semnat de CFR Călători cu Alstom, fără acordul ARF.

Apoi, trenul a fost folosit timp de nouă luni de CFR Călători fără a avea recepția făcută de către ARF, încălcându-se contractul de servicii publice semnat de ARF cu CFR Călători. Astfel, ARF nu a mai plătit către CFR Călători compensația aferentă operării acestui tren, adică peste 1 milion de euro, până când a intrat în posesia trenului, după 9 luni. Aceeași ramă, nefiind în proprietatea ARF, a circulat, în perioada respectivă, și fără asigurare. Procesul de recepție finală a fost făcut pe 22 iulie 2025.

După semnarea procesului-verbal de recepție pentru punerea în serviciul comercial de transport feroviar de călători, s-a efectuat transferul dreptului de proprietate asupra ramei RE-IR TS02, de la furnizor către beneficiar, respectiv de la Alstom către ARF, iar în aceeași zi, ARF a predat spre administrare rama RE-IR TS02 către operatorul de transport feroviar național SNTFC „CFR – Călători” – S.A., ramă din primul lot de 12 trenuri atribuite de ARF, în cadrul primului contract de servicii publice licitat din România (CSP-L1) nr. RUIC 61/29.12.2023, aprobat prin HG nr. 1328/28.12.2023.

Directorul CFR doar amenință cu instanța

Pe măsură ce restul de ramelor electrice interregionale intră în proprietatea ARF, sunt predate către SNTFC „CFR – Călători” – S.A. și vor circula pe toate rutele din contract (CSP-L1), respectiv: București – Constanța; București – Craiova; București – Ploiești – Brașov – Sighișoara – Alba Iulia – Deva – Arad – Timișoara; București – Craiova – Drobeta Turnu Severin – Timișoara – Arad; București – Craiova – Târgu Jiu – Deva.

Proiectul de achiziție semnat de AFR cu Alstom a fost fazat, astfel încât să se deruleze în două etape succesive. Prima etapă a fost finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, iar a doua etapă este cofinanțată prin Programul Transport (PT) 2021 - 2027.

Analiza evoluției acestor contracte arată că deși Alstom a întârziat și probabil va continua să întârzie livrarea trenurilor către România, nici nu va plăti despăgubiri, nici nu va renunța la contract. Singurul care ar putea să dea în judecată Alstom, pentru a cere despăgubiri, este CFR Călători, însă actele adiționale semnate de producătorul francez cu ARF au anulat deja plata despăgubirilor, din 2024, ceea ce face inutil un astfel de demers, chiar dacă ARF a omis să modifice și contractul cu CFR. Așa s-ar explica de ce Traian Preoteasa doar a amenințat că dă în judecată ARF și Alstom, dar nu a făcut-o – pentru că nu ar avea câștig de cauză în instanță.

