Capacitatea instalată în România a turbinelor eoliene se va dubla până în 2030 

Alți 490 MW vor fi instalați anul viitor, 600 MW în 2027, 550 MW în 2028, alți 500 MW în 2029 și alți 500 MW în 2030. Astfel, până la sfârșitul anului 2030, România ar trebui să fi instalat 6.100 MW, aproape dublu față de cât este instalat acum. Vor exista doar turbine eoliene terestre, cele maritime fiind de așteptat să apară la mijlocul deceniului următor.

Energia eoliană a ajuns să reprezinte 20% din energia electrică consumată de Europa.

Evoluția în Europa

Europa a construit 6,8 GW de parcuri eoliene noi în prima jumătate a anului 2025, potrivit WindEurope. Din această capacitate, 5,3 GW se aflau în UE, 89% fiind energie eoliană terestră. Europa are acum un total de 291 GW de energie eoliană: 254 GW terestră și 37 GW offshore. „Acest lucru este sub așteptări și nici pe departe suficient pentru a îndeplini obiectivele UE privind securitatea energetică și clima pentru 2030. Cu excepția Germaniei, majoritatea țărilor din Europa nu fac suficient pentru a construi mai multe parcuri eoliene. Acestea sunt vești proaste pentru competitivitatea economică a Europei”, arată raportul WindEurope.

„Guvernele trebuie să acționeze împreună în domeniul energiei eoliene. Energia eoliană este competitivă - reduce costurile energiei electrice pentru cetățeni și întreprinderi. Energia eoliană este sigură - turbinele eoliene produse local reduc dependența costisitoare și periculoasă de importurile de combustibili fosili. Energia eoliană este, de asemenea, bună pentru economie - creează locuri de muncă și venituri fiscale. Aproximativ 400.000 de persoane din Europa lucrează deja în domeniul energiei eoliene. Dar guvernele încă nu reușesc să rezolve problema autorizațiilor pentru energia eoliană și să le construiască suficient de repede”, a declarat Giles Dickson, CEO al WindEurope. Progresul lent în ceea ce privește autorizațiile, rețelele și electrificarea înseamnă că Europa va construi acum mai puține parcuri eoliene noi în 2025 decât se estimase anterior. La începutul anului, se așteptau 22,5 GW de instalații noi. Acum ne așteptăm la 19 GW. Pentru UE, ne așteptam la 17 GW, iar acum ne așteptăm la 14,5 GW, arată Wind Europe.

„Acestea sunt vești proaste pentru competitivitatea Europei în general. Industria europeană este însetată de electricitate ieftină pentru a concura cu China și SUA. Dar prea multe guverne rămân reticente în extinderea sectorului eolian. Acest lucru nu numai că amenință sectorul eolian. De asemenea, amenință locurile de muncă și creșterea economică în toate sectoarele - în oțel, substanțe chimice și TIC. Le face mult mai dificilă desfășurarea activității comerciale în Europa, dacă UE nu își poate îndeplini obiectivele energetice”.

Ținta de 425 GW noi în UE, până în 2030

Progresul lent la nivel de autorizări, infrastructura de rețea și electrificare fac ca volumul de energie eoliană nouă în 2025 să fie mai mic decât estimările inițiale. Dacă la începutul anului se așteptau 22,5 GW noi în Europa (respectiv 17 GW în UE), estimările au fost revizuite la 19 GW pentru Europa și 14,5 GW pentru UE. În ceea ce privește capacitatea eoliană estimată pentru 2030, UE ar urma să atingă 344 GW: 298 GW onshore și 46 GW offshore, în timp ce obiectivul UE este de 425 GW în total.

În pofida întârzierilor în autorizări și construcții, există semnale pozitive: în prima jumătate a lui 2025, Europa a realizat decizii finale de investiții (FID) în valoare de 34 de miliarde de euro, pentru 14 GW de capacitate viitoare, din care 22 de miliarde de euro au fost alocate pentru offshore, inclusiv pentru 6 noi proiecte, din care 3 în Polonia, aceasta fiind cea mai mare investiție privată din istoria țării. Totodată, comenzi ferme pentru turbine eoliene au ajuns la 11,3 GW în prima jumătate a lui 2025, o creștere de 19% față de aceeași perioadă din 2024. Din acestea, 8,8 GW sunt onshore și 2,5 GW offshore.