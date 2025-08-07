Haos generalizat în contabilitatea companiei de stat Unifarm

După ce în timpul pandemiei de COVID Compania Națională Unifarm s-a aflat în centrul mai multor scandaluri legate de achiziția de echipamente de protecție împotriva virusului, Curtea de Conturi a publicat acum un raport în care dezvăluie noi probleme la firma controlată de statul român. „Pe baza activității de audit desfășurate și a probelor de audit suficiente și relevante, am constatat neconformarea cu legile și reglementările în vigoare, sub toate aspectele semnificative, iar neconformitatea este generalizată”, este concluzia generală a raportului întocmit de auditorii Curții. Raportul de audit este destinat Parlamentului, care urmează să-l dezbată și, eventul, să ceară explicații și măsuri pentru corectarea situației. Potrivit raportului, care vizează perioada 2023-2024, compania a continuat să facă plăți nejustificate, achiziționarea de bunuri fără respectarea în totalitate a specificațiilor tehnice, nereguli în contabilitate etc. Acționarul unic al Companiei Naționale UNIFARM S.A. este statul român, reprezentat de Ministerul Sănătății, și are ca principal obiect de activitate desfășurarea, în domeniul sanitar, pe piața concurențială, de activități comerciale cu medicamente, produse farmaceutice și parafarmaceutice, produse tehnico-medicale, aparatură și echipamente sanitare, seruri și vaccinuri, reactivi și cu alte produse din producția internă și din import. Compania a întâmpinat dificultăți financiare majore în urma achizițiilor de materiale sanitare din perioada pandemiei COVID-19. În martie 2020, în contextul pandemiei de COVID-19, Guvernul României a acordat Companiei Naționale UNIFARM S.A. un împrumut de 1,15 miliarde de lei pentru achiziționarea rapidă a materialelor și echipamentelor sanitare necesare.

În ultimii ani compania a înregistrat pierderi masive, care practic au adus-o în faliment. În 2022 a contabilizat o pierdere de 128 de milioane de lei, în 2023 - de 54 de milioane de lei, iar pentru 2024 a fost prognozată o pierdere de 176 de milioane de lei prin bugetul de venituri și cheltuieli. După primul semestru al acestui an, datoriile companiei se ridicau la circa 220 de milioane de lei. Pentru a evita falimentul companiei, în primăvara acestui an Guvernul a aprobat, prin Hotărârea nr. 426/2025, conversia în acțiuni a obligațiilor fiscale principale ale Companiei Naționale Unifarm SA, în valoare de 488,69 de milioane de lei. Prin această măsură, acțiunile rezultate au fost preluate de statul român, prin Ministerul Sănătății, Unifarm fiind considerată companie de interes strategic național în domeniul sanitar.

Deși statul încearcă să salveze compania, șefii ei se premiază pentru dezastrul în care se află aceasta. Potrivit proiectului de buget pe anul în curs, la capitolului bonusuri a fost trecută suma de 950.000 de lei.

Clienți iertați de plata penalităților de întârziere

Raportul arată că la suma de 14.537.959 de lei, reprezentând clienți neîncasați în termenul legal, Unifarm nu a calculat și încasat penalități de întârziere, conform cadrului legal aplicabil. Din Scadențarul clienților la data de 31.12.2024, întocmit de entitate, rezultă că există facturi neîncasate cu termen de depășire până la 1.800 de zile (aproximativ 5 ani) pentru care compania nu a facturat și nu a încasat penalități de întârziere. Totodată, la nivelul entității a fost aprobată o procedură operațională privind modul de recuperare a creanțelor, modul de înregistrare în evidența contabilă a acestora, calculul penalităților, măsurile legale ce se impun a fi luate în vederea recuperării, cu precizarea expresă a termenelor pentru fiecare etapă, însă aceasta nu a fost aplicată de Unifarm. Raportul recomandă extinderea verificărilor cu privire la sumele neîncasate și pentru care nu s-au calculat penalități și luarea măsurilor legale care se impun în vederea facturării penalităților și încasării acestora.

Lipsesc medicamente în valoare de peste 100.000 de lei

Neclarificarea naturii lipsurilor constatate cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului, în sumă de 107.285 de lei, la nivelul unor gestiuni de medicamente, precum și neefectuarea de propuneri, în vederea regularizării acestor diferențe între evidența financiar-contabilă și cea faptică, potrivit deciziei directorului general, inventarierea generală la nivelul C.N. Unifarm S.A., pentru anul 2023, a fost stabilită a se efectua în perioada 26.10-31.12.2023, pentru întregul patrimoniu, perioadă prelungită ulterior până la 15.03.2024. Comisiile de inventariere au constatat, în cazul a două gestiuni de medicamente, lipsuri în sumă de 107.285 de lei. Din analiza concluziilor și recomandărilor formulate de comisia centrală de inventariere, echipa de audit a constatat că nu s-a stabilit natura lipsurilor la nivelul celor două gestiuni de medicamente și nici nu s-a propus, în conformitate cu dispozițiile legale, modul de regularizare a diferențelor dintre datele din contabilitate și cele faptice, rezultate în urma inventarierii.

Întârziere la punerea pe piață a medicamentelor speciale

O altă constatare a raportului se referă la faptul că Unifarm nu a respectat, în unele cazuri, obligația de depunere în termenul legal, la Ministerul Sănătății, a dosarelor necesare aprobării prețului, în vederea punerii pe piață a medicamentelor pentru care au fost emise ANS-uri (medicamente pentru nevoi speciale - n.red.). Riscul generat de această încălcare a prevederilor legale fiind acela de a nu se putea asigura, în termenul asumat de distribuitorul angro, medicamentul aflat în situația de a crea o nevoie specială. De asemenea, încălcarea obligației de depunere în termenul legal a dosarelor necesare aprobării prețului în vederea comercializării efective a medicamentului autorizat în baza unei ANS, expune entitatea la sancțiunea de anulare a ANS de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România.

Entitatea nu a respectat, în unele cazuri, obligația legală a unităților de distribuție angro a medicamentelor de a raporta Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România (ANDMR) la sfârșitul fiecărei luni calendaristice situația privind operațiunile comerciale efectuate cu medicamente de uz uman, respectiv de a notifica autoritățile cu privire la cantitatea efectiv importată/comercializată din medicamentul autorizat pentru nevoi speciale. Această ignorare a obligațiilor legale a dus la neasigurarea monitorizării în timp real a stocurilor de medicamente; neasigurarea trasabilității loturilor de medicamente, existând riscul introducerii pe lanțul de distribuție a unor produse contrafăcute, precum și posibilitatea efectuării exportului paralel, în situații nepermise.

Șirul erorilor contabile constatate de auditori este impresionat. De exemplu, ei au descoperit că Unifarm nu a înregistrat în evidența contabilă penalități de întârziere în sumă de 377.100 de lei, dar în schimb a aprobat compensarea unei creanțe fără a exista datoria aferentă, în sumă de 924.929 de lei.

Ce mai arată raportul Curții:

- Raportarea unor creanțe, în sumă de 1.091.020 de lei, reprezentând clienți neîncasați în termenul legal, pentru care compania nu a efectuat toate demersurile legale în vederea analizării, clarificării și recuperării lor în termenul de prescripție;

- Raportarea unor debitori, în sumă de 4.782.542 de lei, neîncasați în termenul legal, pentru care compania nu a efectuat toate demersurile în vederea recuperării, existând riscul să fie prescriși;

- Raportarea unor creanțe, în sumă de 527.009 lei, reprezentând dividende rezultate în urma unor regularizări, achitate în plus acționarului unic (Ministerul Sănătății) și nerecuperate în termenul legal;

- Neîntreprinderea tuturor demersurilor în vederea recuperării unor bunuri în sumă de 64.615 lei, transmise în custodie către o altă entitate, la expirarea perioadei de valabilitate convenită de către părți;

- Necalcularea, neînregistrarea și nevirarea la buget a contribuțiilor sociale datorate de angajat și angajator în sumă de 31.962 de lei, aferente drepturilor salariale stabilite prin sentințe civile și plătite de către entitate;

- Supraevaluarea activelor curente prin neînregistrarea, în toate cazurile, în evidența financiar-contabilă a ajustărilor pentru deprecierea stocurilor fără mișcare;

- Neîncheierea asigurărilor de răspundere profesională pentru persoanele din conducerea entității, pentru perioada auditată, contrar prevederilor legale în vigoare.

Fostul directorul general a scăpat de condamnarea de 6 ani și 8 luni

Curtea de Apel București a decis definitiv în iunie 2023 condamnarea lui Adrian Eugen Ionel, fost director general al Companiei Naţionale Unifarm SA, la un an de închisoare, însă executarea era amânată timp de 2 ani. În prima instanță, Tribunalul București îl condamnase, în iulie 2022, pe fostul șef al Unifarm la 6 ani și 8 luni cu executare. El a fost condamnat într-un dosar în care este acuzat că a cerut o mită de 760.000 de euro de la reprezentanţii unei firme, în schimbul atribuirii unui contract de achiziţie de echipamente de protecţie împotriva infectării cu noul coronavirus, respectiv 250.000 de combinezoane şi trei milioane de măşti chirurgicale. Curtea de Apel București l-a achitat pe Adrian Ionel pentru abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, pentru luare de mită și complicitate la trafic de influență, deoarece „fapta nu există”, a constatat încetarea procesului pentru infracțiunea de folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, deoarece a intervenit prescripția. Instanța a decis condamnarea fostului șef al Unifarm la un an de închisoare pentru infracțiunea de instigare la fals intelectual.