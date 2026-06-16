USR are viziuni politice obscene: „președintele dă o lovitură de stat în PNL cu puțulica lui”

În 2017, Nicușor Dan părăsea USR, partid pe care l-a fondat în 2017, din cauza faptului că avea viziuni ideologice diametral opuse cu subordonații săi pe tema Referendumului pentru Familie. În ianuarie - februarie 2026, Nicușor Dan a avut parte de atacuri atât pe rețelele de socializare, cât și în media, deoarece a refuzat să pună „frâiele justiției” în mâinile USR și ale organizațiilor #rezist. În luna mai a acestui an, la doar un an de la alegerile prezidențiale, USR s-a lepădat de Nicușor Dan și s-a așezat în spatele lui Ilie Bolojan, alături de care dorește să construiască un pol politic, prin intermediul căruia să îl confrunte pe actualul președinte la alegerile prezidențiale din anul 2030. Luna aceasta, USR l-a mai trădat pe Nicușor Dan de două ori la rând. Prima dată când au votat, în forurile statutare, să nu susțină propunerea făcută de președinte, prin care l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze un guvern de tehnocrați. Iar a doua oară, chiar duminică, atunci când au votat, în aceleași foruri statutare, să nu susțină nici a doua desemnare făcută de Nicușor Dan, în persoana prim-vicepreședintelui PNL Adrian Veștea, pentru a forma un guvern politic. Strategul USR, celebrul Cristian Ghinea, a avut, în ultima perioadă, o serie de postări mai mult decât contondente la adresa președintelui României, mesajele fiind la unison cu pozițiile liderului PNL, Ciprian Ciucu.

„USR nu-și trădează alegătorii și nici partenerii politici, rămânând consecvent cu deciziile pe care le-a adoptat în forurile statutare”. Așa arată noul slogan cu care progresiștii își justifică, în această perioadă, participarea activă la blocajul politic și guvernamental care durează, deja, în România, de 42 de zile.

În realitate, USR se află, în prezent, la cea de-a patra trădare exercitată împotriva fondatorului partidului, Nicușor Dan, președintele României.

Prima trădare s-a petrecut la data de 1 iunie 2017, când Nicușor Dan a fost, de facto, dat afară din USR, din pricina viziunilor ideologice diametral opuse ale acestuia cu „baza” partidului. Nicușor Dan a demisionat atât de la conducerea USR, cât și din funcția de membru de partid, arătând că această decizie a venit ca urmare a două probleme. Prima a fost aceea că în Biroul Politic al USR s-a luat decizia poziționării partidului împotriva referendumului privind modificarea Constituției, în sensul modificării definirii familiei ca uniune între un bărbat și o femeie. A doua problemă rezidă chiar dintr-o declarație a lui Nicușor Dan, potrivit căreia „credeam că în partidul ăsta este loc pentru toată lumea: și pentru progresiști, și pentru conservatori. Decizia din Biroul Politic arată că unii dintre colegii noștri sunt catalogați ca fiind de mâna a doua, adică convingerile lor intime intră în contradicție cu direcția pe care partidul vrea să meargă”.

Trei lepădări de președinte, în șase luni

A doua trădare a avut loc chiar la începutul acestui an, când USR a participat, atât direct, cât și indirect, la acțiunile de preluare a justiției de către organizațiile #rezist, cu ocazia campaniei de desemnare și de numire a noilor șefi ai marilor parchete.

Practic, din acel moment a fost construit un plan mai amplu de acțiuni ostile din punct de vedere politic la adresa lui Nicușor Dan, ceea ce reprezintă cea de-a patra trădare a USR. Mai exact, progresiștii care controlează partidul pe care președintele României l-a fondat s-au transferat cu arme și bagaje în spatele lui Ilie Bolojan. PNL și USR sabotează, în mod organizat, obiectivul președintelui României de a forma un guvern prooccidental cu majoritate solidă în Parlament și lucrează, tot împreună cu Ilie Bolojan, la campaniile electorale pentru alegerile locale și parlamentare din anul 2028, pentru alegerile europarlamentare din anul 2029 și pentru alegerile prezidențiale din anul 2030, unde Ilie Bolojan dorește să îl contracandideze chiar pe Nicușor Dan.

Iar rezultatul acestui al treilea act de trădare a constat în decizia de a nu susține învestirea lui Eugen Tomac în funcția de prim-ministru al unui guvern de tehnocrați.

Nu în ultimul rând, cea mai recentă trădare la adresa lui Nicușor Dan este decizia USR de duminică seară, prin care progresiștii au anunțat că nu vor vota nici noua desemnare în calitatea de candidat la funcția de premier a prim-vicepreședintelui PNL Adrian Veștea, aceasta fiind și soluția de ultimă instanță identificată de președintele României pentru deblocarea actualei crize politice și guvernamentale.

Postări contondente la adresa lui Nicușor Dan din partea strategului USR

Un vector constant al actelor de sabotare la adresa proiectelor lui Nicușor Dan este chiar strategul USR, celebrul Cristian Ghinea. Acesta și-a manifestat public și fără perdea, în ultimele luni, atitudinea ostilă la adresa președintelui României.

Într-o postare, publicată pe contul său de Facebook la data de 4 iunie 2026, Cristian Ghinea scria: „Voi chiar credeți că are un plan, că de fapt joacă șah tridimensional și în spate e un calcul complex? N-are niciun plan”. Evident, se referea la Nicușor Dan.

Apoi, la data de 9 iunie, într-o altă postare, Cristian Ghinea susținea: „Deci, presiune mare pe noi că trebuie să salvăm țara de AUR. Guvern tehnic, de criză. (…) Deci PSD a negociat deja la Cotroceni ministerele alea cu bani mulți și fără dureri în fund, de unde se unge nomenclatura cu «investiții». (…) Dar e cert că există un plan complex. Șah multidimensional my ass”.

În 12 iunie 2026, Cristian Ghinea revine și scrie: „Care e, de fapt, faza cu «trădarea» Elenei Lasconi? În 2024, când USR încă se gândea pe cine să susțină dintre Elena Lasconi și Nicușor Dan, eu i-am propus să candideze lui Ilie Bolojan”.

Cea mai recentă postare a lui Ghinea, anterior închiderii ediției, se referea la desemnarea de către Nicușor Dan a lui Adrian Veștea. „Deci, Veștea nu l-a anunțat pe Bolojan că președintele dă o lovitură de stat în PNL cu puțulica lui pentru că… a fost ocupat zilele astea. (…) Vor găsi 10 puțulici ale securistanului în PNL. (…) De azi, s-a clarificat lumea. Președintelui Dan au început să-i placă butoanele pe care i le-au pus băieții la dispoziție. USR nu va ceda. Cu ANI (Agenția Națională de Integritate, vezi procesul lui Dominic Fritz - n.red) și Lia (Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție - n.red.) pe capul nostru, tot nu. Nu ne cunoașteți, băi securicilor. Bine. ND (Nicușor Dan - n.red.) nu ne mai cunoaște demult. Să ajungi după decenii de activism că tot ce mai vrei e să fie totul la fel, dar cu butoanele ticăloase la tine. Un personaj trist”.

Ciucu, singurul prim-vicepreședinte PNL care îl atacă pe șeful statului

Retorica celor de la USR se pliază perfect pe atitudinea lui Ciprian Ciucu, singurul dintre cei patru prim-vicepreședinți ai PNL care se află, încă, în spatele lui Ilie Bolojan. Ciucu acuză, într-o postare pe Facebook: „Nicușor Dan pune presiune pe PNL, în timp ce protejează PSD. A făcut exact invers decât o impunea rațiunea: dacă dorește un guvern politic, trebuia să nominalizeze un pesedist. Au dat jos guvernul, sunt partidul mai mare. Președintele joacă la rupere. La ruperea PNL. Acest lucru s-a mai întâmplat în 1935, tot liberalilor, atunci când Carol al II-lea l-a numit premier pe liberalul Tătărăscu peste capul PNL. A fost periculos atunci, este periculos și acum: practic vorbim despre un puci pornit printr-o acțiune a șefului statului. Este periculos pentru democrație, pluralism, parlamentarism”.

„Președintele României a ales să pună presiune pe partidul nostru, nu pe PSD. De ce? (…) Între timp vedem filialele noastre scindate, vedem lupte intestine de care PNL nu avea nevoie! Iar colegii noștri, îi știți, execută planul PSD. Colegi de-ai noștri, fără mandat din partea noastră, pe ascuns, au conspirat împreună cu adversarii noștri împotriva noastră. (…) Am fost partid prezidențial! Știm cum este - pentru noi a ieșit rău. Pentru apropiații fostului președinte, aceiași cu puciștii de astăzi, totul a mers bine. Au fost protejați, au fost privilegiați. Ei cu funcțiile și privilegiile, noi cu înjurăturile. Ajunge! Iar ni se învârte pe sub nas «interesul național», «stabilitatea» - exact paravanul sub care ei s-au ascuns și care ne-a adus aici”, mai scrie prim-vicepreședintele PNL.

Liberalii „bolojeniști” vor să blocheze soluționarea crizei chiar printr-un atac la CCR

PNL este pe cale să facă implozie după desemnarea prim-vicepreședintelui partidului Adrian Veștea drept candidat de prim-ministru de către președintele României, Nicușor Dan. Conducerea liberală ia în calcul să încerce să blocheze juridic acest decret de desemnare, prin sesizarea Curții Constituționale cu un conflict juridic de natură constituțională între președintele României, pe de o parte, și Parlamentul României, pe de altă parte, conflict ce se presupune că a fost generat de neorganizarea de către președintele României a unei runde suplimentare de consultări cu partidele politice parlamentare, după depunerea mandatului de premier desemnat de către Eugen Tomac.

Liberalii și o serie de juriști sunt de părere că articolul 103 alineat 1 din Constituție obligă președintele României ca, în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru, acesta să consulte partidele politice parlamentare, în situația în care niciunul dintre aceste partide nu deține majoritatea absolută în Parlament.

Nicușor Dan s-a consultat cu partidele înainte de desemnarea lui Eugen Tomac. Însă duminică, președintele a retras decretul de desemnare a lui Tomac, înlocuindu-l cu alt decret, prin care l-a desemnat pe Adrian Veștea.

În acest scenariu juridic, președintele României ar fi încălcat Constituția pentru că nu a convocat consultări cu partidele parlamentare încă o dată, înainte de a-l desemna pe Veștea.

Demersul, inutil. Decretul privind desemnarea lui Veștea nu poate fi anulat

O altă școală de gândire juridică susține că, dimpotrivă, desemnarea lui Eugen Tomac a reprezentat o etapă a primei desemnări făcute de președinte. Dar care nu s-a epuizat printr-un vot în Parlament. Iar retragerea lui Tomac și desemnarea lui Adrian Veștea sunt acte ale aceleiași prime etape a primei desemnări, pentru care au fost deja organizate consultări cu partidele parlamentare.

În eventualitatea în care PNL va sesiza Curtea Constituțională cu un conflict juridic de natură constituțională, o va putea face doar prin intermediul președintelui PNL al Senatului, Mircea Abrudean.

Legea 47/1992 privind organizarea și funcționarea CCR prevede, la articolul 34: „Curtea Constituțională soluționează conflictele juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice. (…) Curtea trebuie să stabilească un termen de judecată, dar nu mai târziu de 20 de zile de la primirea cererii”.

Dezbaterea conflictului are loc pe baza raportului prezentat de judecătorul-raportor. De asemenea, „decizia prin care se soluționează conflictul juridic de natură constituțională este definitivă și se comunică autorului sesizării, precum și părților aflate în conflict, înainte de publicarea acesteia în Monitorul Oficial, Partea I”.

Coroborând aceste prevederi legale cu articolul 147 alineat 4 din Constituția României, care statuează că „deciziile Curții Constituționale se publică în Monitorul Oficial al României. De la publicare, deciziile sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor”, dacă CCR confirmă existența unui conflict juridic constituțional în acest caz, decretul prezidențial prin care Adrian Veștea a fost desemnat drept candidat pentru funcția de prim-ministru nu va fi anulat și va produce efecte juridice, iar în cazul în care Adrian Veștea va fi învestit de Parlament, atunci teza devine caducă.

Decizia CCR, în acest caz, va avea efecte numai pentru viitor, adică la o eventuală viitoare desemnare de către președintele României a unui candidat pentru funcția de prim-ministru.

Premierul desemnat, atacat de fermele de troli

Adrian Veștea, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, acuză, prin intermediul unui clip postat pe contul său de socializare, atacuri din partea unor ferme de troli. „Dragi liberali, dragi români. Cred că simțiți cu toții că suntem sub asediul fermelor de troli. Un lucru care ar trebui să ne dea de gândit, fiindcă, cu siguranță, există o implicare financiară pe măsură și există oameni interesați în a vă descuraja să fiți alături de mine în aceste momente”, susține prim-vicepreședintele PNL.

Premierul desemnat arată: „Aseară (duminică seară - n.red.), după ora 12.00 noaptea, am văzut un mesaj de susținere din partea unui coleg liberal. Iar ceea ce m-a surprins este faptul că, instant, peste o sută de conturi au avut mesaje prin care îl descurajau și foloseau termeni neadecvați atât la adresa mea, cât și la adresa lui. Verificând aceste conturi, am rămas surprins că există foarte multe ferme de troli care sunt activate în această perioadă, pentru care reprezintă o prioritate de a bloca lucrurile, decât de a le face să meargă înainte. Sunt instituții ale statului care pot face investigații și pot trage la răspundere pe toți cei care doresc să creeze o astfel de dezinformare. Nu putem sta într-o perioadă de provizorat, într-o perioadă în care reformele bat pasul pe loc. (…) Este nevoie de un Guvern care să fie învestit cu puteri depline, care, de a doua zi, să-și facă datoria față de țară”.

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