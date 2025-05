Două variante și un sfert pentru finala prezidențială. Spirala tăcerii care poate da peste cap toate sondajele de opinie

George Simion este plasat pe primul loc, indiferent de cercetare. Singura necunoscută este numele rivalului său din finala prezidențială. Crin Antonescu are un ușor avantaj în fața lui Nicușor Dan, în timp ce unul dintre sondaje îl dă drept finalist pe Victor Ponta. Consecințele rezultatului de duminică sunt mai mult decât importante, deoarece, în funcție de cine va intra în turul al doilea, putem afla dacă va mai exista sau nu actuala Coaliție de guvernare.

Prima variantă preconizează o finală prezidențială între liderul AUR, George Simion, și candidatul sprijinit de Alianța Electorală PSD-PNL-UDMR, Crin Antonescu. Astfel, potrivit Mkor, George Simion este creditat cu 33,1%, iar Crin Antonescu - cu 21%, potrivit FlashData, George Simion ar avea 29%, iar Crin Antonescu 26%, în timp ce conform ARA, George Simion ar avea 26,8%, iar Crin Antonescu - 26,2%.

A doua variantă de tur doi prefigurează o finală prezidențială între același George Simion și actualul primar general al Capitalei, Nicușor Dan. Este vorba despre o cercetare sociologică realizată de DataEcho, unde George Simion ar avea un scor de 26,7%, în timp ce Nicușor Dan ar fi votat de 26,5% dintre cei chestionați.

Există și o a treia variantă, care se desprinde dintr-un sondaj Sociopol, potrivit căreia în finala prezidențială ar urma să se califice liderul AUR, George Simion, cum 34%, precum și candidatul independent Victor Ponta, cu 23%.

Cea mai mare problemă a lui Nicușor Dan este Elena Lasconi

Constanta acestor sondaje este aceea că George Simion se califică, indiferent de situație, în turul al doilea, de pe primul loc. Însă interesant este cât de apropiați ar fi, în aceste scenarii, candidații de pe locurile 2 și 3. Conform Mkor, Crin Antonescu are în fața lui Nicușor Dan 1,6 procente (21%, față de 19,4%). Conform FlashData, Crin Antonescu are un avans de 3 procente în fața lui Nicușor Dan (26%, față de 23%). Iar potrivit ARA, Crin Antonescu are un avans de 6,2% față de Nicușor Dan (26,2% versus 20%). În toate aceste trei sondaje, candidata oficială a USR, Elena Lasconi, este creditată cu 7,3%, 7,5% și 10%, ceea ce sugerează faptul că, dacă Elena Lasconi s-ar fi retras în favoarea lui Nicușor Dan, acesta din urmă l-ar fi devansat pe Crin Antonescu.

Pe de altă parte, conform sondajului FlashData, Nicușor Dan s-ar afla în fața lui Crin Antonescu cu 5,8 procente (26,5% față de 20,3%). Și în acest caz, Elena Lasconi are un scor de 6,6%, ceea ce ar însemna că, dacă lidera USR s-ar fi retras în favoarea lui Nicușor Dan, acesta din urmă ar fi trebuit să se califice în turul al doilea cu un scor de 33%.

Nu în ultimul rând, pentru a treia variantă, în situația prezentată de Sociopol, Victor Ponta i-ar devansa, la un scor egal, atât pe Nicușor Dan, cât și pe Crin Antonescu, cu câte 7 procente (23% vs 16%). Și în acest scenariu, Elena Lasconi este creditată cu 10%, ceea ce ar fi însemnat că, dacă s-ar fi retras din cursă, Nicușor Dan ar fi adunat 26%, depășindu-l pe Victor Ponta.

Realitatea de la urne a bătut cercetarea sociologică

Sondajele de opinie au dat erori semnificative, inclusiv la exit-poll-urile din data de 24 noiembrie 2024. O explicație dată de sociologi este aceea potrivit căreia a crescut gradul de reticență al respondenților în ceea ce privește declararea cu onestitate a numelui candidatul cu care urmează să voteze. Fie indică un alt candidat, fie susțin că nu s-a decis încă sau chiar că nu se vor prezenta la vot. Spirala tăcerii a condus la datele oficiale ale alegerilor din 24 noiembrie 2024, care nu au avut nici cea mai mică legătură cu sondajele de opinie.

În luna noiembrie a anului 2024, sondajele de opinie realizate și date publicității îl creditau pe Călin Georgescu cu 14%, 16,5%, 8,1%, 10,6%, 6,2%, 4,4% sau 7,3%, iar în alte sondaje Georgescu nici măcar nu a fost măsurat. După numărarea oficială a voturilor, s-a constatat că acest candidat a luat 22,94% din voturi. Elena Lasconi, care s-a calificat în finală, era creditată de aceleași sondaje de opinie cu scoruri de 18%, 18,2%, 12,1%, 17,8%, 15,3% sau 12,7%. După numărarea voturilor, aceasta a obținut 19,8% din voturi.

Marcel Ciolacu era, de asemenea, creditat de sondaje cu 22%, 27%, 24,6%, 23,7%, 24,5%, 24,3%, 24,4% sau chiar 31,1%, pentru ca scorul oficial rezultat din alegeri să fie de 19,5%, liderul PSD ratând intrarea în turul al doilea. La rândul său, liderul AUR, George Simion, avea, în aceleași sondaje, scoruri de 20%, 15%, 16,2%, 16,9%, 19% sau 16,8%, pentru ca din urne să iasă un rezultat de 13,86%.

Ex-liderul PNL Nicolae Ciucă avea în respectivele sondaje scoruri de 11%, 14%, 17,6%, 14,3%, 15,6% sau 12,1%. În 24 noiembrie 2024, Ciucă a obținut un scor de 8,79%, clasându-se abia pe locul al cincilea.

De votul din 4 mai depinde stabilitatea politică a României

Alegerile de duminică se deosebesc de alte alegeri prezidențiale și prin faptul că, de această dată, în funcție de rezultat, se întrevăd consecințe deosebit de serioase. O finală George Simion - Crin Antonescu conturează un scenariu previzibil ca Antonescu să câștige alegerile prezidențiale, cu sprijinul voturilor celor care au votat, în primul tur, cu Elena Lasconi și Nicușor Dan, într-o oarecare proporție, după modelul finalei prezidențiale din anul 2000, dintre Ion Iliescu și Corneliu Vadim Tudor.

Crin Antonescu este singurul dintre candidații considerați cu șanse la aceste alegeri prezidențiale care beneficiază de sprijinul Alianței PSD-PNL-UDMR-Minoritățile Naționale și care nu a promis în această campanie că va determina, după instalarea sa la Palatul Cotroceni, demiterea actualului guvern și destrămarea coaliției de guvernare.

Deși Constituția nu permite implicarea președintelui în jocul politic al partidelor și nici nu-i conferă atribuția de a demite premierul, pârghiile subterane de constrângere aflate la dispoziția unui președinte „jucător” au fost folosite, într-un mod la limita democrației, în timpul mandatelor ultimilor doi președinți, Traian Băsescu și Klaus Iohannis.

O finală George Simion - Nicușor Dan ar fi foarte dificilă pentru acesta din urmă, deoarece primarul Capitalei ar putea beneficia, într-o măsură semnificativă, de voturile celor de la USR. Însă în turul al doilea Nicușor Dan nu are șanse să obțină voturi din bazinul PSD, voturi fără de care i-ar fi extrem de greu să obțină victoria. Asta, mai ales și ca urmare a faptului că Nicușor Dan a promis că, dacă va deveni președinte, Marcel Ciolacu nu va mai fi prim-ministru. O finală George Simion - Victor Ponta, deși greu de crezut că se va ajunge la acest deznodământ, l-ar avantaja pe acesta din urmă, deoarece ar putea primi o parte din voturile PSD, însă nu și pe cele ale PNL și USR. Lupta ar fi una extrem de strânsă, cu puține șanse de victorie. Dacă ar învinge, și Ponta a promis că va dărâma Guvernul Ciolacu.

Necalificarea lui Crin Antonescu în turul al doilea sau pierderea alegerilor prezidențiale ar conduce automat, așa cum chiar liderul UDMR, Kelemen Hunor, a atras atenția în câteva rânduri, la destrămarea coaliției de guvernare. Atât George Simion, cât și Nicușor Dan, dar și Victor Ponta ar putea acționa, cel mai probabil, fără nicio problemă, pentru a fi declanșate alegeri parlamentare anticipate. Ceea ce ar arunca în aer stabilitatea politică, întrucât noi alegeri legislative ar schimba cu totul aritmetica parlamentară din prezent, iar partidele considerate izolaționiste ar putea obține chiar majoritatea în noul Legislativ.