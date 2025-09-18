Piața zborurilor „low cost” pierde teren, în fața ofertelor premium

Agenția de turism Christian Tour va fi listată la bursă, iar compania aeriană pe care o deține, Anima Wings, mizează pe ofertele premium, în loc să ocupe locul liber lăsat de Blue Air pe segmentul „low cost”. Și Anima Wings urmează să fie listată la bursă, în următorii doi ani. Cele două companii care au început ca o afacere de familie, având 100% capital românesc, se pregătesc să se deschidă pentru investitori, venind și cu o strategie de țară. Patronatul nu mizează pe oferte ieftine, pentru că scopul principal al investițiilor în compania aeriană este acela de a reporni motoarele componentei de „incoming” - adică aducerea turiștilor străini în România. Pentru a sprijini „incomingul” nu este nevoie de încă o companie aeriană „low cost”, ci de oferte premium pentru turiștii străini care aleg ofertele de 4 și 5 stele din România.

În timp ce Guvernul României nu are nicio strategie și niciun plan de redresare pentru turismul intern, proiectul de dezvoltare al grupului Christian Tour a fost creat pornind de la o strategie de dezvoltare a turismului pe componenta de „incoming”. Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat, săptămâna trecută, că nu există o strategie pentru turism, iar până acum s-a discutat despre dezvoltarea acestui sector economic doar din perspectiva milioanelor de euro investite de stat în promovare, dar fără rezultate notabile, în ultimele două decenii.

Banii pentru promovare s-au plătit pentru a atrage un număr mai mare de turiști străini în România, astfel încât să crească încasările din vacanțele pe care le plătesc vizitatorii veniți din afara țării, această componentă a turismului fiind echivalentă cu exporturile. Dar numărul vizitatorilor a crescut foarte lent, cei mai mulți străini fiind, de fapt, „turiști de business” înregistrați cu un număr redus de înnoptări în unitățile de cazare din țara noastră. Foarte puțini au venit în România pentru a-și petrece aici vacanțele, iar cei mai mulți străini care au vizitat țara noastră în ultimii ani au fost fie în tranzit, fie în circuite regionale care au inclus și România.

Cu toate aceste categorii de vizitatori străini, incomingul nu a reușit să depășească 15% - în care au fost incluși și străinii care au venit în România cu alte scopuri, în afară de cele turistice, doar pe baza statisticilor care arată numărul de înnoptări -, deși s-au făcut investiții importante în unitățile de cazare din toată țara și există deja foarte multe hoteluri de 4 și 5 stele, crescând și numărul celor cu oferte „all inclusive”.

Pe fondul acestei lipse de viziune și de strategie a statului român, grupul Memento-Christian Tour vine cu propriul plan de dezvoltare care implică atragerea turiștilor străini în România, pe baza unor oferte premium, începând de la zboruri de linie sau charter, până la circuite turistice și cazări în condiții de lux.

Analiză bazată pe tendințele din SUA

Analiștii companiei au pornit de la studiile din Statele Unite ale Americii care arată că tendința de piață se îndreaptă către ofertele „full service”, iar mulți clienți ai companiilor aeriene renunță la ofertele „low cost”, mai ales pentru că aceste companii care oferă zboruri ieftine au servicii de proastă calitate, își recuperează mare parte din diferența de preț din costurile mari pentru bagaje, iar multe zboruri sunt anulate, pe toate aeroporturile din lume, ceea ce creează mai multe prejudicii pasagerilor.

„Acolo unde aviația este la cel ai înalt nivel, în SUA, modelul low cost a început să piardă teren. O companie full service va fi aleasă de cei care vor să aibă parte de confort și de servicii de bună calitate. Noi avem un proiect de țară pe transport și pe turism. Aducem aeronave noi, premium, fiecare aeronavă are business class, iar viziunea noastră este să conectăm toate comunitățile din România și nu să ducem turiști afară, ci să aducem turiști în România”, a explicat Cristian Pandel.

În acest context, agenția de turism Christian Tour, înființată în anul 1997, una dintre cele mai vechi agenții românești - care deține și compania aeriană Anima Wings, înființată în anul 2020 - și-a făcut propria strategie de dezvoltare pornind de la creșterea componentei de „incoming”. Cristian Pandel, patronul agenției, a declarat, cu ocazia evenimentului de prezentare a celei de-a cincea aeronave din flota Anima Wings - Airbus A220-300, a treia de acest tip și a cincea operaţională în flotă -, că decizia de a investi în compania aeriană proprie, prin creșterea flotei la 18 aeronave până în 2027 - investiție estimată la peste 1 miliard de dolari -, face parte din planul de dezvoltare a grupului de firme pe care îl conduce, iar serviciile oferite nu se adresează segmentului „low cost”, ci turiștilor străini care vor să vină în România, alegând servicii de lux. Astfel, pornește din mediul privat prima inițiativă concretă de creștere a componentei de „incoming” pe care Guvernul nu o are de peste 35 de ani.

De la chartere proprii, la curse de linie

Compania aeriană Anima Wings Aviation a fost înființată de familia Pandel în anul 2020, dar a fost preluată de agenția de turism Christian Tour. Grupul Christian Tour, cunoscut pe piaţă şi sub numele de Memento Group, este activ în principal pe piaţa furnizării de servicii turistice, iar AnimaWings s-a înființat ca o companie specializată în zboruri de tip charter destinate tur-operatorilor din România.

Compania aeriană a început să opereze zboruri alături de operatorul Aegean Airlines - despre care Cristian Pandel a explicat, pentru Jurnalul, că reprezintă și modelul pe care l-a preluat pentru viitoarele etape de dezvoltare a companiei, prin extindere și listare la bursă.

În februarie 2024, Christian Tour Holding S.A. a primit undă verde din partea Consiliului Concurenței pentru achiziția pachetului majoritar de 51% în compania Anima Wings Aviation S.A. deținut în trecut de Aegean Airlines. Astfel, compania aeriană Anima Wings a devenit 100% românească, fiind deținută în totalitate de Memento Holding BV și Christian Tour Holding S.A.

Conform strategiei grupului Memento, Christian Tour va fi prima agenţie de turism din România listată pe bursă. Patronatul estimează că va încasa 15 milioane de euro în urma listării, iar fondurile vor fi folosite pentru achiziţia unor companii din turism, din segmente de activitate unde compania nu este prezentă, dar şi pentru intrarea pe alte pieţe din regiune.

Christian Tour a obţinut în 2024 venituri din vânzări de peste 792 de milioane de lei, în creştere cu 16% faţă de anul anterior. Cifra de afaceri netă a companiei a ajuns la 601 milioane de lei, diferenţa de 191 de milioane reprezentând servicii turistice intermediate. Anul trecut, compania şi-a mărit şi profitul brut, estimat la 30 de milioane de lei.

Companiile vor deveni „deschise”, pentru a atrage investitori

Începând din această toamnă, compania va opera 12 rute noi care consolidează rețeaua de zboruri domestice și conectează aeroporturile principale din România (Otopeni, Cluj, Iași, Craiova, Timișoara, Suceava) cu destinații majore la nivel european și internațional, precum Istanbul, München, Praga, Sofia, Tel Aviv și Dubai. Printre noutăți se regăsește și ruta București-Geneva, singura conexiune aeriană directă între cele două orașe, disponibilă începând cu martie anul viitor.

Christian Tour se va lista la bursă în primul trimestru din 2026, devenind primul tur-operator din România prezent pe piaţa de capital, iar pasul următor va fi listarea companiei aeriene Anima Wings. Cristian Pandel a mai explicat, pentru Jurnalul, că Anima Wings intenționează să încheie un parteneriat cu Tarom, astfel încât cele două companii aeriene românești să se sprijine reciproc. Nu au fost discutate aspectele unui eventual parteneriat cu compania aeriană de stat, dar ar fi în avantajul ambilor operatori o eventuală colaborare.

Zborurile „low cost” nu mai sunt căutate

Scandalurile de pe piața „low cost” s-au înmulțit, în ultimii ani, pe fondul anulării a sute de zboruri, dar și din cauza taxelor suplimentare pentru bagaje care ajung uneori peste prețurile de la companiile „full service”. De fapt, prețurile practicate de companii - „low cost” sau „full service” - sunt calculate în funcție de gradul de ocupare al avionului. Dacă se vând multe bilete, un avion „full service” poate avea prețuri ale biletelor mai mici decât unul „low cost” pentru care fiecare kilogram în plus al bagajului se plătește suplimentar.

Pe piața din România, singura companie aeriană „low cost” a fost Blue Air care a intrat în insolvență în anul 2023, după anularea unui număr mare de zboruri, apoi i-a fost declarat falimentul în iulie 2025. Wizz Air este acum principalul operator de zboruri „low cost”, iar compania din Ungaria are și foarte multe privilegii, nu doar pe aeroporturile din România, ci și din alte state, pentru că reușește să asigure un flux foarte mare de călători. De exemplu, în timp ce alte companii sunt obligate să plătească taxele de aeroport în avans, pentru Wizz Air se acceptă plata după 9 luni, condițiile fiind negociate de către companie.

Ceea ce au constatat analiștii care au studiat piața zborurilor aeriene din întreaga lume este faptul că tendința actuală este aceea de a alege zboruri „full service”, dar lipsește oferta. Inclusiv pentru România este valabilă această nouă tendință, iar alegerea zborurilor „low cost” se face și din cauza lipsei zborurilor altor companii pe anumite rute sau la anumite ore.

Faptul că Anima Wings a preferat să întărească segmentul „full service” și nu a preluat piața lăsată liberă de falimentul companiei „low cost” Blue Air are la bază calculele pe care analiștii companiei le-au făcut, pornind de la tendințele generale, la nivel mondial, dar și de la strategia care include dezvoltarea turismului de „incoming” - ceea ce nu se poate face cu zboruri „low cost”.

Incomingul, ca o variantă de export a serviciilor turistice, își bazează profitul pe vânzarea produselor de lux, nu pe cazări în apartamente „la negru” și transport ieftin. Tocmai de aceea, o astfel de strategie trebuie să aibă toate componentele din categoria premium, inclusiv transportul aerian. Ceea ce au mai constatat analiștii este chiar lipsa unei oferte pentru această categorie de potențiali viitori turiști care ar veni să viziteze România și care nu ar alege zborurile „low cost”.