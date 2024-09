S-a scumpit Superliga! Ultimele achiziții: mutări-cheie și reconfigurarea echilibrului de forțe

Agitație mare pe piața transferurilor, practic, ziua și transferul. Echipele cu pretenții la play-off s-au întrecut în licitații. S-au cheltuit mulți bani însă, paradoxal, cel mai slab stă FCSB, cu cele mai puține achiziții, deși va juca până la sfârșitul anului doar din 3 în 3 zile. Totuși, Gigi Becali se laudă cu „cea mai valoroasă achiziție”, Bîrligea, adus de la CFR Cluj. De la el se așteaptă totul, pentru că, până acum, celelalte achiziții n-au confirmat. Ștefănescu nu s-a acomodat la FCSB, Daniel Popa a alternat jocurile bune cu unele în care a fost absent, Florin Tănase are nevoie de timp pentru reacomodarea de la fotbalul din zona arabă la Liga 1, Kiki nu a contat până acum, iar Baten nu a găsit încă conexiunile cu coechipierii. În aceste condiții, FCSB are de luptat pe trei fronturi cu o echipă destul de neomogenă, în care toată baza va fi pe Olaru, Șut și nou-venitul Bîrligea. Iar programul este foarte încărcat: 24 de meciuri până la sfârșitul anului în campionat, în Cupă și în Europa League, în plus mai are și de recuperat poziția în clasament după startul slab de sezon.

Schimb de linii la Rapid

Campioana transferurilor este Rapid. Dan Șucu încearcă din nou strategia „pe repede înainte” care a fost un eșec anul trecut. 15 transferuri, unele după propriile preferințe, altele la cererea lui Șumudică. Un lot numeros pe care noul antrenor din Giulești îl are de gestionat și cu care trebuie musai să îndeplinească obiectivele fixate de Dan Șucu: un trofeu și cupele europene. O echipă de bază ar fi Siegrist - Braun, Săpunaru, P. Iacob, Cr. Manea - Grameni, Kait, Christensen - Rareș Pop, Burmaz, Petrila. Lor li se vor adăuga ultimele transferuri, Aaron Boupendza și Clinton Njie, care vor avea de așteptat câteva săptămâni permisele de muncă, ei fiind extracomunitari. Șumudică este foarte încântat de Boupendza. „Are un CV extraordinar. Cel mai bun atacant care a venit vreodată în România”, spune el. Însă cercetându-i „CV-ul extraordinar” vedem că el a petrecut cea mai mare parte a carierei în ligile de amatori din Franța și a strâns doar 46 de meciuri în 4 ani. Doar la Hatayspor, echipă de mijlocul clasamentului în Turcia, a prins un sezon bun în 2020-2021, după care a fost anonim în Qatar și Arabia Saudită. A mai jucat în MLS doi ani, unde a prins doar 27 meciuri. Celălalt nume de ultim moment adus în Giulești este camerunezul Clinton N’Jie. Și acesta se poate lăuda cu un CV interesant, cu 8 meciuri jucate la Tottenham și 50 de meciuri la Olympique Marseille, însă acestea au fost acum aproape 6 ani. A prins naționala Camerunului, însă ultima oară a fost în 2021.

Dilemele Louis Munteanu și Alex Cicâldău

Fanii CFR-ului n-au înțeles mișcarea făcută de șefii clubului când l-au cedat pe Bîrligea la FCSB pentru a-i face loc transferului, pe bani mulți, Louis Munteanu. „Bîrligea nu trebuia să plece. Era acomodat cu echipa, a demonstrat că face față la Cluj. Louis Munteanu pare încă prea crud pentru CFR. Îl va înlocui cu succes pe Bîrligea? Nu are forța lui Bîrligea. Nici nu este la fel de bătăios. Are execuții, însă până acum nu a demonstrat nimic. Nici la CFR, nici la naționala U21. Este păcat de Bîrligea, mai ales că s-a dus la FCSB, unde știm ce pățesc jucătorii care nu dau randament imediat”, au comentat aceștia pe rețelele de socializare.

Revenirea lui Cicâldău în Liga 1 nu este surprinzătoare. O încercare de a-și revigora cariera la 27 de ani la clubul unde a dat cel mai bun randament. Plecat pe cai mari la Galatasaray, a avut un parcurs tot mai slab de la sezon la sezon, clubul turc împrumutându-l de colo-colo. Întoarcerea lui la Craiova pare mai degrabă o ciorbă reîncălzită. În plus, revine pe un teren unde acum Mitriță e șeful vestiarului. De asemenea mai are și povara presiunii suporterilor olteni să fie decisiv, iar Universitatea să nu mai facă doar figurație în cupele europene. Orașul vrea trofee, vrea titlul și echipe mai europene pe „Ion Oblemenco”.

CFR-FCSB, derby fără Bîrligea

Prima etapă după această pauză programează meciul CFR-FCSB, în Gruia. Însă nu-l vom vedea la lucru și pe Bîrligea. „Este o înțelegere între noi și Gigi Becali ca el să nu joace contra noastră în următorii ani, dau cât va fi la FCSB”, a declarat Cristian Balaj, președintele clujenilor. O convenție ciudată, având în vedere că Bîrligea trebuie să se acomodeze cât mai repede la FCSB. Vin cupele europene și Bîrligea este perceput ca om de bază. Meciul cu FK RFS Riga, Letonia, din Europa League, este pe 25 septembrie, în deplasare, iar Bîrligea are prea puțin timp să se integreze, iar un meci cu CFR, un adversar dificil, i-ar fi fost foarte util și până la debutul în grupa Europa League, cu noua echipă. FCSB mai are doar un meci oficial la dispoziție, acasă, cu Petrolul, ceea ce e prea puțin pentru integrarea unui jucător nou.

În afară de CFR-FCSB, celelalte meciuri ale etapei sunt: Sepsi Sf. Gheorghe-FC Botoșani, Dinamo-Unirea Slobozia, Gloria Buzău-Oţelul, Petrolul-Farul, Poli Iași-Univ. Craiova, UTA-FC Hermannstadt și Rapid-U Cluj.

