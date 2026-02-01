Alcaraz câștigă Australian Open și devine cel mai tânăr jucător cu toate titlurile de Grand Slam

x close
de Redacția Jurnalul    |    01 Feb 2026   •   14:40
Sursa foto: Hepta/Carlos Alcaraz, campion în premieră la Australian Open

Carlos Alcaraz s-a impus duminică în finala de la Australian Open, după un meci de peste trei ore în fața multiplului campion Novak Djokovic.

Spaniolul, numărul unu în clasamentul ATP, s-a impus după ce a pierdut primul set cu 6-2. Au urmat alte trei seturi adjudecate de Alcaraz, cu 6-2, 6-3, 7-5.

Alcaraz, în vârstă de 22 de ani, a devenit astfel cel mai tânăr jucător care a câștigat toate cele patru turnee de Grand Slam.

De cealată parte, sârbul de 38 de ani, care deține zece trofee Australian Open, a fost la un pas să devină cel mai în vârstă campion din istoria turneului.

 

