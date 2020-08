Au mai rămas 9 zile

Selecționerul României va debuta, în sfârșit, la naționala mare. Numit în noiembrie 2019, Mirel spera ca până la această oră să aibă deja 4-5 meciuri pe bancă, însă pandemia a dat peste cap tot calendarul competițional și a întrerupt campania de calificare la EURO 2020, devenit EURO 2021. În primăvară, Rădoi avea planificate trei meciuri amicale înaintea barajului cu Islanda. Acum însă, primul meci va fi direct unul oficial, în Liga Națiunilor, o partidă foarte importantă, cu Irlanda de Nord. Mai mult, după doar trei zile, naționala mare va avea un alt meci dificil, în deplasare, cu Austria.

Toamnă grea pentru Mirel Rădoi. Noul selecționer intră direct în focul partidelor oficiale din Liga Națiunilor, cu două meciuri la foc automat, pe 4 și 7 septembrie. Principala problemă a lui Rădoi este timpul scurt. Practic, el va avea la dispoziție doar trei zile să pregătească această dublă cu Irlanda de Nord și Austria. Mai mult, jucătorii din străinătate vor veni practic în ultima clipă, va trebui ca aceștia să facă testul COVID și să aștepte în izolare rezultatul. Astfel, pentru primul meci, de la Ploiești, „stranierii” vor avea doar două zile de pregătire cu întregul lot.

În ceea ce privește jucătorii din campionatul intern, aceștia ar avea două etape disputate, etape în care selecționabilii din Liga 1 nu au arătat o formă deosebită. De exemplu, Budescu, Cicâldău sau Alibec, pentru care s-a făcut în ultimul an mult lobby să joace la națională, nu au arătat mare lucru în startul noului sezon, ci mai degrabă au dezamăgit. Pe fondul decimării loturilor echipelor din Liga 1 și a incertitudinii financiare, plus vacanța foarte scurtă din această vară, jucători din campionatul intern nu vor fi principalele opțiuni pentru primul „11” al naționalei, baza fiind tot jucătorii de „afară”, chiar dacă nu sunt toți titulari. Mirel Rădoi, nevoit să folosească două echipe, a creionat în mare două variante, pentru că, mai mult ca sigur, nu va folosi aceeași echipă de start. Acum rămâne de văzut în care meci va alege să înceapă cu Ianis Hagi, dacă va miza pe Budescu sau pe Dan Nistor. Titulari de drept vor fi, cu siguranță, veteranii din apărare Tătărușanu, Chiricheș, Toșca și Benzar.

În linia mediană, Stanciu este singurul titular de drept pentru ambele meciuri. Ceilalți mijlocași, Hagi, Hanca, Nistor, Budescu, Maxim, vor juca prin rotație. În atac, alegerea este mai simplă, pentru că Mirel Rădoi nu are multe variante. „Vârfurile” Pușcaș și Keșeru sunt singurele opțiuni și se vor înlocui unul pe celălalt în cele două meciuri.

Programul toamnei pentru echipa națională

4 septembrie: România - Irlanda de Nord (Liga Națiunilor)

7 septembrie: Austria - România (Liga Națiunilor)

8 octombrie: Islanda - România (baraj pentru EURO 2021)

11 octombrie: Norvegia - România (Liga Națiunilor)

14 octombrie: România - Austria (Liga Națiunilor)

12 noiembrie: Bulgaria / Ungaria - România (baraj pentru EURO 2021 - dacă trecem de Islanda)

15 noiembrie: România - Norvegia (Liga Națiunilor) -

18 noiembrie: Irlanda de Nord - România (Liga Națiunilor)

Lotul selecționatei României

Portari: Ciprian Tătărușanu (Lyon), Florin Niță (Sparta Praga), Ionuț Radu (Inter Milano), Silviu Lung (Kayserispor)

Fundași: Romario Benzar (Lecce), Vasile Mogoș (Cremonese), Bogdan Țîru (Jagiellonia), Ionuț Nedelcearu (FC Ufa), Nicușor Bancu (U Craiova), Dragoș Grigore (Ludogoreț), Alin Toșca (Gaziantep), Vlad Chiricheș (Sassuolo), Cornel Râpă (KS Cracovia), Cristi Ganea (Aris Salonic), Adrian Rus (Mol Vidi)

Mijlocași: Sergiu Hanca (KS Cracovia), Răzvan Marin (Ajax), Alexandru Crețu (Maribor), Dorin Rotariu (Astana), Nicolae Stanciu (Slavia Praga), Ianis Hagi (Rangers), Alexandru Mitriță (New York City FC), Alexandru Maxim (Gaziantep), Alex Băluță (Akademia Puskas), Tudor Băluță (Brighton), Constantin Budescu (Astra), Dan Nistor (U Craiova), Ciprian Dreac (CFR Cluj)

Atacanți: Claudiu Keșeru (Ludogoreț), George Pușcaș (Reading), Sergiu Buș (FCSB).