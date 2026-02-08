x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Bernadette Szocs, medalie de argint la Top 16 Europa. Calificare la Cupa Mondială de tenis de masă

Bernadette Szocs, medalie de argint la Top 16 Europa. Calificare la Cupa Mondială de tenis de masă

de Redacția Jurnalul    |    08 Feb 2026   •   16:30
Bernadette Szocs, medalie de argint la Top 16 Europa. Calificare la Cupa Mondială de tenis de masă
Sursa foto: Hepta/Bernadette Szocs

Bernadette Szocs a câștigat, duminică, medalia de argint la Top 16 Europa, competiția starurilor europene din tenisul de masă, la Montreux (Elveția), după ce a pierdut finala feminină, disputată împotriva sportivei Sabine Winter, din Germania.

Bernadette Szocs, pregătită de antrenorul Ionuț Seni, a ajuns în finala turneului cedând doar două seturi pe parcursul competiției.

În finală, tricolora a cedat, însă, în duelul cu Sabina Winter, scor 0-3 (4-11, 4-11, 4-11). Rezultatul îi aduce, totodată, calificarea la Cupa Mondială de la Macao din 2026.

Prin performanța de la Montreux, Bernadette Szocs și-a adăugat a șasea medalie la Top 16 Europa 2026.

Sportiva română a mai cucerit aurul la ediția din 2018, argintul în 2019 și trei medalii de bronz, obținute în 2021, 2022 și 2024.

În drumul spre finală, Szocs le-a învins pe Natalia Bajor (Polonia), scor 3-0 (11-3, 11-8, 11-8), pe Charlotte Lutz (Franța), 3-1 (11-7, 4-11, 11-8, 11-5), și pe Jia Nan Yuan (Franța), 3-1 (9-11, 11-9, 11-5, 11-5).

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Bernadette Szocs tebis de masă cupa mondială calificare
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri