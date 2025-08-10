Aur pentru echipajul de dublu rame feminin la Mondialele de Canotaj Under 19

x close
de Redacția Jurnalul    |    10 Aug 2025   •   22:40
Sursa foto: Federatia Romana De Canotaj

Echipajul feminin de dublu rame (JW2-), format din Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică, a câștigat medalia de aur, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj sub 19 ani de la Trakai, în Lituania.

Tot în această zi, echipajul feminin de patru rame (JW4-), alcătuit din Ana-Maria Bordanc, Alexandra Daria Crăciun, Marina Ariana Balint şi Jessica Popescu, a terminat pe locul 4.

În proba de patru vâsle feminin (JW4x), echipajul format din Anca Andreea Culidiuc, Daria-Elena Maximiuc, Sonia Teodora Biţă şi Stejara Olariu a ocupat poziţia a cincea.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: canotaj medalie aur mondiale
