Carlos Alcaraz, eliminat de numărul 36 mondial! Jannik Sinner profită și atacă locul 1 ATP

Spaniolul de 22 de ani a pierdut în fața lui Sebastian Korda, cu 3-6, 7-5, 4-6.

Prin înfrângerea suferită, Alcaraz i-a oferit o șansă marelui său rival din clasamentul ATP și numărul 2 mondial, Jannik Sinner, de a reduce diferența în lupta pentru primul loc în clasament.

Alcaraz păstrează un avans de 2.140 de puncte față de Sinner în clasamentul live, dar Sinner este încă în cursa de la Miami și ar putea reduce diferența la doar 1.240 de puncte dacă va reuși să câștige al treilea titlu consecutiv la un turneu ATP Masters 1000, notează ATP Tour.

Sinner ar fi avut șansa să câștige și mai mult teren în fața rivalului său, dacă Alcaraz nu ar fi avut de apărat doar 10 puncte anul acesta la Miami, după ce David Goffin l-a învins pe spaniol în turul al doilea, acum un an.

Sinner, cap de serie numărul 2, îl va înfrunta luni pe Corentin Moutet, cap de serie numărul 30, pentru un loc în turul al patrulea.

Importanța eliminării premature a lui Alcaraz în lupta pentru locul 1 mondial este amplificată de numărul mare de puncte pe care spaniolul trebuie să le apere în lunile următoare. Pe parcursul viitoarei serii de turnee pe zgură din Europa, el va trebui să-și apere 4.300 de puncte, după ce anul trecut a triumfat la Monte Carlo, Roma și Roland Garros, ajungând totodată în finala de la Barcelona. În schimb, Sinner are doar 1.850 de puncte de apărat, și niciunul până la Roma, în luna mai.

Deși statutul lui Alcaraz de nr. 1 mondial este amenințat de Sinner pe termen mediu, spaniolul va stabili până atunci un avantaj față de marele său rival în ceea ce privește numărul total de săptămâni petrecute pe locul 1. Spaniolul este pe cale să egaleze recordul de 66 de săptămâni al lui Sinner la începutul lunii aprilie, indiferent dacă Sinner va câștiga sau nu trofeul de la Miami.

După înfrângerea de duminică, Alcaraz și-a îndreptat rapid atenția către ceea ce urmează.

„Trebuie să revin pe drumul cel bun, să mă întorc pe teren. Sezonul de zgură se apropie. Am turnee foarte bune la care abia aștept să joc. În acest moment, intenția mea este să-mi iau câteva zile libere, să-mi reîncarc bateriile și să fiu pregătit și în formă bună pentru sezonul de zgură”, a spus spaniolul.

(sursa: Mediafax)