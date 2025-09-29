x close
de Redacția Jurnalul    |    29 Sep 2025   •   22:15
Carlos Alcaraz şi Taylor Fritz vor juca finala turneului ATP 500 de la Tokyo
 Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul unu mondial, îl va înfrunta pe americanul Taylor Fritz, numărul 5 în lume, în finala turneului ATP 500 de la Tokyo (Japonia), dotat cu premii totale de 2.226.470 de dolari, după victoriile reuşite de cei doi, luni, în semifinale.

Alcaraz l-a învins pe norvegianul Casper Ruud (12 ATP), cu 3-6, 6-3, 6-4, la capătul unui meci strâns, care a durat două ore şi 8 minute.

Ibericul are acum 5-1 în meciurile directe cu scandinavul.

Fritz a avut nevoie de doar două seturi pentru a trece de compatriotul Jenson Brooksby (86 ATP), 6-4, 6-3.

Taylor Fritz, care a câştigat titlul la Tokyo în 2022, are două trofee obţinute anul acesta (Eastbourne, Stuttgart, ambele pe iarbă).

Alcaraz conduce în meciurile directe cu Fritz, scor 3-1, dar americanul a câştigat ultimul meci, cu 6-3, 6-2, luna aceasta, în Laver Cup.


