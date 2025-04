„Mergem la Craiova să luăm titlul”

De exemplu, la vârf două rezultate slabe te pot scoate definitiv din lupta la titlu. La fel este și în play-out: două rezultate proaste te aruncă în zona retrogradării. Pentru prima oară de când a fost introdus acest sistem competițional, ambele jumătăți de campionat sunt imprevizibile.

În sfârșit s-a împlinit dorința președintelui FRF Răzvan Burleanu de a avea un campionat interesant pe finalul lui. Nimeni nu este sigur de nimic, oricare echipă își poate îndeplini obiectivul la fel cum oricare echipă poate rata tot, public mult pe stadioane, audiențe TV mari...

Lupta la titlu în trei. Doar în trei?

După primele 3 etape ale play-off-ului totul e posibil. Poate doar Rapid și Dinamo pot fi considerate fără șanse, însă ambele reintra în cărți dacă obțin victorii pe linie. „Puțin probabil” opinează suporterii, însă matematic încă orice se poate. Vor trage cele două la podium sau vor alege varianta să fie arbitrii la lupta celorlalți la titlu? Pentru Rapid prioritatea este Cupa României, care duce la un loc în Europa League în timp ce pentru Dinamo este vorba doar de orgoliu și de o performanță sportivă cât mai bună la doar un an de când juca baraj de menținere în prima ligă. Obiective europene nu are Dinamo, clubul fiind în continuare în insolvență. Însă pentru suporterii care au salvat clubul, un loc pe podium ar valora cât un titlu. Ar mai fi un „obiectiv” pentru „câini”, tot de dragul suporterilor: „Învingem FCSB!”.

Pariorii și fanii văd o dispută în trei pentru titlu, între FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj, cu FCSB „ceva mai favorită” decât celelalte. „FCSB este peste celelalte. Au cel mai bun lot, au experiența din Europa din acest an, au stabilitate și nu suflă nimeni în front. Gigi Becali a creat un sistem în care nu există orgolii. Nu vedeți? Cum un jucător este delăsător, chiar dacă doar într-un meci, cum este scos de pe teren. Te vede Gigi că nu-ți dai interesul pe teren? La următorul meci nu mai prinzi echipa. E adevărat că are și o bancă de rezerve bună. E favorită la titlu chiar dacă lipsește Olaru. Uitați cum joacă Cisotti. E titular de bază. Uitați-vă și la Chiricheș cât de bine joacă de când l-a trimis Gigi să joace în fața apărării. Înaintează cu mingea la picior ca pe vremuri, merge în atac. Dar uitați-vă și la Băluță. Cum l-a văzut Gigi că fuge de minge, cum l-a scos din echipă”, a declarat Ioan Andone, dezamăgit că la echipa lui de suflet, Dinamo, lucrurile nu stau la fel. „Nu vedeți ce bancă de rezerve are FCSB și ce bancă are Dinamo? Poți compara?”, a mai spus Andone.

„Fălcosul” a mai descris și atmosfera la echipele de la vârful campionatului. La FCSB nu există puseuri de vedetism sau orgolii. „Imediat te vede Gigi și te trece pe linie moartă. La celelalte echipe care trag la titlu există și orgolii și multă dorință de multe ori nejustificată la unii jucători de a ieși mai în evidență, să fie mai cu moț. Uitați la Craiova. Totul depinde de Mitriță. Îi ies multe lucruri bune, dar nu este suficient. La CFR, la fel. Louis Munteanu depășește de multe ori niște limite. Este prea nervos pentru vârsta lui. Iar asta se întâmplă pentru că nu există înlocuitori pe măsură nici pentru Mitriță la Craiova, nici pentru Louis Munteanu la CFR. Spre deosebire de FCSB, unde ai oricând acoperire pe orice post, iar Gigi nici nu acceptă vedetisme. Nu vedeți ce zice? «Joacă, mă, simplu. Nu vreau să văd pase cu călcâiul»”.

U Cluj stă la pândă

În cărți mai este și U Cluj. Poate nu pentru titlu, însă la podium se poate gândi. Etapa din acest weekend ar putea produce rezultate favorabile echipei lui Sabău. U Cluj joacă acasă cu Dinamo și cu o victorie poate egala pe Universitatea Craiova, care are meci greu acasă cu FCSB. Pe de altă parte, U Cluj pare un pas în față pentru locul 4 și poate prinde barajul pentru Conference League dacă CFR va câștiga Cupa României, care CFR poate testa o posibilă finală a Cupei cu Rapid chiar în Gruia în acest weekend. Privind tabloul semifinalelor Cupei, CFR-Farul și Rapid-Hermannstadt, casele de pariuri dau o finală Rapid-CFR, iar pentru U Cluj important este ca nici Rapid și nici Farul să nu câștige trofeul. Sibienii nu pot obține licență pentru cupele europene fiind, ca și Dinamo, în insolvență. Așa că, place sau nu, U Cluj va fi suporterul rivalilor din oraș în Cupă.

Ce se întâmplă la Farul

Surpriza neplăcută a acestui sezon este Farul Constanța. Campioană acum doi ani, echipa lui Hagi este de nerecunoscut ajungând pe loc de baraj pentru rămânerea în prima ligă. Fără victorie în play-out, cu două egaluri acasă cu Iași și Slobozia, Farul este în mare pericol să alunece chiar pe un loc direct retrogradabil, mai ales că s-a apropiat îngrijorător Gloria Buzău la doar 4 puncte, iar echipa din Crâng este dispusă să facă orice să scape de retrogradare. Iar asta s-a văzut și pe teren: victorii cu Hermannstadt și Sepsi. În același timp, Farul arată o mare dezordine în joc, în care nici Alibec nu mai este ce-a fost. Chiar dacă nu sunt revoltați, suporterii au nemulțumiri vizavi de faptul că Farul a vândut jucători de bază, care au adus titlul în urmă cu două sezoane. „Au fost cedați prea ușor Grameni, Aioani, Mazilu, Kiki, Mihai Popescu, Borza sau Louis Munteanu. Toți joacă constant la alte echipe care acum ne bat la pas”, au comentat suporterii „marinarilor”, însă Hagi a răspuns că clubul are nevoie de finanțe și că este dezamăgit că „deși în județ există societăți puternice financiar, niciuna nu dorește să se alăture Farului”. Iar pentru Farul urmează un program greu. În acest weekend joacă la Sepsi, noua echipă a lui Dorinel Munteanu, și ea în criză de rezultate și cu emoții de retrogradare. Apoi cu Hermannstadt, Petrolul, Buzău, UTA și Oțelul, iar ca să scape de griji ar trebui să obțină cel puțin 4 victorii. Astfel că suporterii de pe litoral nu-și pun mari speranțe la Cupa României.

Mergem la Craiova să luăm titlul. Dacă-i batem, ne ducem la 6 puncte de ei și gata, nu ne mai prind. O să rămânem doar cu CFR ca adversar la titlu. Dar cred că CFR ar vrea mai mult Cupa României, să ajungă în Europa League, ca noi. Nu au încă echipă de Liga Campionilor. Eu cred că FCSB are cu câțiva jucători pe care o să-i aduc la vară, echipă de Liga Campionilor, avem mai multe șanse ca CFR-ul. Gigi Becali

Vlad Chiricheș dă un randament mai bun la mijloc decât în centrul apărării și a scăpat de ironia suporterilor: „Meseria lui Chiricheș este autogolul”