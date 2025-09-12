Djokovic lasă Belgradul pentru Atena: „Fiul favorit” al Serbiei se stabilește în Grecia

Novak Djokovic trece prin cea mai complicată perioadă în ceea ce privește țara în care s-a născut, scrie Gazzetta dello Sport. Sportivul care era numit „fiul favorit al Serbiei” a ajuns să fie etichetat drept „trădător”.

Novak a ales să părăsească Belgradul și să își stabilească reședința la Atena împreună cu familia lui.

Campion cu 24 de titluri de Grand Slam, Novak Djokovic a sprijinit protestele studențești de la Belgrad care au cerut organizarea de alegeri anticipate.

Gestul său a provocat reacții puternice din partea guvernului condus de Aleksandar Vucic. Premierul nu a fost de acord cu poziție pe care Djokovic a adoptat-o referitor la acest subiect, și l-a catalogat drept „trădător”.

Potrivit sursei citate, decizia de a se muta în Grecia alături de ceilalți membrii ai familiei este definitivă.

Casa noii sale reședințe se află în Glifada, o zonă aflată în sudul Atenei. Cei doi copii ai sportivului, Stefan și Tara, urmează deja cursurile unei școli private unde materia se predă în limba engleză.

Recent, Nole a fost observat la „Kavouri Tennis Club”, pe teren alături de fiul său, după ce pierduse semifinala de la US Open în fața lui Carlos Alcaraz.

Schimbarea de locuință a afectat și cariera sa profesională. Novak Djokovic a decis să transfere turneul pe care îl organiza la Belgrad în capitala Greciei. Conform presei de specialitate, acesta va rămâne singurul turneu în care va mai intra pe teren până la finalul sezonului.

(sursa: Mediafax)