Descoperire șocantă după autopsierea lui Gabi Mureșan. S-a aflat adevărata cauză a morții a fostului fotbalist

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public și citate de România TV, concluziile preliminare ale medicilor legiști indică faptul că Gabi Mureșan ar fi suferit un infarct miocardic, care l-ar fi împiedicat să mai ajungă la mal, înainte de a se îneca în lacul situat între localitățile Saeș și Apold. Aceste informații nu reprezintă, însă, un comunicat oficial al autorităților, iar concluziile finale ale anchetei medico-legale sunt așteptate după finalizarea tuturor investigațiilor.

Medicii legiști iau în calcul un infarct înainte de înec

Primele informații apărute după tragedie indicau că fostul fotbalist s-a înecat în timpul unei băi nocturne într-un lac din județul Mureș. Între timp, investigațiile medico-legale au conturat o ipoteză diferită.

Surse citate de România TV susțin că Gabi Mureșan ar fi avut o afecțiune cardiacă despre care nu știa și că aceasta ar fi declanșat un infarct miocardic chiar în timp ce se afla în apă. În aceste condiții, fostul internațional nu ar mai fi avut puterea să înoate până la mal.

Rezultatele finale ale expertizei medico-legale urmează să stabilească cu exactitate succesiunea evenimentelor și cauza oficială a decesului.

Mărturia impresionantă a preotului aflat alături de Gabi Mureșan

În momentul tragediei, Gabi Mureșan era însoțit de Toni Lucian Dumitru, preot la Biserica „Sfântul Gheorghe” din Apold. Cei doi aveau obiceiul să facă saună și apoi să intre în lac pentru răcorire, potrivit as.ro.

Preotul a povestit că, în acea seară, fostul fotbalist a decis să înoate până în partea opusă a lacului, deși el îl sfătuise să rămână aproape de ponton, mai ales că era întuneric.

La întoarcere, Gabi Mureșan i-a spus că simte că nu mai poate continua. Inițial a răspuns că poate ajunge la mal, însă câteva clipe mai târziu a repetat că nu mai are putere.

Preotul a încercat imediat să îl salveze. S-a urcat pe un paddle board și s-a îndreptat spre locul în care îl văzuse ultima dată, însă în doar câteva secunde fostul fotbalist dispăruse sub apă. Acesta a început să îl caute prin scufundări repetate, însă vizibilitatea era extrem de redusă din cauza întunericului.

Potrivit relatării sale, nimic nu anunța tragedia, iar în opinia sa lui Gabi Mureșan i s-ar fi făcut rău în timp ce înota.

Tragedia care a șocat lumea fotbalului românesc

Vestea morții lui Gabi Mureșan a provocat un val de reacții în fotbalul românesc. Foști colegi, antrenori și suporteri au transmis mesaje de condoleanțe, amintindu-și de unul dintre cei mai apreciați mijlocași defensivi ai generației sale.

În vârstă de doar 44 de ani, fostul internațional părea să fi început un nou capitol al vieții sale, departe de terenul de fotbal, dedicându-se administrației locale și dezvoltării comunității din Apold.

Cine a fost Gabi Mureșan

Gabi Mureșan a avut o carieră importantă atât în fotbalul românesc, cât și la nivel internațional. A evoluat pentru Gloria Bistrița, CFR Cluj, Tom Tomsk și ASA Târgu Mureș, fiind unul dintre jucătorii reprezentativi ai generației sale.

În tricoul echipei naționale a României a adunat nouă selecții și a evoluat inclusiv în Liga Campionilor alături de CFR Cluj.

Palmaresul său include trei titluri de campion al României, trei Cupe ale României și două Supercupe cucerite cu CFR Cluj, la care se adaugă încă o Supercupă câștigată cu ASA Târgu Mureș.

După retragerea din activitatea sportivă, fostul mijlocaș s-a întors în satul bunicilor săi, Apold, unde s-a implicat activ în administrația locală. A fost ales primar și a obținut un al doilea mandat în urma alegerilor din 2024, fiind reales cu un scor de aproximativ 89% din voturi.

În paralel, investise aproximativ 500.000 de euro într-o pensiune, proiect pe care îl considera una dintre cele mai importante realizări ale sale după încheierea carierei sportive.