UPDATE A murit primarul din Apold, fostul fotbalist Gabi Mureşan

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Monitorul de Cluj scrie că Gabi Mureșan a murit înecat într-un lac aflat la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold. Pompierii din Sighișoara au fost solicitați miercuri seară să caute o persoană posibil înecată, iar victima a fost scoasă din apă și transportată la UPU Târgu Mureș, însă medicii nu au mai putut să-i salveze viața.

ȘTIRE INIȚIALĂ

"Astăzi trăim cu toţii o mare durere. Primăria comunei Apold îşi exprimă profunda tristeţe la vestea trecerii la cele veşnice a domnului Gabi Mureşan, primar şi slujitor devotat al comunităţii noastre. În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanţe familiei îndurerate şi tuturor celor care l-au cunoscut şi l-au preţuit. (...) Comunitatea noastră îi va păstra vie amintirea şi îi va fi recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni şi pentru comuna Apold", a anunţat, joi, Primăria Apold, pe pagina de Facebook.

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Miercuri seara, după ora 23:00, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Horea" al judeţului Mureş a anunţat că pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Sighişoara au intervenit pentru căutarea unei persoane posibil înecate într-un lac, la ieşirea din localitatea Şaeş spre Apold.



La locul solicitării au fost alocate o autospecială de intervenţie, o autospecială de primă intervenţie şi comandă, o barcă pneumatică şi o ambulanţă SMURD. În sprijinul pompierilor militari a fost solicitat şi un echipaj din cadrul Salvamont Mureş.



Victima a fost extrasă din lac în jurul orei 1:00, iar echipajele de intervenţie au început manevrele de resuscitare, apoi au predat-o echipajului de pe ambulanţa SMURD pentru a fi transportată la UPU SMURD Târgu Mureş.



Surse locale susţin că primarul ar fi fost la saună, împreună cu câteva persoane, după care ar fi intrat în lacul din apropiere, anturajul realizând dispariţia lui o oră mai târziu.



Gabriel Stelian Mureşan era născut la 13 februarie 1982, la Sighişoara, iar ca fotbalist a jucat pe post de mijlocaş defensiv la echipe precum CFR Cluj, ASA Târgu Mureş şi Gloria Bistriţa şi a avut nouă selecţii în echipa naţională a României.

AGERPRES