Cristiano Ronaldo dezvălui secretul său pentru sănătate și performanță

Experții spun că menținerea unei bune rutine nocturne este benefică pentru sănătate. Pe lângă odihna de care corpul nostru are nevoie, există și alte beneficii. În Spania, conform datelor Societății Spaniole de Neurologie (SEN), nu doar că dormim prea puțin, dar o facem și prost, ceea ce duce la tulburări precum insomniile cronice, scrie 20minutos.es.

Cristiano Ronaldo, fotbalistul portughez care a jucat pentru unele dintre cele mai celebre echipe din lume, a vorbit despre cum își structurează rutina de somn și despre importanța acestuia pentru un corp sănătos și controlat. Atât de mult prețuiește somnul încât a declarat: „Somnul este cea mai importantă unealtă pe care o am.”

Există diferite modalități de a te relaxa înainte de a adormi. Pe lângă citit, poți încerca meditația, ascultarea de muzică lină, numărarea sau o duș fierbinte. Încearcă ce ți se potrivește și aplică-l.

Zece tehnici recomandate de știință pentru a adormi rapid și a dormi ca un bebeluș

Cristiano Ronaldo despre rutina sa de somn

Într-un interviu acordat podcast-ului Whoop, Ronaldo a mărturisit că vârsta sa biologică este de 28,9 ani. Știe acest lucru datorită unei brățări care măsoară diferite parametri, precum recuperarea fizică și calitatea somnului. El subliniază că, atunci când doarme, „este singurul moment din zi în care te poți recupera și pune totul la loc. Pentru mine, o noapte bună de somn este cel mai important lucru pe care îl putem avea în viață în ceea ce privește sănătatea.”

Ronaldo a dezvăluit că doarme aproximativ 7 ore și 15 minute pe noapte, mergând la culcare între orele 23:00 și 00:00, iar dimineața se trezește în jurul orei 8:30. „Nu îmi place când călătoresc sau când avem meciuri seara, pentru că corpul meu tremură și calitatea somnului nu este aceeași, dar trebuie să găsești un echilibru pentru a nu afecta timpul de somn”, susține el.

Cristiano a împărtășit un truc pentru zilele în care trebuie să meargă la culcare mai târziu: „Când mă culc cu o oră mai târziu, mă trezesc și eu cu o oră mai târziu. Cel mai important este să fii constant.”