David Popovici aduce speranță copiilor vulnerabili: Cum poți ajuta și tu?

Sportivul este și ambasador al organizației Hope and Homes for Children și vrea să strângă 50.000 de euro din donații individuale până pe 15 aprilie 2026, sumă destinată îngrijirii celor 12 copii care trăiesc în casa familială construită de fundație în Sectorul 4 al Capitalei.

Stabilitate și sprijin pentru copii

David Popovici îndeamnă la contribuții lunare pentru a oferi copiilor nu doar un acoperiș, ci și stabilitate și siguranța că cineva este mereu alături de ei. Apelul sportivului vine după vizita recentă la casa familială, unde a petrecut timp cu copiii, gătind și luând masa împreună.

Casa familială găzduiește 12 adolescenți cu vârste între 13 și 18 ani, pasionați și ambițioși. 6 dintre ei practică judo de performanță, obținând rezultate notabile la campionate naționale și regionale. Fundația îi sprijină și în domeniul educațional, orientându-i către sport și alte activități care contribuie la dezvoltarea lor personală.

Mesajul lui David Popovici

"De fiecare dată când vizitez o casă familială, mă bucur că acei copii au în sfârşit un acasă al lor, dar sunt conştient că acasă nu înseamnă doar un acoperiş şi o masa caldă. Înseamnă oameni care au grijă unii de alţii, siguranţă şi încredere în viitor. Copiii cu care am petrecut câteva ore în acest weekend practică judo, unii dintre ei sunt campioni naţionali.

Ceilalţi îşi descoperă alte pasiuni. Unii au nevoie de terapie sau de meditaţii. Mi-aş dori ca aspectele acestea, care îi ajută să se dezvolte, să nu le lipsească nici în viitor. Pentru asta, au nevoie să-i sprijinim constant, ca într-o familie. Pentru că niciun copil nu ar trebui să se simtă singur”, a declarat David Popovici.

Cum poți să ajuți

Cei care doresc să se alăture campaniei pot face o donație între 6 și 15 aprilie pe pagina oficială: www.hopeandhomes.ro/david.

David Popovici este ambasador al Hope and Homes for Children din aprilie 2023 și se implică anual în campanii de strângere de fonduri. Inițiativele sale sprijină construirea de noi case familiale și oferă copiilor din sistemul de protecție șansa la un viitor mai sigur, notează as.ro.