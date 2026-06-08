Gabi Tamaș a câștigat Survivor 2026, la finalul unei ultime ediții, lider detașat de audiență!

Un show care a demonstrat că oamenii își pot depăși oricând limitele și fricile. Curajoși care au trecut peste orice provocare și au avut parte de experiența vieții lor. Survivor 2026 s-a încheiat aseară, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu o finală din Republica Dominicană, care a fost lider detașat de audiență!

Ultima seară a început cu două jocuri puternice în care cei patru finaliști au intrat pe traseu mai motivați ca oricând. Obosiți, dar cu o forță interioră care i-a purtat prin tot ceea ce presupuneau probele, aceștia au fost competitori, prieteni și susținători, în același timp.

Ramona Micu a părăsit ziua Finalei, la finalul primului joc, iar Patricia Vizitiu a urmat-o, după cel de-al doilea test, încheiat târziu în noapte. Astfel, Gabi Tamaș și Lucian Popa au devenit cei doi concurenți care au ajuns la votul celor de acasă.

Într-o atmosferă festivă, la Consiliu, în locul în care au luat atâtea decizii importante, foștii concurenți au revenit, eleganți și cu multă stare de bine, pentru a-și susține favoriții.

Decizia le-a aparținut în totalitate celor de acasă, care au considerat că omul potrivit pentru a ridica trofeul deasupra capului și a primi premiul de 100.000 de euro este fotbalistul internațional, Gabi Tamaș!

Marea finală i-a captivat pe telespectatori, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:00 – 24:12, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 5.3 puncte de rating şi 23.8% cotă de piaţă, față de locul 2 ocupat de PRO TV, care avea 4.3 puncte de rating și 19% cotă de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 6.4 puncte de rating și 21.2% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 3.9 puncte de rating și 13.0% cotă de piață. La nivelul publicului național, Antena 1 a avut 6.2 puncte de rating și 20.5% cotă de piață, în timp ce locul 2 avea 4.2 puncte de audiență și 14.0% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:00, peste 1.4 milioane de telespectatori erau cu ochii pe show-ul lor preferat.

Pe parcursul întregii zile, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 ani, Antena 1 a fost lider cu 2.2 puncte de rating și 18.9% cotă de piață, față de PRO TV care avea 2.0 puncte de rating și 16.9% cotă de piață. În intervalul orar 19:00 – 24:00, în prime time, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 4.8 puncte de rating și 21.7% cotă de piață, față de locul 2, ocupat de PRO TV care avea 4.2 puncte de rating și 19.3% cotă de piață.

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