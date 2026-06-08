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Ilie Bolojan, după discuția cu Eugen Tomac: Am spus lucrurile direct, fără ocolișuri!

de Redacția Jurnalul    |    08 Iun 2026   •   13:15
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Ilie Bolojan, după discuția cu Eugen Tomac: Am spus lucrurile direct, fără ocolișuri!
Bolojan respinge ideea lui Tomac

Liderul PNL, Ilie Bolojan, s-a întâlnit cu premierul desemnat Eugen Tomac. Discuția a avut loc luni la sediul PNL. La final, Ilie Bolojan a spus că a discutat „direct” cu Eugen Tomac și a anunțat că decizia PNL privitoare la susținerea unui nou guvern va fi comunicată peste câteva zile.

Declarația a fost făcută la finalul discuțiilor dintre liderii liberali și premierul desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze viitorul Guvern.

„Am spus lucrurile direct, fără ocolișuri”, a dezvăluit Ilie Bolojan.

Liderul PNL care conduce și Guvernul României cu statut de interimar a mai anunțat că membrii grupurilor parlamentare liberale vor fi informați luni despre concluzia discuției cu Tomac. Decizia finală privind susținerea sau respingerea unui cabinet Tomac va fi luată la mijlocul săptămânii.

„La mijlocul acestei săptămâni, miercuri sau joi, vom convoca Biroul Național pentru a lua o decizie”, a transmis Ilie Bolojan.

Președintele PNL i-a transmis premierului desemnat că un Guvern fără susținere politică nu reprezintă o soluție.

„Am prezentat perspectiva noastră (în timpul discuției cu Tomac n.r.) astfel de guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România (...) nu poate duce la capăt reforma de care are nevoie România”, a precizat Ilie Bolojan.

Premierul desemnat va continua luni după amiază și marți discuțiile cu partidele parlamentare.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: Ilie Bolojan guvern discuţii
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