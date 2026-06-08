Topul celor mai bogate țări din Europa. Diversificarea economică și investițiile asigură succesul

Topul celor mai bogate țări din Europa situează Germania pe primul loc. Potrivit Express, nu poziția este surprinzătoare ci indicatorii economici. Practic, economia Germaniei este considerabil mai mare decât apreciază majoritatea oamenilor. De asemenea, țara are un PIB mai mare decât cel al Marii Britanii, Portugaliei și Greciei la un loc.

Cifrele din Raportul privind populația mondială pentru 2025 arată că Germania este cea mai bogată țară din Europa, cu un PIB de 4,74 trilioane de dolari. Regatul Unit se situează pe locul doi, cu 3,84 trilioane de dolari, în timp ce Franța este pe locul trei, cu 3,21 trilioane de dolari. Italia este pe locul patru, cu 2,42 trilioane de dolari, iar Rusia ocupă locul cinci, cu 2,08 trilioane de dolari.

Mai jos în clasament, Portugalia se află pe locul 18, cu 321,44 miliarde de dolari, iar Grecia pe locul 20, cu 267,35 miliarde de dolari.

Experții spun că prosperitatea Germaniei provine dintr-o economie extrem de avansată și variată. În topul mondial, Germania este pe locul 3 după Statele Unite ale Americii și China.

Germania este renumită pentru vasta sa industrie de export, clasându-se pe locul trei în topul exportatorilor de pe planetă. În 2024 a exportat bunuri și servicii în valoare de 1,66 trilioane de dolari înregistrând un surplus comercial de 255 de miliarde de dolari.

Exporturile sale includ vehicule, utilaje, substanțe chimice, echipamente electrice, produse electronice, produse farmaceutice și materiale plastice.

În plus, Germania este cea mai importantă națiune producătoare din Europa, responsabilă pentru producerea a aproximativ o treime din întreaga producție industrială a continentului.

Germania alocă investiții substanțiale cercetării și dezvoltării, dedicând aproximativ 3,1% din PIB-ul său inovației științifice și tehnologice.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)