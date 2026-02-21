Despărțire discretă: Relația dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac a ajuns la final

„Am rămas amici, însă, cum bine știți, nu vorbesc despre viața mea personală și nu pot să ofer mai multe detalii”, a declarat Alexandru Ion Țiriac, în exclusivitate pentru cancan.ro.

Relația lor a fost caracterizată de discreție și respect reciproc. Alexandru Ion Jr., fiul omului de afaceri Ion Țiriac, și Sorana Cîrstea au preferat să își trăiască povestea departe de ochii publicului, deși aparițiile comune reflectau legătura strânsă dintre ei.

Surse apropiate susțin că despărțirea a fost firescă, legată de reevaluarea priorităților personale.

În prezent, Sorana Cîrstea își concentrează atenția asupra carierei sportive, în timp ce Alexandru Ion Țiriac își continuă activitățile și proiectele personale și de business.

Sorana Cîrstea (locul 32 WTA) participă pentru a zecea oară la turneul din Dubai, după ce a câștigat recent Transylvania Open.

Românca și-a prelungit seria de victorii consecutive la șase meciuri, după succesul din primul tur în fața belarusei Aliaksandra Sasnovich, scor 6-3, 7-6.

În turul al doilea la Dubai, Cîrstea o va întâlni pe cehoaica Linda Noskova (locul 14 WTA), cap de serie numărul 10.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹