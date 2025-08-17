Doi spectatori, răniți la Campionatul Național de Rally Cross

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, ambele victime au fost preluate de echipaje medicale SMURD și SAJ și transportate la spital.

Una dintre victime, un bărbat de aproximativ 50 de ani, se află în stare critică, fiind supus manevrelor de resuscitare la CPU Câmpulung.

La fața locului au intervenit și polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală Valea Mare Pravăț.

Aceștia au constatat că incidentul s-a produs pe un traseu aflat în afara drumului public, în timpul unui eveniment autorizat.

Șoferul implicat în competiție, un bărbat de 44 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au deschis un dosar penal, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung.

(sursa: Mediafax)