Jaqueline Cristian, revenire de vis la Madrid: Salvează 3 mingi de meci și avansează în turul 3!

Jaqueline Cristian avansează în turul 3 la Madrid 2026 după o revenire spectaculoasă vs Starodubtseva

Jaqueline Cristian a oferit un spectacol de neuitat pe tabloul WTA 1000 de la Madrid, învingând-o dramatic pe ucraineanca Yuliia Starodubtseva (locul 53 WTA) cu scorul de 3-6, 7-6(?), 6-4. Românca a pornit cu stângul, cedând primul set, apoi a fost condusă cu 4-2 și 6-5 în actul secund. Cu nervii de oțel, a salvat trei mingi de meci și a întors partida în tie-break, înainte de a domina decisivul.

Meciul-maraton a durat peste 3 ore. Datorită acestei victorii, Cristian intră în turul 3 și urmează o confruntare cu Aryna Sabalenka (nr. 1 WTA), dacă liderul mondial trece de Peyton Stearns (SUA, 43 WTA). Performanța i-a adus 54.110 euro și 65 puncte WTA.