Doliu în fotbalul mondial: Kevin Keegan s-a stins la 75 de ani după o luptă cruntă cu cancerul

O carieră legendară în fotbalul european

Kevin Keegan a fost unul dintre cei mai apreciați jucători ai generației sale, cu o carieră impresionantă desfășurată la cluburi de top precum Scunthorpe United, Liverpool, Hamburg, Southampton și Newcastle United. De-a lungul anilor, a reușit să câștige două Baloane de Aur, confirmându-și statutul de superstar al fotbalului mondial.

După retragerea din activitatea de jucător, Keegan și-a continuat parcursul în fotbal ca antrenor, conducând echipe importante precum Newcastle United, Fulham, Manchester City și chiar naționala Angliei. Stilul său ofensiv și pasiunea pentru joc l-au transformat într-un antrenor respectat și apreciat de suporteri, a anunțat BBC.

Diagnosticul devastator și ultimele luni

În luna iunie, Kevin Keegan a anunțat public că suferă de cancer în stadiul patru, cea mai avansată formă a bolii, caracterizată prin răspândirea acesteia în alte părți ale corpului. Deși a luptat cu determinare, starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid în ultimele săptămâni.

Familia a transmis un mesaj emoționant, confirmând decesul și cerând respectarea intimității în aceste momente dificile.