Doliu în fotbalul mondial: Kevin Keegan s-a stins la 75 de ani după o luptă cruntă cu cancerul

O carieră legendară în fotbalul european
Kevin Keegan a fost unul dintre cei mai apreciați jucători ai generației sale, cu o carieră impresionantă desfășurată la cluburi de top precum Scunthorpe United, Liverpool, Hamburg, Southampton și Newcastle United. De-a lungul anilor, a reușit să câștige două Baloane de Aur, confirmându-și statutul de superstar al fotbalului mondial.
După retragerea din activitatea de jucător, Keegan și-a continuat parcursul în fotbal ca antrenor, conducând echipe importante precum Newcastle United, Fulham, Manchester City și chiar naționala Angliei. Stilul său ofensiv și pasiunea pentru joc l-au transformat într-un antrenor respectat și apreciat de suporteri, a anunțat BBC.
Diagnosticul devastator și ultimele luni
În luna iunie, Kevin Keegan a anunțat public că suferă de cancer în stadiul patru, cea mai avansată formă a bolii, caracterizată prin răspândirea acesteia în alte părți ale corpului. Deși a luptat cu determinare, starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid în ultimele săptămâni.
Familia a transmis un mesaj emoționant, confirmând decesul și cerând respectarea intimității în aceste momente dificile.
„Cu o imensă tristețe anunțăm că Kevin Keegan a încetat din viață la vârsta de 75 de ani. Fostul jucător și selecționer al Angliei se lupta cu cancerul și a fost înconjurat de soția și fiicele sale în ultimele clipe de viață.
Kevin, dublu câștigător al Balonului de Aur, a fost un soț, tată și bunic extrem de iubit. Familia dorește să le mulțumească echipei medicale extraordinare care l-a îngrijit pentru tot sprijinul oferit. Este o perioadă extrem de dificilă pentru noi și vă rugăm să ne respectați intimitatea și să ne oferiți spațiul de care avem nevoie”.