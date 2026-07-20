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Doliu în fotbalul mondial: Kevin Keegan s-a stins la 75 de ani după o luptă cruntă cu cancerul

20 Iul 2026   •   18:00
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Doliu în fotbalul mondial: Kevin Keegan s-a stins la 75 de ani după o luptă cruntă cu cancerul
Hepta/Legenda Angliei Kevin Keegan a murit. Povestea ultimelor săptămâni și mesajul emoționant al familiei

Fostul căpitan și selecționer al Angliei, Kevin Keegan, a încetat din viață la vârsta de 75 de ani, la doar șapte săptămâni după ce a dezvăluit că fusese diagnosticat cu cancer în stadiul patru. Vestea a fost confirmată oficial de familie luni, 20 iulie, marcând dispariția uneia dintre cele mai emblematice figuri din fotbalul englez.

O carieră legendară în fotbalul european

Kevin Keegan a fost unul dintre cei mai apreciați jucători ai generației sale, cu o carieră impresionantă desfășurată la cluburi de top precum Scunthorpe United, Liverpool, Hamburg, Southampton și Newcastle United. De-a lungul anilor, a reușit să câștige două Baloane de Aur, confirmându-și statutul de superstar al fotbalului mondial.

După retragerea din activitatea de jucător, Keegan și-a continuat parcursul în fotbal ca antrenor, conducând echipe importante precum Newcastle United, Fulham, Manchester City și chiar naționala Angliei. Stilul său ofensiv și pasiunea pentru joc l-au transformat într-un antrenor respectat și apreciat de suporteri, a anunțat BBC.

Diagnosticul devastator și ultimele luni

În luna iunie, Kevin Keegan a anunțat public că suferă de cancer în stadiul patru, cea mai avansată formă a bolii, caracterizată prin răspândirea acesteia în alte părți ale corpului. Deși a luptat cu determinare, starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid în ultimele săptămâni.

Familia a transmis un mesaj emoționant, confirmând decesul și cerând respectarea intimității în aceste momente dificile.

„Cu o imensă tristețe anunțăm că Kevin Keegan a încetat din viață la vârsta de 75 de ani. Fostul jucător și selecționer al Angliei se lupta cu cancerul și a fost înconjurat de soția și fiicele sale în ultimele clipe de viață.

Kevin, dublu câștigător al Balonului de Aur, a fost un soț, tată și bunic extrem de iubit. Familia dorește să le mulțumească echipei medicale extraordinare care l-a îngrijit pentru tot sprijinul oferit. Este o perioadă extrem de dificilă pentru noi și vă rugăm să ne respectați intimitatea și să ne oferiți spațiul de care avem nevoie”.

 

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