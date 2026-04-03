UPDATE Mircea Lucescu a suferit un infarct! Cătălin Cîrstoiu: „Infarct în timp ce îi făceam analizele”

Update

Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar, a oferit ultimele detalii despre starea lui Mircea Lucescu. Selecționerul nu a suferit un al doilea infarct, el simțindu-se rău de dimineața, în timpul unor analize.

„Înainte de externare, domnul Mircea Lucescu a parcurs un set de analize, așa cum se procedează cu orice pacient care urmează să plece din spital. Medicii au observat că are o tensiune foarte mică, moment în care s-a luat decizia de a-i fi efectuat un EKG. Atunci s-a observat că e un infarct în constituire. În acel moment s-a intervenit imediat și chiar dacă infarctul s-a produs, pacientul a fost stabilizat.

Nu a existat un al doilea infarct, tocmai din acest motiv am și venit noi, ca spital, cu al doilea comunicat de presă, în care să lămurim că pacientul e conștient, stabilizat și că dacă vor apărea elemente noi, doar atunci vom anunța public ceva. Mircea Lucescu se va afla sub o monitorizare permanentă”, a declarat Cătălin Cîrstoiu, conform golazo.ro.

Update

Spitalul Universitar a ieșit cu o nouă declarație de presă, în care se vorbește despre starea lui Mircea Lucescu.

“În momentul actual, pacientul este supus tratamentului cardiologic de specialitate, fără a interveni elemente noi de patologie. Pacientul este stabil, conștient și cooperant cu personalul medical. Precizăm că vom interveni public dacă apar elemente noi în evoluție“, e anunțul oficial făcut de medici.

Update

Surse apropiate situației au dezvăluit că medicii au fost nevoiți să intervină de mai multe ori pentru a-l stabiliza, fiind efectuate trei manevre de resuscitare după un nou infarct cardiac.

De asemenea, Lucescu a fost supus unei angiografii, o procedură esențială pentru evaluarea arterelor coronariene și identificarea eventualelor blocaje, potrivit AS.ro.

UPDATE:

„În cursul dimineții, pacientul a suferit un infarct miocardic acut. A fost preluat de urgență și a beneficiat prompt de intervențiile medicale și terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare. În prezent, starea acestuia este stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate. Pacientul rămâne internat în cadrul Secției de Cardiologie, unde primește îngrijirile medicale adecvate”, a anunțat Spitalul Universitar de Urgență București.

Știre inițială:

Surse medicale au declarat pentru ProSport că fostul selecționer a suferit un infarct astăzi, la spital, chiar în dimineața zilei în care Mircea Lucescu urma să fie externat, după problemele medicale din ultima perioadă.

Mircea Lucescu a leșinat duminică în cantonamentul naționalei, în timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia.

De atunci, selecționerul a fost internat la Spitalul Universitar de Urgență București pentru monitorizare și tratament de specialitate.